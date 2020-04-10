Винести сміття у весільній сукні: як розважаються під час пандемії. Огляд ЗМІ

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У світі, охопленому коронавірусом, є місце також хорошим новинам та добрим справам. Західні ЗМІ пишуть про таке:

В Австралії пишно вбираються, щоб винести сміття

Команда волонтерів перевдягається в костюми супергероїв, щоб потішити дітлахів

У Британії мільйони людей аплодують медикам

А в Канаді знаходять розраду у фарбуванні писанок

Стильні завжди

Пишно вбиратися, щоб винести сміття? Це стає трендом в Австралії, де в часи карантину сміття стає ледь не єдиним приводом вийти з дому.

Австралійці радо позують у розкішних шатах зі сміттєвими баками, які раз на тиждень треба вивезти до дороги, щоб їх забрали комунальні служби.

Фотографії викладають у групі Bin isolation outing на Facebook, до якої за два тижні долучилося вже півмільйона користувачів, пише Guardian.

Хтось дістає свою весільну сукню з 1974 року, інші позують у стилі героїв "Гри престолів", а дехто зустрічає сміттярів у костюмах динозаврів.

Тренд розпочала Деніель Еск'ю з Квінсленда, яка хотіла додати трохи розваг до нудної буденності.

"Подруга написала на Facebook, що радіє, бо сьогодні день вивозу сміття і вона зможе вийти з дому, - розповіла Еск'ю ABC. - Я сказала: "А ну, ще й вдягнися красиво", а вона відповіла: "Так і зроблю". Тож я створила сторінку у Facebook і сама теж пишно вбралася".

Того дня австралійка вийшла винести сміття у блакитній сукні та короні, як Ельза з мультфільму "Крижане серце". Так усе і почалося.

Спільнота стала джерелом так потрібного зараз гумору, а також знаком солідарності серед тих, хто вимушений сидіти в ізоляції. "Ми всі однакові, і всі ми мусимо хоч трохи веселитися", - розповіла Guardian одна з учасниць кампанії.

Герої серед нас

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Ще одна команда героїв намагається допомогти людям пережити карантин у британському місті Стокпорт неподалік від Манчестера.

Два інструктори бойових мистецтв вирішили перевдягатися у костюми Людини-павука під час своїх щоденних пробіжок. Таким чином вони прагнули розважити місцевих дітей, які змушені сидіти вдома через пандемію, пише Buzzfeed.

Ініціатори долучили до справи ще 30 людей. Їхні пересування містом координують через групи у WhatsApp. Тепер містом розгулює ціла група диснеївських принцес, чотири чи п'ять Бетменів, кілька Людей-павуків і один Капітан Джек Горобець, розповідає один з організаторів акції.

Організатори ретельно стежать за тим, щоб усі "герої"неухильно виконували правила встановлених обмежень - зокрема, дітям дозволяють махати лише на відстані. З одним з волонтерів довелося розпрощатися через те, що він не дотримувався належної соціальної дистанції.

Аплодисменти для медиків

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Мільйони британців долучилися до кампанії "аплодисменти для медиків", пише Daily Mirror. Таким чином вони віддячують персоналу Національної служби охорони здоров'я.

О восьмій годині вечора 9 квітня люди вже втретє за кілька тижнів вийшли на балкони та на подвір'я біля своїх будинків, аби подякувати медикам за роботу.

Від уряду до кампанії долучився міністр закордонних справ Домінік Рааб. Він віддав шану медикам і від імені прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який зараз оговтується від коронавірусу в лікарні.

"Дякуємо всім вам, хто доглядає за нами в часи, коли це необхідно. Ми ніколи не забудемо самопожертву тих лікарів та медсестер, які померли від коронавірусу, піклуючись про інших, ми ніколи не забудемо їхню відданість допомозі людям", - сказав Рааб на пресконференції в четвер.

На знак подяки медпрацівникам у Лондоні підсвітили блакитним видатні місця, зокрема стадіон Вемблі та оглядове колесо Лондонське Око.

"Пандемічні писанки"

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Напередодні Великодня в Канаді знаходять спокій в часи пандемії у традиційних українських писанках, пише канадська газета The Globe and Mail.

"Писанки є важливою частиною української спадщини, а також культури канадських прерій. Писанка заввишки 9,4 метра є однією з найвидатніших цікавинок обабіч дороги у провінції Альберта, а розмальовані яйця продають на місцевих фермерських ринках", - пише авторка статті Яна Пруден, бабуся якої була українкою.

"У них є аспект відновлення, переродження, - цитує вона свою подругу Кендес Кус, яка фарбує писанки. - Це дає надію в наш час. Дає сподівання на те, що ми зможемо пережити це."

Писанки - це святкування життя над смертю, молитва за любов і захист, зазначає авторка.

Джоан Брендер, власниця магазину товарів для фарбування писанок у Британській Колумбії, розповідає, що продовжує надсилати на замовлення набори для писанок. Вона також почала проводити майстер-класи онлайн.

Її найновіша писанка - чорна, прикрашена зображенням коронавірусу, з шипами і короною.

Хоча у соцмережах дехто вважає це занадто похмурим, майстриня вважає, що це відображення того, що коїться у світі. "Це свідчення того, що відбувається зараз і молитва за прийдешні часи", - пише авторка.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC

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