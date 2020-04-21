Financial Times: від'ємна ціна на нафту - сором для Росії
Західна преса аналізує стрімке падіння ціни на нафту. Аналітики прогнозують, що найближчим часом не варто очікувати збільшення попиту на чорне золото.
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Сором для Росії та Саудівської Аравії
Financial Times наголошує, що для підвищення ціни на нафту необхідно скоригувати дисбаланс між попитом і пропозицією.
"Найбільша проблема нафтового сектору - це колосальний дисбаланс між постачанням та попитом США, що є підґрунтям колапсу", - пише газета.
"Аналітики кажуть, що під час карантину та збільшення безробіття США щодня виробляють на 2 мільйони барелів нафти більше, ніж потребують нафтопереробні заводи. Сховищ для зберігання надлишку немає, - додає видання. - Доки не зникне цей дисбаланс, ціни будуть низькими та непередбачуваними, обтяжуватимуть сектор і будуть причиною стресу для виробників".
Financial Times також зазначає, що договір про скорочення постачань нафти, який уклали Саудівська Аравія та Росія, не зміг запобігти цій ситуації.
"Від'ємні ціни на нафту - це сором для Саудівської Аравії та Росії, які ще тиждень тому домовились про найбільші скоординовані скорочення постачання за всю історію, а також для Дональда Трампа, який підштовхнув їх до угоди. Їхнє безсилля перед падінням попиту було добре видно під час капітуляції в понеділок", - пише газета.
Що буде далі?
NYT пище, що "ще тиждень тому в нафтовій галузі був певний оптимізм" через договір ОПЕК. Однак скорочень, які спланувала організація, недостатньо.
"Аналітики очікують, що споживання нафти скоротиться на 29 мільйонів барелів на день у квітні, що втричі більше за ті скорочення, які обіцяла ОПЕК та її союзники, й що в травні ситуація суттєво не зміниться", - пише газета.
Видання додає, що попит на нафту падає, а світ не має місця, де зберігати всю нафту, яку він виробляє, - 100 мільйонів барелів на день. За словами експертів, 60 відсотків доступного об'єму зберігання нафти вже заповнені.
"Швидко вирішити проблеми нафтової індустрії буде важко", - пише New York Times.
"Нафтова інфраструктура складна і відключити крани - нелегко", - додає газета.
"Закриття нафтових родовищ та потім їхній запуск, коли відновиться попит, потребує дорогих людських ресурсів та обладнання. Родовища не завжди відновлюють закрите виробництво. А деякі компанії продовжують викачувати нафту, навіть якщо втрачають гроші, щоб заплатити відсотки на борги та вижити."
Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC