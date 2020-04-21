Financial Times: від'ємна ціна на нафту - сором для Росії

Копирайт изображения Getty Images

Західна преса аналізує стрімке падіння ціни на нафту. Аналітики прогнозують, що найближчим часом не варто очікувати збільшення попиту на чорне золото.

Сором для Росії та Саудівської Аравії

Financial Times наголошує, що для підвищення ціни на нафту необхідно скоригувати дисбаланс між попитом і пропозицією.

"Найбільша проблема нафтового сектору - це колосальний дисбаланс між постачанням та попитом США, що є підґрунтям колапсу", - пише газета.

"Аналітики кажуть, що під час карантину та збільшення безробіття США щодня виробляють на 2 мільйони барелів нафти більше, ніж потребують нафтопереробні заводи. Сховищ для зберігання надлишку немає, - додає видання. - Доки не зникне цей дисбаланс, ціни будуть низькими та непередбачуваними, обтяжуватимуть сектор і будуть причиною стресу для виробників".

Financial Times також зазначає, що договір про скорочення постачань нафти, який уклали Саудівська Аравія та Росія, не зміг запобігти цій ситуації.

Копирайт изображения Getty Images

"Від'ємні ціни на нафту - це сором для Саудівської Аравії та Росії, які ще тиждень тому домовились про найбільші скоординовані скорочення постачання за всю історію, а також для Дональда Трампа, який підштовхнув їх до угоди. Їхнє безсилля перед падінням попиту було добре видно під час капітуляції в понеділок", - пише газета.

Що буде далі?

NYT пище, що "ще тиждень тому в нафтовій галузі був певний оптимізм" через договір ОПЕК. Однак скорочень, які спланувала організація, недостатньо.

"Аналітики очікують, що споживання нафти скоротиться на 29 мільйонів барелів на день у квітні, що втричі більше за ті скорочення, які обіцяла ОПЕК та її союзники, й що в травні ситуація суттєво не зміниться", - пише газета.

Видання додає, що попит на нафту падає, а світ не має місця, де зберігати всю нафту, яку він виробляє, - 100 мільйонів барелів на день. За словами експертів, 60 відсотків доступного об'єму зберігання нафти вже заповнені.

"Швидко вирішити проблеми нафтової індустрії буде важко", - пише New York Times.

"Нафтова інфраструктура складна і відключити крани - нелегко", - додає газета.

"Закриття нафтових родовищ та потім їхній запуск, коли відновиться попит, потребує дорогих людських ресурсів та обладнання. Родовища не завжди відновлюють закрите виробництво. А деякі компанії продовжують викачувати нафту, навіть якщо втрачають гроші, щоб заплатити відсотки на борги та вижити."

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC