Світ на порозі "нестерпних" економічних наслідків. Огляд ЗМІ

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У вівторок, 7 квітня, іноземна преса пише про таке:

Якими можуть бути економічні наслідки пандемії

Що з Борисом Джонсоном

Чи корисний фітнес під час карантину

Нова благодійна ініціатива Гаррі та Меган

Світ на порозі "нестерпних" економічних наслідків

У влади країн не так багато часу, щоб вжити всіх можливих заходів для стримання зростання кількості інфікованих коронавірусом, перш ніж економічні наслідки пандемії та соціальна напруга стануть нестерпними, пише Financial Times у своїй редакційній статті.

"Що більш щедрою та ефективною буде запропонована ними підтримка, тим більше часу вони матимуть", - пише видання і закликає уряди країн використати цей час "мудро та ефективно".

"Карантин - необхідний захід, але він має бути тимчасовим", - пише Financial Times.

Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку, кожний додатковий місяць соціальної ізоляції знизить зростання економіки на два відсоткових пункти цього року.

"Це стане найбільшим скороченням в історії, хіба що призупинення (економічної - Ред.) активності буде нетривалим", - йдеться у статті.

Та ідея полягає не в тому, щоб відмовитися від обмежувальних заходів, а щоб вони були максимально ефективними у короткий проміжок часу.

"Жорсткі обмеження не можуть тривати довго без вкрай серйозної шкоди. Тягар цієї шкоди потрібно полегшити, де це можливо зробити, переконавшись в тому, що у всіх є належний рівень доходу і життєздатний бізнес може вижити", - підсумовує Financial Times.

Глобальна рецесія, яку переживає світова економіка через пандемію, за своїми масштабами може позмагатися з Великою депресією 1930-х років у США, пише старший економічний радник інвестиційного банку HSBC Стівен Кінг у статті The Evening Standard.

Понад 9 мільйонів американців втратили роботу протягом останніх двох тижнів, економічна активність у Європі впала до найнижчого рівня, Сінгапурські авіалінії скорочують свою діяльність на 96%, а бізнеси у всьому світі намагаються вижити.

Попри те, що Китай показує перші промені надії на подолання вірусу, нам ще належить дізнатися яка глибина цієї кризи і як ми можемо з неї вийти, пише він.

Що з Борисом Джонсоном

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Направлення прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до реанімації свідчить про те, що у нього може бути важка форма Covid-19, пише Guardian.

"Постачання кисню через маску було у доступі і в палаті, до якої він потрапив в неділю, але направлення до реанімації в понеділок свідчить про те, що цього виявилось замало, щоб допомогти йому з проблемами дихання, що були спричинені пневмонією", - пише видання.

Згідно з даними ВООЗ, більшість пацієнтів реанімаційних відділень потребують штучної вентиляції легень. Біля 15% з них перебувають у важкому стані, йдеться у статті.

Джонсон потрапив до реанімації за 10 днів після того, як у нього виявили коронавірус. Тепер існує реальна загроза, пише видання, бо імунній системі більшості хворих вдається подолати вірус протягом першого тижня хвороби.

Guardian цитує професора Університетського коледжу Лондона Дерека Гілла, який каже, що схоже, що британський прем'єр під'єднаний до апарату вентиляції легень, що не потребує інвазивного втручання, як у випадку з апаратами ШВЛ, які розповсюджені у лікування важких хворих на Covid-19.

Фітнес під час карантину

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Фізичні навантаження під час карантину допомагають зміцнити імунітет і, як наслідок, підвищують шанси подолати коронавірус, але і в них потрібно знати міру, пише The Sun.

"Регулярні помірні фізичні навантаження можуть мати позитивний ефект, знижуючи чутливість організму до інфекції. Але з іншого боку, забагато вправ можуть дати протилежний ефект і зробити нас більш уразливими", - пише видання.

Результати дослідження, що було опубліковане у Британському журналі спортивної медицини, показали, що люди, які займаються спортом п'ять чи більше разів на тиждень, проводять на лікарняному через респіраторні захворювання на 46% днів менше ніж ті, хто тренується тільки раз на тиждень або жодного разу.

Та попри це експерти кажуть, що у певний момент "здоровий" рівень фізичної активності переходить у фазу "забагато" і може нашкодити здоров'ю.

Річ у тім, що надмірні фізичні навантаження, так само як і тренування за поганого самопочуття, провокують викид у кров гормону кортизолу, який послаблює імунітет, як і будь-який стрес, пише The Sun.

Тож, для підтримки імунітету, у вправах радять дотримуватися балансу.

Нова благодійна ініціатива Гаррі та Меган

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Меган та Гаррі оголосили про створення нової благодійної ініціативи, що має наслідувати ту, якою подружжя займалося під брендом Сассекс Роял, повідомляє Guardian.

Фонд назвуть "Арчвелл" - на честь свого сина Арчі.

"Арчвелл" - назва, що поєднує давнє слово грецького походження, яке символізує силу та дію, цитує видання подружжя.

За словами пари, у планах запуск сайту, на якому можна буде знайти освітні та навчальні матеріали у вигляді фільмів, подкастів та книжок.

Через пандемію коронавірусу запуск фонду довелося відкласти. Інші деталі пара не розголошувала.

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