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У четвер, 19 березня, іноземна преса пише про таке:

Чи можна займатися сексом під час пандемії коронавірусу

Чому дельфіни та лебеді з'явились в каналах Венеції

Як не з'їхати з глузду під час самоізоляції

Чи насправді коронавірус створили в лабораторії

Випробування для лібідо

Guardian пише про те, чи безпечно займатися сексом під час пандемії коронавірусу.

На думку експертів, наразі не існує підтверджень того, що смертельний вірус передається під час статевих актів.

"Немає доказів того, що Covid-19 може передаватись під час вагінального чи анального сексу", - каже доктор Карлос Родрігес-Діас.

Водночас він попереджає, що вірус може потрапити до організму зі слиною під час поцілунків.

Експерт Джулія Маркус не радить шукати нових партнерів під час пандемії.

"Якщо ж ви живите з постійним сексуальним партнером і не маєте жодних симптомів чи можливого зараження, секс насправді може стати класним способом проведення часу, допоможе підтримувати стосунки та полегшити стрес під час складного періоду", - додає вона.

Родрігес-Діас заспокоює тих, хто не живе в ізоляції з постійним партнером. На його думку, варіантами "вираження своєї чуттєвості" для таких людей можуть стати СМС сексуального характеру, відеодзвінки, читання еротичних творів і мастурбація.

"Використайте ці кілька тижнів, щоб скерувати свою енергію, вивчити себе, можливо, подумати про те, що ви шукаєте. І ви можете зробити це самостійно", - цитує пана Родрігеса-Діаса Guardian.

Ознака надії

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Поки вся Італія - на карантині через коронавірус, дельфіни та лебеді з'явились у каналах Венеції, пише Hill.

Видання зазначає, що після того, як потік туристів впав до нуля і зазвичай заповнені човнами канали стали вільним, місцеві мешканці помітили, що в них є флора та фауна.

"Для декого це є ознакою надії", - пише Hill.

Мер Венеції зауважує, що вода не стала чистіше. Просто через відсутність човнів мул з дна не підіймається нагору.

"Однак повітря стало менш забрудненим, оскільки зменшився трафік вапоретті (водні автобуси) та човнів через обмеження на пересування мешканців", - додав чиновник.

"Як виглядатиме світ без людей? - запитує Hill. - Поки країни закриваються, щоб запобігти розповсюдженню Covid-19, світлини в соцмережах наводять на думку, що він може бути набагато чистішим. Для початку."

Піднімаємо настрій

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Independent пише про те, як підтримувати психічне здоров'я під час самоізоляції.

Видання зазначає, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджає, що "цей період кризи є джерелом стресу".

На думку психолога Люсі Етчесон, одна з головних проблем самоізоляції в тому, що ми починаємо сумувати за своїми "мікроліфтами".

"Дорогою на роботу ви можете заскочити до улюбленої кав'ярні чи привітатись із кимось на вулиці. Є маленькі речі протягом дня, які допомагають нам підняти настрій, навіть не усвідомлюючи цього. Проте, коли ви вдома, цього не відбувається, і кумулятивний ефект цього величезний, особливо при наближенні до двотижневої позначки", - каже вона.

Тому експерт радить створювати "мікроліфти" — щось, що "спричиняє відчуття досягнення". Зокрема, вона радить спробувати нові фізичні вправи, вивчати мову чи спілкуватися онлайн.

Інші фахівці, опитані Independent, радять підтримувати здорову дієту, використовувати зовнішній простір, як-от балкон чи сад, для "виходу на природу", зберігати порядок денний і не лінуватись чистити зуби, перевдягатись з піжами у щось повсякденне та лягати спати й прокидатись за режимом. Також потрібно уникати тривалого використання гаджетів та обмежити власний доступ до новин.

"Шукайте новини та практичні поради у визначений час протягом дня від фахівців системи охорони здоров'я та на вебсайті ВООЗ та уникайте неприємних для вас пліток", - цитує одну з порад ВООЗ Independent.

Кажани чи панголіни?

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Британські вчені заперечують, що коронавірус розробили в лабораторії, пише Daily Mail.

"Вчені, які вивчали хворобу на молекулярному рівні, стверджують, що її неможливо створити, оскільки її генетичні дані не походять від жодного вірусного каркаса з тих, що використовувались раніше", - пише видання.

Один з дослідників - Крістіан Андерсен - заявив, що, порівнявши штами відомих хвороб з коронавірусом, він і його колеги дійшли висновку, що "SARS-CoV-2 виник внаслідок природних процесів".

"Ми не вважаємо, що будь-який сценарій лабораторного виникнення вірусу є правдоподібним", - додає науковець.

Британські вчені вважають, що перші люди, які підхопили вірус на ринку в китайському Ухані, отримали його від кажанів чи панголінів, пише Daily Mail.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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