Чому апарати ШВЛ від Ілона Маска можуть нашкодити? Огляд ЗМІ

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У п'ятницю, 3 квітня, західна преса пише про таке:

Чи можуть допомогти апарати для штучної вентиляції легень від Ілона Маска

Як коронавірус може залишити європейських фермерів без робітників

Що привезла Росія Італії під виглядом допомоги

Як ефективно користуватися Zoom

Чи може допомогти Маск?

Апарати, які Ілон Маск пропонує для вентиляції легень, можуть більше нашкодити, ніж допомогти, пише The Week.

Засновник Tesla, який раніше відкидав небезпеку коронавірусу, цього тижня оголосив, що має 1 тисячу апаратів для вентиляції й передав 40 із них лікарням Нью-Йорка.

"Проблема в тому, що запропоновані ним апарати не є достатньо потужними для використання в реанімації, і посадовці системи охорони здоров'я застерігали проти їхнього використання на пацієнтах з Covid-19, оскільки вони можуть сприяти поширенню вірусу", - зазначає видання.

Те, що запропонував Маск, - це не ШВЛ, а так звані апарати БІПАП (BiPAP), що використовуються для неінвазивної вентиляції легень. Такі пристрої зазвичай використовують для лікування апное, додає Financial Times.

Втім, лікарням зараз вкрай потрібні саме апарати для інвазивної вентиляції, які допомагають доставляти кисень в легені. Саме їх зараз намагаються дістати уряди всіх країн.

На твіт Маска з пропозицією про безкоштовні апарати для вентиляції легенів відгукнулося посольство України у США. Окремо засновнику Tesla в коментарях написала і колишня міністр охорони здоров'я України Уляна Супрун, зазначивши, що країні вкрай потрібні ці пристрої, пише New York Times. Ані Маск, ані Tesla поки що на це не відповіли.

Врожаї під загрозою

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Цього року чимало врожаю згниє на полях, пише Economist. Через обмеження на кордонах для стримування спалаху коронавірусу робітники зі східної Європи, зокрема з Болгарії, Румунії, Польщі та України, змушені залишитися вдома.

У Німеччині вже стикнулися з проблемою нестачі робітників для збору врожаю спаржі. У Франції, де наближається сезон полуниці, в найближчі три місяці потрібно буде 200 тисяч польових робітників, близько двох третин з яких - зазвичай іноземці. Проблеми очікують і на Нідерланди, найбільшого постачальника сільськогосподарської продукції в ЄС, де більшість аграрних робітників - зі Східної Європи.

Проблема для Польщі - не лише втрата роботи в Німеччині, а й нестача українців, які працюють на польських фермах. Видання наводить приклад Якуба Штандери, який вирощує гриби в місті Седльце. На його теплицях працюють 200 робітників, 90% з яких - з України. Коли Польща закрила кордони 14 березня, українці поспішили додому, і пан Штандера не знає як їх замінити.

До закриття кордонів у Польщі працювали близько 1,3 млн українців, пише видання. Голова спілки фермерів країни каже, що без них постачання харчових продуктів опиниться під загрозою.

Європейські країни намагаються продовжити дозволи на перебування для тих робітників, які вже там знаходяться. Ще один варіант - наймати місцевих. Втім, фермерам не подобається ідея робітників без досвіду.

"Голландці звикли працювати з понеділка до п'ятниці, з дев'ятої до п'ятої. Але спаржа росте сім днів на тиждень", - каже фермер Едвін Веенхове з Нідерландів, якого цитує Economist.

Що Росія привезла в Італію?

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Італійська газета La Stampa разом з сайтом Coda Story провели розслідування щодо допомоги та персоналу, які Росія надіслала Італії для боротьби з коронавірусом.

"Ці війська з Москви справді мають навички знезараження, але в італійців теж є такі можливості, ще й більш сучасні. Це дуже дивно і недоречно - італійці є лідерами в захисті від хімічної та біологічної зброї в НАТО, і їм не потрібні поради з Росії", - цитує видання колишнього командира полку з хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї британської армії Геміша де Бреттона-Гордона.

"Одне з найбільших хвилювань викликає Сергій Кікоть, очільник операції. У нього яскраве, але дивне минуле", - пише видання. Він є заступником начальника військ радіологічної, хімічної та біологічної зброї, яку газета називає "найсекретнішим відділом" в Міністерстві оборони Росії.

Без сумніву, серед російського особового складу, що зараз перебуває в Італії, є офіцери ГРУ, додає газета. "Вони хочуть дізнатися якомога більше про італійські війська та організувати розвідувальні мережі", - каже пан Бреттон-Гордон.

Видання також розповідає про пресконференцію, яку влаштували росіяни в місті Бергамо: "Вони не хотіли відповідати на питання, і атмосфера була напруженою. Чимало журналістів вийшли звідти незадоволеними або й геть засмученими через те, що брифінг був настільки незрозумілим".

Zoom без стресу

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У часи віддаленої роботи програми для відеозв'язку, на кшталт Zoom, користуються шаленою популярністю. То як найефективніше ними користуватися? Газета Wall Street Journal радить закривати непотрібні програми і відключати зайве обладнання, адже відеозв'язок може перевантажувати процесор і спричиняти нагрівання комп'ютера.

Опущене підборіддя - це не дуже красиво, тому щоб краще виглядати, покладіть ноутбук на книжки. Можна скористатися і фільтрами, на кшталт Snap Camera, який може покращити вигляд у будь-яких відеопрограмах, радить видання.

Віртуальне тло у Zoom допоможе приховати безлад у кімнаті, а функція "Touch Up My Appearance" надасть вашій шкірі шовковистого вигляду за допомогою м'якого фокусування.

Із популярністю приходить і небезпека. ФБР нещодавно попередило про хакерів, які можуть втрутитися у розмови в Zoom, поширюючи непристойний контент.

Щоб цього уникнути, видання радить не використовувати персональний номер для зустрічі (Personal Meeting ID, 10-значний код, за яким будь-хто може приєднатися до розмови) і завжди використовувати пароль для входу. Як варіант, можна увімкнути функцію "Кімната очікування" (Meeting Room), коли хост має схвалити присутність кожного співрозмовника.

Можна також відключити можливість ділитися зображенням свого екрану для всіх, окрім хоста, а також "замкнути" кімнату після того, як всі учасники приєднаються, аби уникнути небажаного вторгнення.

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