Чому коронавірус частіше вбиває чоловіків, ніж жінок - огляд ЗМІ

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У середу, 8 квітня, західна преса пише про таке:

Чому коронавірус частіше вбиває чоловіків, ніж жінок

Як Чехія, Австрія та Данія планують першими в Європі послабити обмежувальні заходи

Чи загрожує пандемія єдності Євросоюзу

Чому навіть прихильники здорового способу життя почали віддавати перевагу шкідливій їжі під час карантину

Чоловіки у більшій небезпеці?

Жінки та чоловіки мають майже однакові шанси підхопити коронавірус, однак помирають від недуги частіше чоловіки.

За словами британської The Times, це доводять дані з 14 європейських країн, які надали статистику смертності проєкту Global Health 50:50, який досліджує зв'язок між статтю та рівнем захворюваності та смертності від Covid-19.

Наприклад, в Італії 55% випадків захворюваності припадає на чоловіків, однак серед тих, хто помер, цей показник сягає вже 69%. У Франції чоловіки становлять 47% усіх підтверджених випадків інфікування та 58% летальних випадків.

Звідки така різниця? За словами опитаних газетою дослідників, одна з причин - різні способи життя чоловіків та жінок, зокрема схильність представників сильної статі до шкідливих звичок.

"По всьому світу чоловіки більше страждають від деяких розладів, що підвищують ризик смерті від коронавірусу. Зокрема, йдеться про хронічні захворювання легенів і серцево-судинної системи. Це пов'язують з тим, що чоловіки більш схильні до ризикованішого способу життя - вживають алкоголь і, що важливіше в контексті коронавірусу, палять", - пояснює газета.

Ще одна причина полягає в тому, що жіночому організму краще вдається боротися з будь-якими інфекціями - усе завдяки наявності у жінок двох Х-хромосом проти однієї у чоловіків. Чимало генів, пов'язаних з імунітетом, припадають саме на X-хромосому, наголошує газета.

"В деяких випадках жінки мають вдвічі більше деяких критично важливих генів", - цитує видання Філіпа Гоулдера, професора імунології Оксфордського університету.

Ще один фактор - це гормони, каже професор Гоулдер. Він зазначає, що жінки здатні краще впоратися з вірусом, адже мають менше тестостерону - гормону, який пригнічує імунітет, додає The Times.

Послаблення карантину - чи не зарано?

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Найближчими тижнями вся Європа спостерігатиме за Чехією, Австрією та Данією - першими трьома країнами на континенті, які анонсували поступове пом'якшення карантину, пише Financial Times.

Найбільші зміни планує Данія, де 15 квітня збираються відкрити школи та дитсадки. В Чехії оголосили про дозвіл працювати магазинам, які не торгують критично важливими продуктами, з четверга. В Австрії планують відкрити малі магазини 14 квітня.

Експерти кажуть, що піти на такі кроки цим державам дозволила відносно стабільна ситуація з рівнем захворюваності на Covid-19. Взяти її під контроль вдалося завдяки невеликому розміру країн, а також їхнім рішучим заходам на початку епідемії - там швидко закрили школи, перекрили кордони та скасували будь-які масові зібрання.

До того ж, в Австрії та Чехії громадянам заборонено виходити з дому без захисної маски, нагадує видання.

Однак плани послабити обмеження сподобалися не всім. В Данії незадоволеними виявилися батьки та вчителі, які побоюються, що відкриття шкіл поставить під загрозу здоров'я дітей.

Окрім того, поступовість, з якою пом'якшуватимуть карантин, підтвердила побоювання багатьох європейців, що повернення до "нормального" життя може тривати багато місяців, наголошує Financial Times.

Зокрема, про відкриття кордонів поки що не йдеться ані в Австрії, ані в Данії, ані в Чехії. Австрійський канцлер Себастьян Курц взагалі натякав, що туристичні поїздки доведеться відкласти до винайдення вакцини.

ЄС може "потонути разом"

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Коронавірус може завдати руйнівного удару по Євросоюзу, і його наслідки можуть бути навіть гіршими, ніж від брекзиту та міграційної кризи, попереджає британська Guardian.

Днями занепокоєння щодо майбутнього об'єднаної Європи висловив колишній президент Єврокомісії Жак Делор, який заявив, що Євросоюзу загрожує "смертельна небезпека" через недостатню солідарність між країнами-членами.

Подібними побоюваннями поділився і колишній прем'єр-міністр Італії Енріко Летта, наголосивши, що єдність ЄС вже була послаблена багатьма кризами останніх років. За його словами, якщо кожна країна обиратиме стратегію "насамперед Італія", "насамперед Бельгія" або "насамперед Німеччина", то "ми всі разом потонемо".

Криза також небезпечна тим, що посилює позиції "націонал-популістів", попереджає експертка Наталі Точчі. Втім, є і протилежні випадки. За її словами, в Італії стрімко втрачає популярність ультраправий політик Маттео Сальвіні, тоді як підтримка прем'єр-міністра Джузеппе Конте, який раніше працював викладачем права, тільки зростає: "В якомусь сенсі, людям потрібні раціональні, помірковані, підбадьорливі, але жорсткі лідери".

Є, однак, і оптимістичні прогнози.

"Євросоюз завжди був погано підготовленим до будь-якої кризи або неочікуваних обставин, але кожного разу йому вдавалося знати рішення під тиском подій", - цитує Guardian професора європейського права Люка ван Мідделаара.

Здоровий спосіб життя під загрозою

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Карантин суттєво змінив раціон американців, зокрема тих, хто у звичайний час стежить за харчуванням, рахує калорії та віддає перевагу цільним продуктам. Як пише New York Times, тепер дедалі більше прихильників здорового способу життя обирають шкідливу їжу, яка покращує настрій та нагадує про спокійні та безпечні часи.

Йдеться про морозиво, печиво, консервовані супи, кукурудзяні пластівці, заморожену піцу та інші продукти, вживання яких у "докарантинний" час свідомі американці намагалися обмежувати.

Таким чином, один з головних американських трендів - на купівлю здорових продуктів та регулярні походи в ресторан - відійшов у минуле, принаймні на час епідемії.

Це навіть покращило перспективи деяких виробників перероблених продуктів, які протягом останніх років втрачали покупців, а тепер екстрено наймають нових працівників, щоб задовольнити попит, пише газета.

"Покупці обирають продукти, які викликають заспокійливі дитячі спогади, або такі, до яких вони завжди повертаються у стресові часи", - констатує New York Times.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC

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