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У середу, 25 березня, іноземна преса пише про таке:

Як Трамп "потайки" шукає допомоги для боротьби з пандемією

Чи такий страшний Covid-19, як його малюють

Як карантин збільшує кількість жорстоког о поводження з дітьми

Чому британські лікарі "дозволяють помирати" хворим на коронавірус

США потребують підтримки

Президент США Дональд Трамп "потайки" просить країни Європи та Азії допомогти у боротьбі з пандемією коронавірусу, пише Guardian.

Хоча в офіційних заявах господар Білого дому продовжує наполягати на тому, що Америка "ніколи не залежатиме від іноземних країн", його адміністрація й він сам "крадькома" проводять переговори щодо постачання іноземних тестів та медичного обладнання, пише видання.

Зокрема, напередодні Трамп обговорював це питання телефоном із південнокорейським колегою, але на сайті Білого дому про це не було жодного повідомлення. Натомість офіс Мун Чже Іна заявив, що перемовини відбулись після "термінового прохання" Трампа.

"Трамп похвалив програму тестування в Південній Кореї, яка допомогла зупинити епідемію. Мун сказав Трампу, що підтримає експорт життєво необхідних товарів до США, "якщо буде їх надлишок в країні", - коментує розмову президентів видання.

Окрім американського президента, пошуком необхідних матеріалів і обладнання займаються дипломати. Велика кількість амбасад в Європі та Азії отримали запит від Держдепу на пошуки та придбання "критичних медичних товарів і устаткування".

Але проблема в тому, що у світі дефіцит деяких медичних товарів, зокрема, реагентів для виявлення Covid-19.

"Нестача обмежить можливості США проводити масове тестування найближчим часом. Тому медичні експерти в адміністрації закликають тестувати лише госпіталізованих пацієнтів", - пише Guardian.

"Пандемія закінчиться раніше, ніж ми очікуємо"

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Нобелівський лауреат Майкл Левітт пророкує, що пандемія коронавірусу закінчиться раніше, ніж ми очікуємо, пише Los Angeles Times.

Біофізик зі Стенфорда почав аналізувати кількість випадків Covid-19 в усьому світі в січні й правильно вирахував, що Китай переживе одну з найгірших епідемій в історії задовго до інших експертів.

"Зараз він передбачає подібний розвиток подій в США та решті світу", - пише видання.

Поки чимало епідеміологів попереджають про місяці чи навіть роки глобального розриву соціальних процесів та мільйони смертей, Левітт вважає, що дані про це не свідчать - особливо в країнах, де ввели розумне соціальне дистанціювання.

"Що нам потрібно, так це контролювати паніку", - каже науковець, додаючи, що "за великим рахунком, з нами все буде гаразд".

У своїх розрахунках Левітт проаналізував дані з 78 країн, які повідомляли про понад 50 нових випадків зараження щодня, та стверджує, що існують "ознаки одужання", адже щоденне порівняння демонструє стійке зниження захворюваності.

"Цифри все ще великі, але є чіткі сигнали уповільнення зростання", - заспокоює науковець.

Він визнає, що офіційні дані можуть бути заниженими чи неточними, але навіть в цьому випадку його розрахунки підтверджують, що "спрацьовує той самий фактор".

Втім, навіть попри успішне передбачення Левіттом розвитку подій в Китаї, деякі експерти ставляться до його розрахунків з обережністю.

"Час покаже, чи були прогнози Левітта правильними", - цитує американського біостатистика Ніколаса Райха Los Angeles Times.

Діти в зоні ризику?

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Newsweek попереджає про зростання дитячої смертності через карантин.

Зокрема, американська лікарка Джеймі Коффман повідомляє про стрімке зростання травм і смертей дітей після оголошення самоізоляції. В більшості випадків ймовірною причиною було домашнє насильство.

"Деякі травми були настільки очевидним, що ми запідозрили жорстоке поводження з дітьми. Тому ми чекаємо на підтвердження своїх припущень після аутопсії", - каже лікарка.

Пані Коффман визнає, що не може стверджувати, що існує 100% зв'язок між карантином та стрімким зростанням рівня дитячої смертності. Але пригадує, що під час рецесії в США кількість випадків жорстокого поводження з дітьми також зростала.

"Насильство є злочином ізоляції", - зауважує лікарка.

Її занепокоєння поділяє і UNICEF. Організація зауважила у своїй заяві, що "сотні мільйонів дітей в усьому світі ймовірно зіткнуться з загрозами власній безпеці та добробуту" через заходи, вжиті для стримування пандемії.

Аби запобігти насильству щодо дітей, ООН випустила рекомендації, в яких, зокрема, закликає уряди та міжнародні організації надати фінансову та матеріальну допомогу родинам, на яких негативно вплинула пандемія, пише Newsweek.

"Італійський" сценарій в Англії

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Британські лікарі "дозволяють помирати" слабшим пацієнтам через брак місць в реанімаційних відділеннях, пише Daily Mail.

Через стрімке зростання кількості пацієнтів хворих на коронавірус, допомога надається тим, хто має "найкращі шанси вижити", цитує працівників лікарні Northwick Park в Герроу видання.

"Старша медсестра сказала, що нестача місць змушує персонал ухвалювати рішення щодо надання допомоги, і вони навіть облаштували палату на шість ліжок", - пише Daily Mail.

"Ми вже в італійській ситуації, коли лікарі вирішують, кого класти під апарат штучної вентиляції, а кого ні. Більшість померлих були літніми людьми з супутніми патологіями, але ми також маємо молодших людей, яким важко дихати, і її іноді кладуть на вентиляцію першими", - каже медсестра.

Вона додала, що зараз не вистачає персоналу для оперування апаратами штучної вентиляції, тому деякі працівники приходять на роботу із симптомами схожими на грип.

Видання зауважує, що нещодавнє моделювання поширення випадків Covid-19 в Англії, проведене Кембриджським університетом, прогнозує, що вільних місць в реанімаційних відділеннях не буде вже за два тижні.

"Найгірша ситуація в Лондоні, і місця в реанімаційних відділеннях столиці закінчаться раніше, ніж деінде в країні", - пише Daily Mail.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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