Які країни краще готові до епідемії коронавірусу - FT

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У п'ятницю, 20 березня, західна преса пише про таке:

Чому населення північних країн краще готове до карантину

Чи зможе Зеленський завершити війну на Донбасі

Як коронавірус може докорінно змінити світову економіку

Як правильно хвилюватися через коронавірус

Приклад із півночі

Скандинавські та Балтійські країни виявилися краще готовими до епідемії коронавірусу завдяки зусиллям своїх урядів, пише Financial Times.

У той час, як влада західноєвропейських країн традиційно тримала кризову стратегію в таємниці від свого населення, нордичні країни активно залучали своїх громадян, зважаючи на загрозу через близькість Росії.

Два роки тому у Швеції всі 4,7 мільйона домогосподарств країни отримали брошуру "Якщо прийде криза або війна" із поясненням як поводитися у випадку війни, кібератаки або стихійного лиха.

Брошура містила список продуктів, які варто тримати вдома, зокрема картоплю, хліб тривалого зберігання та готові до вживання сочевицю. Також там були поради, де шукати надійні джерела інформації і як визначати дезінформацію.

Ці рекомендації зменшили паніку серед шведів під час теперішньої кризи, пише видання.

Мета Швеції - заохотити здорових і дієздатних громадян забезпечувати себе самостійно, щоб держава могла зосередитися на вразливих верствах населення, пояснює старший радник Шведського агентства з цивільних непередбачених обставин (MSB) Сванте Вергер.

"Ми розглядаємо людину як ресурс у зусиллях для підготовки суспільства, а не як об'єкт чи проблему", - каже фахівець.

Фінляндія активізувала свої зусилля після того, як Росія анексувала Крим, зазначає Financial Times.

Країна переглянула закони щодо безпеки і внесла необхідні зміни, багато з яких стали корисними і в часи епідемії коронавірусу.

В країні продовжили проводити зустрічі конкурентів в основних галузях, зокрема у сфері харчових продуктів та електроенергії, щоб упевнитися, що вони зможуть впоратися в часи кризи.

Один з колишніх керівників великого фінського банку Міка Іамуотіла розповів виданню, що ще майже двадцять років тому цілий місяць брав участь у тренінгу з національної оборони, на якому розповідали, що робити під час національної кризи, як от війна, кібератака чи пандемія.

Разом з ним курс проходили ще 40 людей, серед яких були керівники компаній, депутати, міністри, військові офіцери, журналісти та держслужбовці.

"Таким чином, провідні фіни мали можливість дізнатися про різні сфери суспільства, такі які логістика, продовольство, енергетика, банківська сфера, оборона, і зрозуміти як це працює в часи кризи", - розповів пан Іамуотіла.

Проблема миру для Зеленського

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Президент України Володимир Зеленський хоче досягти миру на сході країни. Його проблема - те, що ніхто не може домовитися як саме це зробити, пише Washington Post.

Будь-який мирний договір базується на тому, як Україна буде реінтегрувати дві сепаратистські "республіки" на Донбасі.

Угоди не може відбутися без домовленості щодо певного статусу про особливе самоврядування для цих регіонів, але деякі побоюються, що це - саме те, чого прагне Москва, тобто можливість зберегти вплив і спробувати дестабілізувати Україну, пише видання.

"У той час як Зеленський намагається знайти швидку дорогу до миру, його співвітчизники не погоджуються щодо того, як саме цього досягти", - зазначає Washington Post.

Чимало людей вважають сепаратистські регіони "збіговиськом зрадників", і дехто побоюється, що їхня реінтеграція в українські політичні інституції паралізує політику країни і завадить на її шляху до проєвропейської демократії, пише видання.

Політолог Олеся Яхно каже газеті, що у Зеленського дуже хороші наміри, він прагне миру.

"Він хоче швидких результатів. Але швидких результатів не буде. Щоб досягти миру, потрібен час", - підсумовує політолог.

Коронавірус та економіка

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Економічна криза, спричинена коронавірусом, може призвести до корінних змін у світовій економіці і повернення частини населення планети до натурального господарства.

Про це пише сербсько-американський економіст Бранко Міланович у Foreign Affairs.

Така зміна є повною протилежністю до глобалізації. Країни рухатимуться до того, щоб забезпечувати себе самостійно, особливо якщо криза затягнеться.

Цей процес може нагадувати розпад і занепад Римської імперії, коли торгівля зменшилася у масштабах, а виробництво стало обслуговувати лише місцеві ринки.

У теперішній кризі виграють ті, хто менше залежить від інших - може вирощувати власну їжу, не залежить від централізованого постачання води та електрики і здатний самостійно полагодити щось у домі, не наражаючи себе на ризик заразитися, пише Міланович.

Наслідки таких змін можуть призвести до розпаду суспільств. Таким чином, уся економічна політика розвинутих країн має спрямовуватися на боротьбу з таким сценарієм, підсумовує економіст.

Як правильно хвилюватися

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Люди намагаються впоратися з тривожністю через коронавірус по-різному - дивляться серіали запоєм, багато їдять або вживають алкоголь.

Але це все способи уникнути того, щоб розібратися з тривожністю, розповіла психіатр Річа Батіа виданню Guardian.

По-перше, слід зрозуміти, що тривожність - це нормальна еволюційна реакція на можливу небезпеку чи загрозу. А потім спробувати сприймати її як "набір почуттів, думок та емоцій", а не те, що контролює ваше життя.

"Почуття приходять і минають, і про це слід нагадувати собі, коли ми почуваємося стривоженими", - каже лікарка.

Можна виділити собі час на хвилювання, скажімо, 30 хвилин на день. Це допомагає залишатися зібраним решту часу, радить Асоціація когнітивно-поведінкової терапії.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Карантин удома: як працювати з дому і не збожеволіти на самоізоляції?

Не думайте про карантин як про те, що ви "застрягли вдома".

Ні, ви насолоджуєтеся довгоочікуваною можливістю уповільнитися і зосередитися на собі та своєму домі, радить психолог Аарті Гупта з американської Асоціації тривожності та депресії.

Фахівці також радять встановити певні ритуали на час карантину (наприклад, ранкова прогулянка, ведення щоденника або щоденне спілкування з родичами онлайн), робити фізичні вправи, знайти спосіб допомагати іншим і підтримувати зв'язок з близькими через інтернет.

Пам'ятайте, що ізоляція на час епідемії - це те, що впливає на всіх у всьому світі.

"Ми всі в цьому разом, і науковці всього світу намагаються працювати разом, щоб швидко знайти рішення", - каже пані Батіа.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу ВВС.

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