Як українська "Мрія" викликала політичний скандал у Польщі

Копирайт изображения Getty Images Image caption АН-225 "Мрія" в аеропорту імені Шопена у Варшаві

Найбільший транспортний літак у світі АН-225 "Мрія" після модернізації почав виконувати гуманітарні рейси та доставляти медичні матеріали для боротьби з коронавірусом у ЄС.

"Мрія" долучилась до "Русланів" і стала шостим літаком авіакомпанії "Авіалінії Антонова", що залучені до перевезень життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19.

У вівторок, 14 квітня, "Мрія" виконала перший такий рейс і доставила до Варшави з Китаю медичні матеріали. Але не всім це сподобалось.

Це викликало хвилю питань у польської опозиції щодо доцільності використання державних коштів на оренду цього унікального, але дуже дорогого літака.

"Вистачило б своїх потужностей"

Польський інтернет-портал Gazeta.pl опублікувала 15 квітня матеріал про те, що лідер польської опозиційної партії "Сучасна" (Nowoczesna) Адам Шлапка подав запит до голови вищої контрольної палати Польщі.

Він попросив проконтролювати використання державних коштів для організації перевезення медичного обладнання літаком АН-225 "Мрія".

Політик підозрює, що використання саме цього літака - це нецільове використання державних коштів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Приліт "Мрії" викликав неабиякий ажіотаж у Варшаві. Попри карантин багато містян прийшли до летовища подивитись на літак

За словами пана Шлапки, міністерство державних активів Польщі 8 квітня заявило, що до Польщі перевезуть 400 тонн обладнання для боротьби з коронавірусом. Тоді як АН-225 "Мрія" привіз заледве 96 тонн.

У своїй заяві Адам Шлапка стверджує, що вартість всієї операції оцінюється в 12 млн злотих. На його думку, стільки обладнання можна було привезти іншим - дешевшим літаком.

"З інформації, доступної в ЗМІ, випливає, що вартість перельоту до Варшави становить близько 1,5 млн злотих. Якщо інформація про суму в 12 млн, про яку заявили державні компанії, що організували цей переліт, підтвердилась, то звичайний вантажний переліт обійшовся б у 12 разів дешевше, ніж літаком АН-225. Для порівняння - влада Чехії за операцію з використанням меншого літака АН-124, який привіз 102 тони обладнання, заплатила 1,3 млн Євро", - заявив Шлапка.

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Варто зауважити, що не завжди вага обладнання - це гарний показник того, скільки за один раз може забрати даний літак на свій борт. Бувають, приміром, вантажі, легші за вагою, але більші за розміром. Тому необхідно також враховувати обсяг товарів, що транспортуються.

Адам Шлапка у своєму запиті вказує, що це перевезення могли здійснити літаки державної авіакомпанії LOT. Вони - менші за об'ємом і вантажністю, але їхніх потужностей вистачило б для того, щоб виконати це перевезення.

"Важлива не лише вага, але й об'єм"

До дискусії про доцільність використання АН-225 долучилися інші польські політики.

Про це, зокрема, пише Gazeta.pl у матеріалі від 15 квітня.

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У вівторок зранку у Варшавському аеропорту імені Фридерика Шопена приземлився літак АН-225 "Мрія". Він привіз до Польщі 100 тонн захисних засобів з Китаю. На його борту було 76 тонн захисних комбінезонів, 11 тонн щитів для захисту обличчя та 9 тонн медичних масок.

Це викликало хвилю питань щодо ваги цього вантажу.

АН-225 "Мрія" може брати на борт 225 тонн, чому ж до Польщі потрапило значно менше товару, цікавляться деякі коментатори.

Відповісти на це запитання видання попросило Chapman Freeborn Airchartering Ltd. - брокерську компанію, яка була посередником оренди цієї унікальної машини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Мрія" деякий час проходила модернізацію й не виконувала рейсів

Їхній представник заявив виданню Gazeta Wyborcza, що щоденно вони виконують рейси з Китаю за допомогою різних літаків. І тут йдеться не про вагу, а про об'єм вантажу.

До дискусії також долучився міністр державних активів Польщі Яцек Сасін.

"Цей один переліт зміг замінити близько 10 рейсів державної авіакомпанії LOT. Наступні перевезення будуть реалізовані за допомогою вантажних літаків LOT. Цей літак надвеликої вантажності більше використовуватись не буде", - зазначив він.

Gazeta Wyborcza надіслала запит до міністерства державних активів Польщі з проханням озвучити вартість оренди АН-225. Однак відповіді поки не отримала.

За оцінками експертів, оренда такого літака може коштувати близько 3 млн доларів.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також прокоментував ситуацію з АН-225. Він назвав цей переліт винятковим.

"Заявки на оренду цього літака подавали кілька країн, а перемовини щодо його оренди тривали не один день. Це унікальний транспортний засіб, - заявив пан Моравецький. - А вівторковий рейс буде не останнім, що привіз до Польщі засоби для боротьби з коронавірусом".

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