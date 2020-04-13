Польща потерпає без українських заробітчан - Financial Times

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Польські підприємства стикнулися з нестачею робітників через повернення українських заробітчан додому, пише Financial Times.

Через пандемію коронавірусу понад 100 тисяч українців поспішили на батьківщину, а польські компанії, які покладалися на роботу мігрантів і які досі працюють попри карантин, відчули гостру нестачу робочої сили.

З часу анексії Криму Росією та початку війни на сході країни чимало українців вирушили на захід у пошуках роботи та кращого життя, пише видання.

За даними FT, минулого року Польща видала півтора мільйона короткострокових робочих віз та дозволів на роботу для українців - набагато більше, ніж для громадян будь-якої іншої країни.

"Ці робітники допомогли покрити величезну нестачу робочої сили на польських фабриках, будівництвах, фермах, в готелях, ресторанах та супермаркетах", - пише FT.

"Проблема номер один"

Польська фермерська спілка застерігала, що ситуація, коли українці не зможуть приїхати до Польщі на цьогорічний збір врожаю фруктів, загрожує паралічем усієї галузі.

Відчувають тиск і будівельні компанії.

"Це наша проблема номер один", - каже виданню представник однієї з найбільших будівельних компаній Польщі Цезарій Мачка.

Він розповідає, що в деяких їхніх компаніях-субпідрядниках понад 70% робітників - з України.

Люди їдуть додому з низки причин, розповідає газеті Мирослава Керик, голова Фонду "Наш вибір", що підтримує українців в Польщі. Деякі втратили роботу та місце проживання, інші непокоїлися через те, що мешкаючи разом з іншими мігрантами, вони більше ризикували підхопити вірус.

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Ще одна проблема - те, що багато українців мали короткострокові дозволи й побоювалися, що не зможуть подовжити термін свого перебування, оскільки державні установи в Польщі зачинені через пандемію.

Президент Володимир Зеленський розглядає повернення українців як можливість втримати їх на батьківщині, завдяки створенню нових робочих місць на будівництві доріг та інфраструктурних об'єктів.

Але для багатьох українців майбутнє лишається примарним. Дехто планує повернутися після того, як все закінчиться. Інші побоюються, що через економічну кризу буде набагато менше пропозицій роботи, зазначає FT.

"Це страшніше, ніж російська війна проти нашої країни. Принаймні, там нас захищають наші хоробрі солдати, а тут ми стикаємося з невидимим вірусом. Неясно, звідки він прийшов і кого забере наступним", - каже виданню українка Міла, яка була змушена повернутися з Польщі додому.

Не тільки польська проблема

З проблемою нестачі робітників в розпал пандемії стикнулося чимало західних країн. Існують побоювання, що цього року врожаї згниють на полях, оскільки їх буде нікому збирати.

Через обмеження на кордонах для стримування спалаху коронавірусу робітники зі східної Європи, зокрема з Болгарії, Румунії, Польщі та України, змушені залишитися вдома.

Як зазначав Economist, у Німеччині вже стикнулися з нестачею робітників для збирання спаржі. Непевна ситуація і у Франції, де найближчим часом для сезону полуниць потрібно буде понад 200 тисяч польових робітників, дві третини яких зазвичай зі східної Європи. Гостро відчувають проблему і в Нідерландах.

З проблемою нестачі сезонних робітників стикнулися і в Британії, де найближчими тижнями потрібно покрити 90 тисяч робочих місць.

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Фермери закликають уряд організувати чартерні рейси, щоб доставити людей з країн східної Європи для польових робіт, повідомляла газета Guardian.

Щоб подолати кризу, деякі європейські країни намагаються продовжити дозволи на перебування для тих робітників, які вже там знаходяться.

Ще один варіант - наймати місцевих. Втім, фермерам не подобається наймати робітників без досвіду. До того ж, західні європейці зазвичай більш вимогливі до умов праці.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба моніторингу BBC

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