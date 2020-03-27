Як коронавірус змінив секс-індустрію - огляд ЗМІ

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У п'ятницю, 27 березня світові ЗМІ висвітлюють, як поширення коронавірусу та карантинні обмеження змінюють секс-індустрію, відносини між закоханими та інтернет. А італійські ЗМІ пишуть про "непотрібну допомогу", яку Італія отримала з Росії.

Секс-індустрія на карантині

Коронавірус змінив ситуацію для секс-індустрії в Німеччині, пише Los Angeles Times.

Минулого тижня канцлерка Ангела Меркель оголосила про закриття всіх борделів, так само як і барів, клубів, театрів та музеїв в рамках боротьби зі спалахом коронавірусу.

Секс-працівниці непокояться про майбутнє свого бізнесу на тлі можливої економічної кризи.

"Те, що ми пропонуємо - це розкіш, а не щоденна потреба. Це може бути перша річ, на якій люди будуть економити", - каже Ундіна де Рів'єра, секс-працівниця з 25-річним досвідом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для кварталів червоних ліхтарів у Європі настали тяжкі часи

Проституція у Німеччині легалізована, і це приваблює секс-працівниць з усього світу.

"Вони приїздять з Румунії, Болгарії, України, Польщі, Таїланду та Південної Америки. Також є секс-працівниці та клієнти з Британії та США ", - розповідає Сюзанна Блайер Вільп з берлінської Асоціації надавачів еротичних та сексуальних послуг.

Вона каже, що близько 80% секс-працівниць у Німеччині - іноземні громадянки, тож навряд чи зможуть скористатися антикризовою допомогою від уряду.

"Найбільше дістається найбіднішим. Їхній прибуток зник. У них немає постійної адреси та медичного страхування. Це серйозна ситуація", - каже пані Вільп.

Деякі секс-працівниці знайшли вихід у "віддаленій роботі" - наприклад, продають онлайн контент для дорослих та експериментують з веб-камерами, пише видання.

Кохання в часи коронавірусу

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Під час карантину можна бачитися зі своїм хлопцем чи дівчиною, але є умови, пише Daily Telegraph.

Парам слід визначитися - не зустрічатися фізично впродовж трьох тижнів або ж з'їхатися, щоб жити разом. Саме це днями порекомендувала заступниця головного лікаря Англії Дженні Гарріс.

Це важливо для зменшення соціальних контактів, пояснила вона. Якщо ви живете разом, ви менше пересуваєтесь своїм містом або селом, відповідно до рекомендацій влади.

Про побачення ж доведеться забути. За умовами карантину в Британії з дому можна виходити лише в разі потреби, наприклад, купити продукти, отримати медичну допомогу або раз на день прогулятися чи пробігтися.

Якщо ж ви не наважилися або не можете жити разом, зберегти стосунки можна за допомогою віртуальних побачень, пише видання.

"Красиво вдягніться, неначе це справжня зустріч. Якщо ви ставитеся до ваших онлайн-побачень як до справжніх, ви докладаєте зусиль, щоб потішити свого партнера, а це підтримує іскру", - радить консультантка з питань стосунків Ейлін Ебботт.

Ще один варіант - одночасно дивитися фільм, а потім його обговорювати. А якщо ж ви вирішили з'їхатися, важливо поважати особистий простір один одного, а в разі непорозумінь - обговорювати, як їх вирішити, радить експертка.

Коронавірус сповільнює інтернет

Під час пандемії люди стали більше проводити часу онлайн, що вплинуло на швидкість завантаження та якість відео, пише New York Times.

Карантини, запроваджені у багатьох країнах світу, зробили людей більш залежними від інтернету для спілкування, роботи, навчання та розваг.

Значне зростання у використанні YouTube, Netflix, відеоконференцій у Zoom, дзвінків по Facebook та відеоігор стало позначатися на інтернет-інфраструктурі, хоча трафік ще не досяг свого піку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Доба коронавірусу може суттєво підвищити користування послугами відеоконференцій Zoom

У Євросоюзі вирішили діяти на випередження. Стрімінговим компаніям, на кшталт Netflix та YouTube, наказали зменшити якість відеофайлів, щоб менше перевантажувати інтернет-трафік. У США безпровідним провайдерам дали доступ до більшого спектру, щоб підвищити потужність їхніх мереж.

Інтернет-провайдери кажуть, що в березні лише за кілька днів досягли зросту, якого розраховували досягнути за весь 2020 рік.

У Європі інтернет-трафік на домашніх фіксованих мережах зріс більш ніж на 30%. Користувачі стали вдвічі більше грати в онлайн-ігри та використовувати відеоконференції. Надсилання повідомлень по WhatsApp зросло в чотири рази.

Збільшення трафіку та навантаження на інтернет-мережі уповільнило швидкість завантаження веб-сторінок та додатків, пише видання. Великий попит змусив провідних провайдерів зайнятися збільшенням потужностей.

В Іспанії використання інтернету зменшується лише о 8 годині вечора, коли всі люди підходять до вікон аплодувати лікарям. "Раптом о 8 годині використання падає, а потім знову росте. Це прекрасно", - каже виданню представник іспанського провайдера Telefonica.

"Непотрібна допомога"

Копирайт изображения Getty Images Image caption 80% допомоги, яку надіслала Росія Італії в дев'ятьох літаках для боротьби з коронавірусом, виявилися непотрібними або не мали особливої користі

80% допомоги, яку надіслала Росія Італії в дев'ятьох літаках Іл для боротьби з коронавірусом, виявилися непотрібними або не мали особливої користі, пише італійська La Stampa з посиланням на джерела серед політиків.

На відміну від допомоги з Китаю, що складалася здебільшого з респіраторів та хірургічних масок, росіяни привезли техніку для бактеріологічного знезараження територій, польову лабораторію для стерилізації та хімічно-бактеріологічної профілактики та інше подібне обладнання, пише видання.

Путін вирішив, що коронавірус дає можливість фізичного проникнення на територію Італії, а італійський прем'єр-міністр Джузеппе Конте вхопився за можливість підтримки, погодившись прийняти це все, щоб зміцнити особисті стосунки з президентом Росії, зазначає газета.

Близько сотні експертів, яких надіслала Москва, - це військові медики, а всю операцію проводить Міністерство оборони Росії, а не Міністерство охорони здоров'я. Вони мають звання генерала, полковника, майора та підполковника, а також досвід участі у військових операціях в африканських країнах, пише La Stampa.

"Це справді виняткова ситуація", пише видання про подорож російських військових територією країни з Риму до Бергамо. Міністри закордонних справ двох країн питання допомоги не обговорювали, цьому передувала лише довга телефонна розмова між Путіним та Конте.

Росія надіслала все безкоштовно, як "щедрий подарунок Італії від Путіна", зазначає газета. "Але щедрість має свою ціну: представники російського Міністерства оборони вільно пересуваються територією Італії за кілька кроків від баз НАТО", підсумовує видання.

Огляд підготувала Ганна Чорноус

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