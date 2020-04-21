Українка застрягла в Аргентині без грошей

"Ми просимо, щоб про нас не забули", - каже українська художниця-емальєр Ольга Комісарова.

Вона не встигла виїхати з Аргентини до закриття кордонів. У цій країні дівчина впродовж трьох місяців стажувалася в місцевого майстра. На початку квітня мала б повернутися додому.

Гроші на проживання в далекій країні були розраховані з точністю до дня. Тепер найближчий регулярний рейс до України може бути лише в серпні.

І таких українців у Південній Америці - десятки, якщо не сотні. Тих, хто приїхав у справах чи на короткий відпочинок, а тепер лишився без грошей у чужій країні надовго.

Ці люди сподіваються на евакуацію, яку може організувати в нинішніх умовах лише їхня держава.

Докладніше про цю історію читайте в тексті "Возила віруси" в Бергамо, а тепер застрягла в Аргентині: історія художниці з України.

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