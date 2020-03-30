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У понеділок, 30 березня, західна преса пише про таке:

Чого бояться в Кремлі під час пандемії

Як роботодавці можуть стежити за вами під час дистанційної роботи

Коронавірус змінив романтичні стосунки

Астрофізик потрапив до лікарні, намагаючись врятувати людство

Як коронавірус загрожує Путіну

У Росії пандемія коронавірусу збігається з проблемою наступництва Путіна, пише експерт з російської політики Бен Ноубл у Telegraph.

Через епідеміологічну ситуацію в країні перенесли голосування щодо змін до конституції, які дозволять Путіну залишитися президентом до 2036 року. Але режим непокоїться, що наразі таке голосування може бути ризикованим не лише через коронавірус.

"Якщо економічні проблеми, пов'язані з падінням цін на нафту, слабшим курсом рубля і спалахом коронавірусу, посиляться, росіяни можуть вилити своє невдоволення на виборчих дільницях", - пише Ноубл.

Він зазначає, що згідно з останніми опитуваннями рейтинг Путіна впав до позначки, що передувала анексії Криму. І майже половина росіян не підтримує конституційну реформу.

Питання наступництва Путіна постають гостріше під час пандемії, пише оглядач. Вік Путіна - 67 років, а отже він у категорії, вразливій до вірусу. "Що станеться, якщо він стане недієздатним або помре?" - міркує оглядач.

Те, що Путін не підготував чіткого наступника або групу осіб, які будуть керувати країною, може давати йому почуття безпеки, поки він залишається при владі, але це наражає систему та країну на ризик, якщо він зникне без попередження. "У Кремлі знають про таку екзистенційну загрозу", пише Ноубл.

Кремль старанно повідомляє про кроки, які вжито для того, щоб убезпечити Путіна від вірусу. Мета такої інформаційної кампанії - не лише заспокоїти громадськість, а й запобігти будь-яким спекуляціям серед еліт про те, що Путін захворіє і буде неспроможним керувати, що може спровокувати передчасну боротьбу за владу.

Зрештою, як свідчать дослідження, палацові перевороти частіше стоять за поваленням недемократичних лідерів, ніж народні повстання, підсумовує Ноубл.

"Великий брат" у вашому ноутбуку

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Працюєте з дому під час карантину? Ваш роботодавець може за вами шпигувати, попереджає Telegraph. Чимало великих організацій встановлюють на ноутбуки своїх співробітників спеціальні програми, які стежать за тим, чим зайняті працівники на своїх комп'ютерах.

Виробники такого програмного забезпечення повідомляють про значне зростання попиту за останній тиждень. Деякі програми роблять скріншоти екранів і надсилають їх менеджерам, інші моніторять на які сайти заходять співробітники, фіксують скільки часу вони проводять, працюючи у Word чи Excel або ж регулярно фотографують працівників через вебкамеру.

"Завжди важливо пам'ятати, що якщо ваш роботодавець видав вам пристрій, вважайте, що вони або стежать за вашим місцем знаходження, або програми, якими ви користуєтеся, будуть робити аудит ваших пристроїв, щоб перевірити, чим ви займаєтеся, - і це легально", - застерігає Едгар Нджатоу, директор організації Workplace Fairness.

Роботодавці можуть стежити за співробітниками через низку причин, але працівники мають право на приватність під час роботи, тому їм повинні повідомляти про те, що їх контролюють. Мають існувати чіткі правила, що дозволено, а що ні. Але в будь-якому разі, не варто використовувати робочі пристрої в особистих цілях, радять експерти.

Романтика в часи пандемії

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Під час карантину значно зросла популярність додатків для побачень. У Bumble люди почали надсилати більше повідомлень, а в Tinder тривалість розмов зросла на третину в порівнянні з попереднім місяцем, пише Independent.

Романтичні стосунки цілком можуть розквітнути навіть під час віртуального спілкування. "Використання технологій для того, щоб регулярно спілкуватися, бачити один одного і робити щось разом онлайн може допомогти утворити тісніший емоційний зв'язок у парі", - каже психологиня Дарія Кусс.

Крім того, коронавірус повернув старомодні ритуали побачень у стосунки, зважаючи на неможливість фізичного контакту. Пари довше спілкуються онлайн, намагаючись більше дізнатися один про одного до сексу, пише видання.

Такі часи також можуть стати хорошою перевіркою для неодружених пар, які живуть разом або з'їхалися на час карантину. Це може показати наскільки добре ви з партнером підходите один одному, каже психологиня з питань відносин Меделін Мейсон Роантрі.

Магніти в носі заради людства

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Австралійський астрофізик Даніель Реардон потрапив до лікарні, а заразом і на шпальти світової преси, через два магніти, які застрягли у нього в носі. Науковець намагався сконструювати намисто, яке б попереджало, коли людина торкається свого обличчя, пише Guardian.

27-річний дослідник з Університету Свінберна в Мельбурні пояснив, що намагався розважитися під час самоізоляції, експериментуючи з потужними магнітами. Спочатку він випадково винайшов намисто, яке постійно дзижчало, поки людина не підносила руки до обличчя.

Він вирішив піти далі, розмістивши два магніти в ніздрях і ще два назовні. Але коли прибрав зовнішні магніти, ті магніти, що лишилися всередині, з'єдналися між собою.

Дослідник каже, що його дівчина, яка працює в лікарні, повезла його туди, щоб її колеги посміялися. Лікарі не обійшлися без жартів, але врятували винахідника, який пообіцяв знайти інший спосіб подолати нудьгу під час карантину.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC

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