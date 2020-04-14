Антарктида: як живеться на єдиному континенті без коронавірусу

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Поки коронавірус стрімко шириться планетою, забираючи на своєму шляху життя тисяч людей, у світі залишається єдиний континент, до якого недуга ще не дісталася - Антарктида.

На цій вкритій льодовиками далекій землі з суворим кліматом, морозами та сильними вітрами її нечисленні мешканці дотримуються всіх необхідних заходів, щоб убезпечити себе від вірусу.

Для такого ізольованого та віддаленого місця, де є лише одна лікарня для базових потреб, спалах Covid-19 може стати фатальним.

BBC Mundo поспілкувалася з одним із мешканців південного континенту - капітаном чилійського флоту Алехандро Валенсуела Пенья, який розповів, як Антарктида готується протистояти пандемії Covid-19.

"Повна ізоляція"

Морську станцію в бухті Фільдес на південному сході острову Кінг Джордж називають "воротами" Антарктиди.

Тут живе 170 людей - усі вони працюють на дослідницьких станціях різних країн: зокрема Чилі, Уругваю, Росії та Китаю.

Унікальний тваринний світ цього місця привертає увагу дослідників, які приїздять сюди для наукових спостережень.

Коли у січні коронавірус почав поширюватися в Китаї, станція цієї країни заборонила в'їзд та виїзд. Згодом решта станцій зробили те саме.

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"Ми живемо в повній ізоляції. Це ізоляція в ізоляції", - каже Валенсуела Пенья та додає, що станції вживають тих самих заходів, що і їхні країни, щоб стримати розповсюдження вірусу.

Чилійці, зокрема, дотримуються рекомендацій влади: регулярно миють руки, носять маски і дотримуються дистанції. Скасовані спортивні заходи та внесені зміни до режиму харчування з метою уникнення скупчення людей.

"Ми живемо в тій самій реальності, що й більшість країн, тому що маємо берегти себе. До того ж, ми перебуваємо в такому віддаленому місці, що, не дай Боже, когось буде заражено. Тоді все стане набагато складнішим", - каже капітан.

Який план на випадок надзвичайної ситуації?

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Медичні ресурси в Антарктиді обмежені. За словами Валенсуела Пенья, тут є "невелика лікарня, в якій працює кілька лікарів та загальний медичний персонал". Про спеціальні палати для тяжких хворих та апарати штучної вентиляції легень не йдеться.

"Якби у нас виявили інфікованого, його потрібно було б відразу евакуювати з континенту", - каже він.

Ускладнюють ситуацію і погодні умови. Якщо бухта замерзне, кораблям буде важче вийти у море, пояснює капітан.

"Якщо таке станеться (підозра на симптоми Covid-19 - Ред.), нам потрібно буде встановити їх використовуючи наявні ресурси, а підтвердження отримати у місті Пунта Аренас на півдні Чилі", - каже він.

Підготовка до ізоляції

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Валенсуела Пенья приїхав на роботу до Антарктиди 18 листопада. Його родина залишилася у місті Вінья дель Мар.

Капітан каже, що намагається спілкуватися з рідними якомога частіше.

"Відео-дзвінок, навіть попри те, що зв'язок може обірватися, а якість сигналу не дуже висока, дає важливий емоційний заряд як для родини, так і для нас самих", - каже він.

"Трохи дивно обіймати та підбадьорювати інші континенти повідомленнями, коли сам знаходишся в Антарктиді... Ми єдині у всьому світі, у кого немає інфакованих, і це дуже важливо", - додає він.

Капітан запевняє, що наразі в Антарктиді все "спокійно".

"З нашими родинами все добре і думаю, що ми у досить вигідній позиції у порівнянні з рештою країн", - каже він.

До того ж, ті, хто тут живе та працює, набагато більше морально підготовлені до режиму ізоляції, додає чилієць.

"Ми приїхали сюди розуміючи, що будемо в ізоляції, і тому ми до цього морально готові, готові пережити цей період ізоляції", - підсумовує він.

З іспанської переклала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС

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