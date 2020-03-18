Копирайт изображения Getty Images

Читайте в огляді преси 18 березня.

Як епідемія змінить політику в Європі

Франція: ізоляція чи "обмежене пересування"?

Час для творчості

Чи продавати книгу Гітлера

Як епідемія вдарить по політиці

Епідемія коронавірусу може стати останнім цвяхом у труну популістської політики у Європі, пише на сайті Guardian експерт Кетрін Ф'єщі.

На відміну від фінансової кризи чи терактів, у несподіваній епідемії важко звинуватити когось конкретного, пише видання.

І справді, лідери популістських партій дещо відійшли вбік, і вже не так сильно чути звинувачення на адресу мігрантів, дірявих кордонів чи глобалізації, наголошує колумністка.

На її думку, страх за своє здоров'я і бажання захиститися зробили європейців - принаймні на певний час - менш схильними піддавати сумніву дії своїх урядів і вірити на слово популістам.

"Ніхто не очікував, що багато китайців критикуватимуть жорсткі дії уряду у відповідь на коронавірус, але підхід італійців поки що підсилює відчуття, що популізму настане кінець. Хоча це, можливо, дуже сильне перебільшення", - пише авторка.

Вона згадує, що лише декілька тижнів тому нинішній уряд Джузеппе Конте сприймався італійцями як щось випадкове і тимчасове, але все змінилось після сотень смертей і вимушених драконівських заходів безпеки.

Утім, Ф'єщі сумнівається, що нинішні непрості часи справді покладуть край підйому популізму на континенті. По-перше, багато залежить від того, чи спрацюють масові заборони на зібрання людей.

Інший її аргумент полягає в тому, що нині ми можемо спостерігати лише першу хвилю епідемії. Що трапиться, якщо вірус мутує, якщо він виявиться сезонним або якщо різні заходи країн, запроваджені в різний час, призведуть до поглиблення кризи?

Тоді уряди будуть змушені визнати, що потрібно було діяти по-іншому, припускає авторка. І додає, що в такому разі керівники урядів матимуть справу зі збіднілими, розчарованими і навіть розлюченими європейцями, готовими до більш авторитарних підходів.

Ізоляція від Макрона

Копирайт изображения Getty Images

Французька газета L'Opinion звертає увагу на те, що у нещодавній промові про надзвичайні заходи президент Емманюель Макрон шість разів сказав фразу "ми на війні", але жодного разу не промовив слово "ізоляція".

Саме про примусову ізоляцію людей оголосила французька влада, запровадивши штрафи для всіх, хто виходить на вулицю без нагальної потреби.

"У понеділок ввечері Еммануель Макрон шість разів оголосив, що ми 'на війні', але не наважився назвати головну зброю проти ворожого коронавірусу - ізоляцію", - пише видання.

Промова президента включала вислів "сильно обмежене пересування", а от про власне контроль за пересуванням і штрафи доручили оголосити міністру внутрішніх справ, пише L'Opinion.

На думку газети, те, що Макрон навмисне "забув" згадати про ізоляцію, свідчить про хвилювання на самій верхівці влади, адже такі заходи у Франції запроваджуються вперше.

Президент точно знає, що його заклики до нації не є надто популярними і що багато громадян не вважають заборону виходити з дому ефективною, пише видання.

До того ж Макрон не скасував перший тур місцевих виборів, який відбувся 15 березня попри заклики влади уникати скупчення людей, щоб зберегти здоров'я. Суперечливість дій уряду викликає загальне невдоволення, констатує L'Opinion.

Час для творчості

Копирайт изображения Getty Images

Скільки креативу з'явиться у світі за той час, поки більшість творчих людей перебувають у вимушеній ізоляції, ставить риторичне питання газета Times.

Вона пише, що попри скасування цілої низки культурних заходів, мистецтво як таке не може зупинитись. Фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін у понеділок показав гарний приклад, сівши за піаніно у себе вдома і давши невеличкий "живий" концерт для інтернет-аудиторії, пише газета. Так само онлайн зіграв симфонічний оркестр у Мельбурні.

Удар епідемії по концертах, фестивалях і навіть зйомках фільмів і серіалів не варто недооцінювати, пише видання. Актори, музиканти, технічні працівники тощо можуть опинитись на межі виживання.

Але є й добра новина: є шанс, що процвітатимуть інші види креативної діяльності. "Яку красу створять музиканти до моменту закінчення цієї кризи? Які романи, вірші, сценарії і п'єси будуть написані, і як багато буде нових письменників, поетів, скульпторів і митців?" запитує Times.

Чи продавати книгу, написану Гітлером

Копирайт изображения Getty Images

Про політику найбільшого американського продавця книг Amazon пише New York Times.

Газета звертає увагу на те, що минулого тижня компанія заборонила продаж Mein Kampf, а трохи пізніше знову зробила книгу доступною. Amazon опинився поміж вимогами, що суперечать одна одній. З одного боку, ритейлер перебуває під тиском тих, хто закликає не допускати до продажу літературу з закликами до ненависті, а з іншого, компанія не хоче виступати в ролі судді, який вирішує, що людям читати, а що ні.

"Продавці книг, які торгують на Amazon, стверджують, що у магазина немає цілісної філософії щодо того, що він вирішує заборонити. Скидається на те, що він переважно ухвалює рішення з огляду на скарги громадськості", - пише газета.

Огляд підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!