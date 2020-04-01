Швецію ведуть до катастрофи? Огляд ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Знак у Стокгольмі, який вказує на центр перевірки на коронавірус

У середу, 1 квітня, іноземна преса пише про таке:

Домашнє насильство під час карантину

Чи справді у КНДР немає коронавірусу

Швеція наближається до катастрофи?

Вірус на американському авіаносці

"Амбітна гра Швеції"

Daily Mail пише про те, чи наближається до "катастрофи" Швеція - чи не єдина країна в Європі, де ще не введено карантин через пандемію коронавірусу.

У скандинавській країні досі працюють більшість шкіл, барів і ресторанів, а уряд лише "попросив" людей працювати з дому. Щоправда, людям старшим за 70 років рекомендували не залишати домівок, а всі візити до будинків літніх людей скасували.

"Але офіційного карантину введено не було попри понад 4 тисячі підтверджених випадків і 180 смертей", - зауважує видання.

На думку Daily Mail, Швеція має пережити кризу без значних втрат "на папері", адже ці показники нижчі за аналогічні в інших країнах.

"Але сподівання на цю статистику можуть бути оманливими. У той час як рівень смертності у Швеції може здатись надзвичайно низьким, це може бути викликано тим, що вона змогла лише відкласти, а не попередити фатальний спалах. Насправді, поточний рівень інфікування в країні вже відносно високий. Якщо подивитись на кількість підтверджених випадків на 100 тис. шведів, то він складає 39. Це більше, ніж у Сполученому Королівстві (33.8). І тому стратегія шведського уряду не дуже подобається багатьом громадянам", - пише Daily Mail.

Зокрема, понад 2 тисячі шведських дослідників оприлюднили спільного листа, в якому ставлять під сумнів урядову стратегію.

"Вони ведуть нас до катастрофи", - вважає професор Сесілія Содерберг-Науклер.

Уряд Швеції пояснює свої дії необхідністю захистити економіку країни, і чимало громадян це підтримує.

"Наразі Швеція продовжує грати у свою амбітну гру в довгу, аби захистити свою економіку, громадян і суспільство", - пише Daily Mail.

"Незаплановані наслідки" пандемії

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Британські неурядові організації закликають уряд виділити гроші на боротьбу з домашнім насильством, рівень якого зростає через карантин, пише The Guardian.

Кілька десятків правозахисних організацій попередили про зростання правопорушень в родині та звернулись до уряду з проханням профінансувати "незаплановані наслідки" пандемії коронавірусу.

У своєму листі правозахисники також закликали владу створити спеціальний фонд, який би дозволяв надати житло жертвам домашнього насильства.

Британська національна гаряча лінія для жертв домашнього насильства повідомила про стрімке зростання кількості дзвінків за останній тиждень - відразу на 65%.

Водночас правозахисники повідомляють й про зростання смертності серед жінок. Зокрема, засновниця проєкту Counting Dead Women Інгала Сміт заявила, що принаймні 8 жінок вбили їхні партнери за останні два тижні. За її словами, середній показник за минулий рік був дві смерті на тиждень.

"Жінки перебувають в ізоляції, у пастці з жорстокими чоловіками, тому вони беззахисні. Жінки мають менший доступ до підтримки, не тільки до громадської підтримки, але й до таких організацій, як наша. Жінки не можуть зустрічатися з нами фізично", - зауважує пані Інгала.

Водночас британський уряд у своїх офіційних рекомендаціях закликає жертв домашнього насильства залишатися на постійному зв'язку із недержавними організаціями та поліцією, пише Guardian.

"Відверта брехня"

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The New York Times пише про те, чи насправді у Північній Кореї немає жодного випадку коронавірусу.

З одного боку, зауважує видання, уряд країни вжив суворих заходів проти розповсюдження вірусу раніше за інші країни. Кордони були закриті ще наприкінці січня, торгівля з Китаєм, яка становить 90% усього зовнішнього товарообігу, була припинена, а контрабандистів жорстоко карали.

Усі дипломати у Пхеньяні були відправлені на місячний карантин, а пересування усіх північних корейців було взято під жорсткий контроль. Тобто уряд скористався своїми можливостями авторитарної держави.

Водночас експерти сумніваються, що спалаху коронавірусу в країні вдалось уникнути.

За словами професора гарвардського медичного університету Кі Б. Парк, причиною відсутності жодного випадку корона вірусу в Північній Кореї може бути елементарна відсутність тестів.

"Це тому, що в них можуть бути випадки, але вони просто не знають, як їх визначити. Отож вони й кажуть, що в них нема підтверджених захворювань", каже доктор Парк.

"Те, що в них немає випадків, є відвертою брехнею", - каже Сео Джепюнг, генеральний секретар Асоціації північнокорейських дезертирів. "Останнє, чого хоче Північ, - це соціальний хаос, що може виникнути коли північні корейці усвідомлять, що люди вмирають від епідемії без жодного лікування."

Не вірять у відсутність випадків коронавірусу в КНДР і у Південній Кореї. Одне з сеульських видань, яке користується послугами платних інформаторів у країні північного сусіда, повідомило про 200 солдатів та 23 цивільних, які начебто померли від вірусу.

Опосередковано підтверджує спалах епідемії й сам північнокорейський лідер, який звернувся із проханням про допомогу, зокрема, про надання систем тестування, до міжнародних організацій ще в середині лютого.

На думку південнокорейського аналітика Ан Кюн Су, епідемія - це той єдиний випадок, коли авторитарний режим може допомогти північним корейцям стримати розповсюдження вірусу.

"Північні корейці навчені повністю підкорятись урядовим наказам під час криз. Але існує ризик, що вірус вийде з-під контролю, якщо він почне розповсюджуватись серед погано нагодованого населення", - цитує аналітика New York Times.

"Моряки не мають вмирати"

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Капітан американського авіаносця б'є на сполох через велику кількість випадків коронавірусу серед 5 тисяч моряків, пише The Guardian.

У великому листі до командування капітан Бретт Крозєр написав, що карантинні процедури на "Теодорі Рузвельті" є недостатніми для "викорінення" смертоносно вірусу.

Перший випадок на атомному авіаносці був зафіксований тиждень тому, після чого корабель зайшов до бухти в Гуамі.

Капітан звернувся до командування з проханням евакуювати понад 4 тисячі моряків з авіаносця та ізолювати їх.

"Ми не на війні. Моряки не мають вмирати. Якщо ми не почнемо діяти зараз, ми не зможемо належним чином подбати про наш найнадійніший ресурс - моряків", - зокрема, зауважив капітан Крозєр.

Анонімні джерела в американському уряді повідомили, що кількість заражень коронавірусом на авіаносці близько 80, але вона, ймовірно, зростатиме, оскільки робиться все більше тестів.

Водночас, командування флотом відмовилось назвати точну кількість інфікованих на борту.

"Міністр оборони США Марк Еспер сказав у вівторок, що евакуація з авіаносця не на часі, додавши, що він детально не вчитувався в лист", - пише Guardian.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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