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У понеділок, 6 квітня, західна преса продовжує писати про коронавірус. Зокрема, про таке:

Чому від коронавірусу помирають і молоді люди?

Чому віддалена робота небезпечна?

Чому в Британії руйнують вежі 5G?

Чи зникне Covid-19 у літню спеку?

Кого вражає вірус

Covid-19 зазвичай найбільш небезпечний для людей похилого віку або для тих, хто має проблеми зі здоров'ям. Але інколи він вражає і молодих та здорових людей.

"Це залишається однією з найбільших загадок пандемії Covid-19", - пише Guardian.

Інколи у таких пацієнтів виявляють раніше недіагностовані проблеми зі здоров'ям, але часто пояснень немає. Вчені мають кілька теорій.

Деякі дослідники вважають, що важливою є кількість вірусу, який інфікує людину. Якщо отримати велику дозу вірусу, стан може бути гіршим.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Молодь у Флориді продовжує відвідувати пляжі попри рекомендації влади

"Людина з великим вірусним навантаженням має більше вірусних часток, ніж людина з низьким навантаженням", - каже вірусолог Елісон Сінклер з Університету Сассекса.

Науковці намагаються з'ясувати, чи є зв'язок між вірусним навантаженням і станом людини, інфікованої Covid-19.

Інші кажуть, що роль відіграє генетична схильність, тобто людина може бути генетично більш вразливою до вірусу, який поширюється в її організмі. Наприклад, вірус простого герпесу може викликати в деяких людей герпетичний енцефаліт.

Можливо, деякі пацієнти з Covid-19 мають схожу за характером схильність, зумовлену генетично, і тому вони більше потерпають від серйозних ускладнень, каже вірусолог Майкл Скіннер з Імперського коледжу Лондона.

Шахраї не сплять

Коронавірусна криза і перехід багатьох компаній на віддалену роботу відкрили нові можливості для шахраїв, пише Financial Times.

У деяких випадках схеми в часи пандемії спрямовані на фізичних осіб, коли шахраї намагаються дізнатися їхню фінансову інформацію або використовують махінації з банківськими операціями. Але бізнес та інвестори також під загрозою, пише видання.

Британський Національний центр з економічних злочинів зафіксував майже 400 випадків шахрайства в березні. Це майже в чотири рази більше, ніж за попередні шість тижнів.

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В часи, коли важко перевірити справжність особи через дистанційну роботу, шахраї можуть надсилати електронні листи, нібито від керівників, наказуючи переказати кошти на певний рахунок або запитуючи про фінансові дані.

У деяких випадках злочинці можуть прикидатися постачальниками компанії і просити змінити свої банківські реквізити, щоб перенаправити гроші на свій рахунок, застерігають фахівці. А компанії, які через карантин втратили джерело доходу, можуть стати жертвами фейкових кредиторів.

"До компанії також може звернутися людина, яка каже, що діє від імені орендодавця, пропонуючи відтермінувати орендну плату в обмін на аванс, скажімо, у розмірі 10%, на рахунок, який відрізняється від того, на який зазвичай сплачується оренда", - попереджає фахівець з питань корпоративних злочинів та махінацій Девід Макласкі.

Коронавірус і 5G

Через теорії змови про небезпеку мережі 5G у Британії почастішали напади на вежі мобільних операторів. За останню добу невідомі атакували чотири вежі оператора Vodafone. Таким чином, загальна кількість нападів зросла до 20, пише Times.

Минулого тижня підпали веж зафіксували у Бірмінгемі, Белфасті, Манчестері та Ліверпулі. Кілька британських операторів зв'язку оприлюднили спільну заяву, закликаючи припинити атаки задля збереження зв'язку для населення.

У соцмережах ширяться теорії змови про те, що комунікаційна технологія 5G пов'язана зі спалахом і поширенням коронавірусу. Науковці заперечують можливість зв'язку між Covid-19 та 5G, зазначає газета.

Через напади на вежі операторів відеохостинг YouTube пообіцяв обмежити поширення контенту, який розповсюджує теорії змови про зв'язок між коронавірусом та 5G.

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У компанії заявили, що такі відео видалятимуть з результатів пошуку. Їхні автори також можуть втратити дохід від реклами. Водночас контент, який просто поширює теорії змови про технологію 5G, але не згадує коронавірус, не заборонятимуть.

У YouTube також кажуть, що з платформи систематично видаляють відео, які містять небезпечну або неправдиву інформацію про коронавірус. В інших випадках біля відео розміщують посилання на офіційні джерела інформації, як наприклад сайт британської Національної служби охорони здоров'я.

Літо vs коронавірус

Науковці всього світу намагаються з'ясувати, чи характерна для Covid-19 сезонність так само як для вірусу грипу, пише Guardian.

Зазвичай епідемії грипу вщухають із закінченням зими. Дослідження інших поширених коронавірусів показали, що вони також ймовірно мають сезонний характер, набуваючи пікових показників взимку і зникаючи навесні.

Однак головний автор дослідження Роб Олдрідж з Університетського коледжу Лондона застерігає: "Ми спостерігали низькі рівні передачі коронавірусів влітку, але вони можуть знову зрости взимку, якщо на той момент велика кількість населення залишиться вразливою".

Вчені кажуть, що оскільки це новий коронавірус, вони не знають, чи йому також притаманна сезонність. До того ж, зважаючи на його новизну, у населення ще не було можливості виробити імунітет до Covid-19, тому хвороба може поширюватися і влітку.

Науковці схиляються до того, що дотримання рекомендацій щодо соціальної дистанції та гігієни залишиться важливішим для стримання Covid-19, ніж спекотна погода.

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