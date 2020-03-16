Кордони не врятують від коронавірусу - огляд ЗМІ

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У понеділок, 16 березня, західна преса пише про такі теми:‎

‎‎Чому кордони не захистять від коронавірусу

Як новини про коронавірус руйнують психічне здоров'я

‎Як німців обурили чутки про спробу Трампа купити ‎‎"ексклюзивну" вакцину

‎Instagram-інфлюенсери розлютили британських стоматологів ‎

Кордони не допоможуть?‎

Кордони від коронавірусу, які будують європейці, не допомагають, адже боятися доводиться людей, ‎які вже поряд, наголошує New York Times. ‎

За словами газети, це серйозний удар для континенту, який вже багато років живе без кордонів і чиє ‎суспільство веде дуже "контактний" спосіб життя - з обіймами та поцілунками. ‎

Тепер, зазначає видання, таким звичкам настав край - людям доводиться відгороджуватися від ‎сусідів, а подекуди навіть від власних онуків.

За словами дослідника Івана Крастєва, який керує Центром ліберальних стратегій в Софії, тепер ‎актуальні не кордони між країнами, а кордони між людьми. ‎

‎"Тепер ми боїмося людей. Будь-яка людина поряд може переносити вірус і становити небезпеку. Ця ‎людина може не знати, що становить загрозу. Але єдина безпечна для нас людина - це та, яку ми ‎ніколи не побачимо, адже вона залишається вдома", - цитує газета дослідника.‎

А от французький політолог Домінік Муасі попереджає, що невидимість вірусу - це найстрашніша ‎його риса, адже в таких умовах дуже важко мобілізувати суспільство. ‎

Він пригадує теракти в Парижі 2015 року, коли загинуло 150 людей. ‎

‎"Це було страшно, але ворога було видно", - цитує його New York Times. "Зрештою, від вірусу помре ‎набагато більше людей, але він невидимий, і такого в нашому житті ще не було".

Самоізолюватися від новин

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Цілодобове читання новин про коронавірус може мати дуже неприємні наслідки для психічного ‎здоров'я, попереджає The Times. ‎

За словами газети, більшість тих, хто постійно слідкує за новинами про поширення інфекції, ‎сподівається знайти відповіді, які хоч трошки заспокоять. Але результат виходить протилежний. ‎

‎"Ми думаємо, що якщо озброїмося інформацію, то повернемо собі відчуття контролю. Нам завжди ‎казали, що інформація - це сила. Але занурення в новини не послаблює наших переживань. ‎Нескінченно перевіряти новини, щоб подолати тривогу - це наче ковтати солону воду, щоб ‎втамувати спрагу: спочатку заспокоює, але зрештою це непродуктивно", - пояснює газета.‎

Іще гірша ситуація складається з соціальними мережами, вважає видання. За його словами, соцмедіа ‎стали джерелом "страхів, конспірологічних теорій та апокаліптичних сценаріїв". Наша нервова ‎система просто не може з цим впоратися, наголошує газета.‎

‎"Чимало людей самоізолюються, щоб зберегти фізичне здоров'я. Багатьом з нас було б корисно ‎також ізолювати себе від цілодобових новин - заради здоров'я ментального", - резюмує The Times.

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Трамп і "ексклюзивна вакцина"

Повідомлення про те, що Дональд Трамп начебто пропонував німецькій компанії великі гроші за ‎ексклюзивне право на вакцину від коронавірусу, викликало хвилю обурення в Німеччині. ‎

Як розповідає Guardian, про це напередодні написала газета Welt am Sonntag у статті під назвою ‎‎"Трамп проти Берліна". За даними видання, американський президент начебто запропонував ‎мільярд доларів біофармацевтичній компанії CureVac за право отримати вакцину "тільки для США".‎

Німецькі політики не забарилися з реакцією. ‎

‎"Німеччина не для продажу", - заявив міністр економіки Петер Альтмайєр. ‎

Лідер німецької ліберальної партії FDP Крістіан Лінднер пов'язав таку ідею Трампа з цьогорічними ‎виборами в США, мовляв, голова Білого дому "буде використовувати всі доступні засоби" під час ‎передвиборчої кампанії.

А міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан заявив, що CureVac розроблятиме вакцину для ‎всього світу, а не для "окремих країн". ‎

Щоправда, досі лишається невідомим, наскільки правдивим є повідомлення Welt. Міністр ‎внутрішніх справ Горст Зеехофер заявив, що він лише чув про це від окремих посадовців. А ‎неназване американське джерело заявило агентству AFP, що історія перебільшена. ‎

‎"Американський уряд спілкувався з багатьма компаніями (їх було понад 25), які кажуть, що можуть ‎допомогти з вакциною. Більшість з цих компаній вже отримали стартове фінансування від ‎американських інвесторів", - цитує Guardian співрозмовника, який також відкинув звинувачення, що ‎американці начебто хочуть вакцину лише для себе. ‎

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Фотосесії в масках не на часі

Instagram-інфлюенсерів розкритикували за фотосесії в захисних масках. ‎

Як пише Daily Telegraph, таких блогерів звинувачують у безвідповідальності, адже через епідемію ‎коронавірусу засобів для захисту від інфекцій не вистачає навіть лікарям.‎

Під шквал критики зокрема потрапила блогерка з 75 тисячами підписників за фото в ексклюзивній ‎захисній масці від Louis Vuitton. А зірка реаліті-шоу Шарлотт Кросбі разом з подругами позувала в ‎масках на дівич-вечорі, зазначає видання. ‎

Занепокоєння через таку практику вже висловила Британська стоматологічна асоціація. Там ‎скаржаться, що британцям загрожує перспектива залишитися без послуг дантистів, адже їм ‎банально бракує захисних масок, яких майже не залишилося ані у продажі, ані на складах ‎постачальників.

‎"У нас дефіцит захисник масок, і цим інфлюенсерам треба поводитися відповідально. Панічне ‎скуповування товарів вже поставило під загрозу багато послуг. Поки вони ганяються за лайками та ‎поширеннями, медикам ледь вдається продовжувати роботу", - цитує газета голову асоціації Міка ‎Армстронга. ‎

Видання також наголошує, що деякі компанії намагаються нажитися на продажах масок, подекуди ‎через розповсюдження неправдивої інформації про їхню ефективність. За останні тижні в Британії ‎заборонили дві реклами, в яких носіння масок описувалося як найдієвіший спосіб захистити себе від ‎коронавірусу.‎

За словами Daily Telegraph, це неправдива інформація і найбільш ефективний захист від інфекцій - це ‎часте та ретельне миття рук. ‎

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.

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