Кордони не врятують від коронавірусу - огляд ЗМІ
У понеділок, 16 березня, західна преса пише про такі теми:
- Чому кордони не захистять від коронавірусу
- Як новини про коронавірус руйнують психічне здоров'я
- Як німців обурили чутки про спробу Трампа купити "ексклюзивну" вакцину
- Instagram-інфлюенсери розлютили британських стоматологів
Кордони не допоможуть?
Кордони від коронавірусу, які будують європейці, не допомагають, адже боятися доводиться людей, які вже поряд, наголошує New York Times.
За словами газети, це серйозний удар для континенту, який вже багато років живе без кордонів і чиє суспільство веде дуже "контактний" спосіб життя - з обіймами та поцілунками.
Тепер, зазначає видання, таким звичкам настав край - людям доводиться відгороджуватися від сусідів, а подекуди навіть від власних онуків.
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За словами дослідника Івана Крастєва, який керує Центром ліберальних стратегій в Софії, тепер актуальні не кордони між країнами, а кордони між людьми.
"Тепер ми боїмося людей. Будь-яка людина поряд може переносити вірус і становити небезпеку. Ця людина може не знати, що становить загрозу. Але єдина безпечна для нас людина - це та, яку ми ніколи не побачимо, адже вона залишається вдома", - цитує газета дослідника.
А от французький політолог Домінік Муасі попереджає, що невидимість вірусу - це найстрашніша його риса, адже в таких умовах дуже важко мобілізувати суспільство.
Він пригадує теракти в Парижі 2015 року, коли загинуло 150 людей.
"Це було страшно, але ворога було видно", - цитує його New York Times. "Зрештою, від вірусу помре набагато більше людей, але він невидимий, і такого в нашому житті ще не було".
Самоізолюватися від новин
Цілодобове читання новин про коронавірус може мати дуже неприємні наслідки для психічного здоров'я, попереджає The Times.
За словами газети, більшість тих, хто постійно слідкує за новинами про поширення інфекції, сподівається знайти відповіді, які хоч трошки заспокоять. Але результат виходить протилежний.
"Ми думаємо, що якщо озброїмося інформацію, то повернемо собі відчуття контролю. Нам завжди казали, що інформація - це сила. Але занурення в новини не послаблює наших переживань. Нескінченно перевіряти новини, щоб подолати тривогу - це наче ковтати солону воду, щоб втамувати спрагу: спочатку заспокоює, але зрештою це непродуктивно", - пояснює газета.
Іще гірша ситуація складається з соціальними мережами, вважає видання. За його словами, соцмедіа стали джерелом "страхів, конспірологічних теорій та апокаліптичних сценаріїв". Наша нервова система просто не може з цим впоратися, наголошує газета.
"Чимало людей самоізолюються, щоб зберегти фізичне здоров'я. Багатьом з нас було б корисно також ізолювати себе від цілодобових новин - заради здоров'я ментального", - резюмує The Times.
Трамп і "ексклюзивна вакцина"
Повідомлення про те, що Дональд Трамп начебто пропонував німецькій компанії великі гроші за ексклюзивне право на вакцину від коронавірусу, викликало хвилю обурення в Німеччині.
Як розповідає Guardian, про це напередодні написала газета Welt am Sonntag у статті під назвою "Трамп проти Берліна". За даними видання, американський президент начебто запропонував мільярд доларів біофармацевтичній компанії CureVac за право отримати вакцину "тільки для США".
Німецькі політики не забарилися з реакцією.
"Німеччина не для продажу", - заявив міністр економіки Петер Альтмайєр.
Лідер німецької ліберальної партії FDP Крістіан Лінднер пов'язав таку ідею Трампа з цьогорічними виборами в США, мовляв, голова Білого дому "буде використовувати всі доступні засоби" під час передвиборчої кампанії.
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А міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан заявив, що CureVac розроблятиме вакцину для всього світу, а не для "окремих країн".
Щоправда, досі лишається невідомим, наскільки правдивим є повідомлення Welt. Міністр внутрішніх справ Горст Зеехофер заявив, що він лише чув про це від окремих посадовців. А неназване американське джерело заявило агентству AFP, що історія перебільшена.
"Американський уряд спілкувався з багатьма компаніями (їх було понад 25), які кажуть, що можуть допомогти з вакциною. Більшість з цих компаній вже отримали стартове фінансування від американських інвесторів", - цитує Guardian співрозмовника, який також відкинув звинувачення, що американці начебто хочуть вакцину лише для себе.
Фотосесії в масках не на часі
Instagram-інфлюенсерів розкритикували за фотосесії в захисних масках.
Як пише Daily Telegraph, таких блогерів звинувачують у безвідповідальності, адже через епідемію коронавірусу засобів для захисту від інфекцій не вистачає навіть лікарям.
Під шквал критики зокрема потрапила блогерка з 75 тисячами підписників за фото в ексклюзивній захисній масці від Louis Vuitton. А зірка реаліті-шоу Шарлотт Кросбі разом з подругами позувала в масках на дівич-вечорі, зазначає видання.
Занепокоєння через таку практику вже висловила Британська стоматологічна асоціація. Там скаржаться, що британцям загрожує перспектива залишитися без послуг дантистів, адже їм банально бракує захисних масок, яких майже не залишилося ані у продажі, ані на складах постачальників.
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"У нас дефіцит захисник масок, і цим інфлюенсерам треба поводитися відповідально. Панічне скуповування товарів вже поставило під загрозу багато послуг. Поки вони ганяються за лайками та поширеннями, медикам ледь вдається продовжувати роботу", - цитує газета голову асоціації Міка Армстронга.
Видання також наголошує, що деякі компанії намагаються нажитися на продажах масок, подекуди через розповсюдження неправдивої інформації про їхню ефективність. За останні тижні в Британії заборонили дві реклами, в яких носіння масок описувалося як найдієвіший спосіб захистити себе від коронавірусу.
За словами Daily Telegraph, це неправдива інформація і найбільш ефективний захист від інфекцій - це часте та ретельне миття рук.
Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.
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