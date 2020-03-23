Як багатії рятуються від коронавірусу. Огляд ЗМІ

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У понеділок, 23 березня, західна преса пише про таке:

Як багатії рятуються від коронавірусу

80-річну українку з раком видворяють з Британії у розпал епідемії

Як Шекспір жив і творив під час епідемії бубонної чуми

Як правильно пити вдома, коли бари зачинені на карантин

Карантин по-багатому

Чимало багатіїв намагаються врятуватися від коронавірусу на борту дорогих яхт у віддалених куточках світу, пише Daily Telegraph. Компанії, які пропонують супер'яхти в оренду, повідомляють про зростання кількості замовлень.

"Яхта у хорошому кліматі - непогане місце для самоізоляції", - каже виданню Джонатан Бекет, керівник однієї з брокерських компаній. Він розповідає, що побільшало і запитів на віддалені напрямки для круїзів, як от Аляска, острови на півдні Тихого океану та південне узбережжя Чилі.

Клієнти просять організувати умови для навчання своїх дітей на борту, хочуть, щоб шеф-кухар проводив їм уроки кулінарії, а персонал розповідав про технології у машинному відділенні.

На борту великої яхти можна легко розмістити запаси на кілька місяців. Втім, оренда на такий тривалий час може коштувати мільйони доларів. Зазвичай вартість складає близько 100 тис. фунтів стерлінгів на тиждень, плюс оплата витрат на персонал та продукти, пише газета.

Побільшало і запитів на приватні літаки та гелікоптери через те, що регулярні пасажирські авіаперевезення обмежуються. В одній з лондонських компаній розповіли виданню, що лише за кілька днів вони отримали близько 260 запитів на приватні польоти, в той час як зазвичай мають близько 20 на тиждень.

З речами - на вихід, в Україну

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Британський Хоум-офіс наказав 80-річній українці з раком легень повернутися додому попри те, що авіаперевезення до її рідної країни заборонили через епідемію, розповіла адвокатка українки Алекс Пілецька виданню Independent.

Літня жінка відвідувала в Британії свою родину і планувала повернутися додому до того, як 19 березня закінчиться її віза, але не змогла цього зробити через обмеження на подорожі.

Натомість на британській офіційній гарячій лінії з імміграційних питань їй запропонували повернутися до України машиною. І заявили, що рекомендації уряду з приводу самоізоляції для людей старше 70 років, мовляв, стосуються лише британців, каже адвокатка.

Літня жінка, яка регулярно їздила до Британії останні 20 років і ніколи не порушувала термінів свого перебування, була змушена подати на візу, яка дозволила б їй залишитися у Британії на тривалий строк, що коштувало понад 2 тис. фунтів стерлінгів.

У схожій ситуації опинилися багато іноземців, які не можуть вчасно залишити Британію до закінчення візи, і чимало з них не мають грошей на продовження строку перебування, каже пані Пілецька.

У лютому Хоум-офіс оголосив, що автоматично продовжить візи усім китайцям в Британії, якщо вони відповідатимуть певним критеріям. Юристи вимагають, щоб ці заходи поширили і на інших іноземців.

Шекспір і карантин

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У розпал епідемії коронавірусу з'явилися безліч мемів про те, що Вільям Шекспір написав "Короля Ліра" під час карантину. Однозначно можна сказати те, що епідемія бубонної чуми точно вплинула на кар'єру Шекспіра, пише автор книжки про англійського драматурга Ендрю Діксон у Guardian.

У дитинстві Шекспіру пощастило пережити спалах хвороби, який спустошив його місто Стретфорд-на-Ейвоні за кілька місяців після його народження влітку 1564 року. Тоді померла чверть населення містечка.

Коли Шекспір став професійним актором, а потім драматургом і співвласником трупи лондонського театру, чума становила серйозну загрозу. В часи спалахів захворювання, які часто траплялися навесні або влітку, в розпал театрального сезону, влада забороняла масові зібрання.

Між 1603 та 1613 роками, коли Шекспір був на вершині свого письменницького таланту, "Глобус" та інші лондонські театри були зачиненими загалом впродовж 78 місяців, тобто більш ніж 60% часу.

"Короля Ліра" показали на сцені після Різдва у 1606 році, тож Шекспір написав її або того ж року, або за рік до цього, пише пан Діксон. Влітку 1606 року в Лондоні був великий спалах чуми, через що театри тимчасово закрили, і у п'єсі є чимало образів смерті, хаосу та відчаю.

Цікаво, що під час попереднього спалаху чуми у червні 1592 року, коли театри закрили майже на шість місяців, Шекспір почав писати поезію, ймовірно, щоб забезпечити собі більш надійне джерело доходу. Якби театри так і лишилися зачиненими, можливо, світ би не побачив ані "Короля Ліра", ані "Гамлета", "Макбета", "Ромео і Джульєтти" та інших видатних робіт драматурга, розмірковує пан Діксон.

Карантин коктейлю не завада

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У часи, коли ресторани і бари зачинені, люди намагаються пити разом онлайн, щоб зменшити відчуття соціальної ізоляції, пише New York Times. Дехто влаштовує "посиденьки" для своїх або ж долучається до відеочату з десятками незнайомців.

Бачити дружні обличчя може бути вкрай важливим для тих, хто сумує за друзями та коханими.

То як же краще всього проводити онлайн-вечірки? Ті, хто вже спробував, радять не запрошувати в одну онлайн-сесію більш ніж 8-10 людей, а якщо людей більше - призначати модератора, який стежитиме за перебігом спілкування.

Передягтися у щось красиве з домашнього одягу може додати "відчуття нормальності", радять інші. Придумайте власну версію меню для "щасливих годин" або зміксуйте "карантіні" - коктейль з будь-яким алкоголем, що є в наявності вдома.

Оберіть зручну для вас платформу (Skype, FaceTime, Google Hangouts або Zoom), готуйтеся уважно слухати, говоріть на легкі теми і, за бажання, обмежте час вашої сесії, запланувавши нову "зустріч", радить газета.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу ВВС

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