Журналіст, який "передбачив" пандемію, схожу на нинішню

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Для більшості народів світу пандемія Covid-19 - це нове, досі небачене, що спонукає знаходити кроки у відповідь на тлі десятків тисяч смертей та мільйонів тих, хто підхопив вбивчий вірус.

Урядовці і представники міжнародних організацій переконують людство, що ніхто не сподівався на такий розвиток подій у 21-му столітті, коли здавалося, що більшість інфекцій вже подолані й їхнє поширення не може становити серйозної загрози.

Однак, ще задовго до того, як коронавірус став головною новиною стрічок, лунали поодинокі голоси, що передрікали розвиток подій, який нині став жахом для цілої планети.

Один з них - журналіст поважного американського видання The New Yorker, лауреат Пулітцерівської премії Лоуренс Райт.

Його трилер "Кінець жовтня", написаний минулого року, із вражаючою точністю описує саме ті події, які є реаліями сьогодення.

Автор роману нещодавно визнав: "Нині, коли я читаю газету, у мене складається враження, що я читаю черговий розділ моєї книги".

Про що йдеться в романі

Роман називається "Кінець жовтня", його події відбуваються в таборі для інтернованих осіб в Індонезії.

Всесвітня організація охорони здоров'я посилає туди американського вірусолога Генрі Парсонса розібратися, від чого в таборі несподівано померли 47 осіб.

Те, що вчений виявляє, наводить на нього жах, адже він розуміє, що дуже скоро його знахідка матиме приголомшливі наслідки для всього світу. А тим часом заражений чоловік збирається приєднатися до мільйонів учасників щорічного хаджу мусульман до Мекки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лоуренс Райт

І тепер Парсонс звертається до саудівської королівськох родини, намагаючись запровадити карантин у святому місті.

Поки вище військове керівництво США намагається реагувати на те, що може бути актом біологічної війни, урядовці на місцях розводять руками і скаржаться на відсутність медичного обладнання.

Новий вірус руйнує економічні, політичні і релігійні зв'язки між країнами, швидко знищуючи населення планети. Не є вийнятком і родина Парсонса в американській Атланті. Його дружина розуміє, що вже ніколи не побачить чоловіка, адже людство поглинає світова війна.

Що пише преса

Як зазначила New York Times, "дуже прикро, що наші лідери не змогли передбачити такий розвиток подій", як це зробив журналіст, який зібрав до купи перші ознаки незнаної хвороби. "Він не провидець, - пише газета, - Він просто дуже хороший журналіст".

Сам автор роману розповів про свій трилер таке: "Я мав розмови із багатьма науковцями і епідеміологами. Я розмовляв із представниками уряду та військової розвідки. Всі вони погоджувалися із моїми побоюваннями, що щось таке може дійсно статися".

Газета зазначає, що Райт не перший, хто намагався змусити суспільство серйозно поставитися до можливості світової пандемії із досі небаченими наслідками. Ще 26 років тому журналістка Лорі Гаррет написала роботу "Чума, що настає".

Копирайт изображения IMDB Image caption Кадр з фільму "Зараза", який вважають пророчим

У 2015 році Білл Гейтс виступив з TED Talk - зараз його переглядають понад 20 мільйонів разів - під назвою "Наступний спалах? Ми не готові".

В 2011 році у США вийшов фільм "Зараза", який дуже влучно описав поширення світом вірусу, який в Азії перекинувся з кажанів на людей.

"Найбільший ризик глобальної катастрофи - це вже не ядерна війна, а високоінфекційний вірус", - наголошував він ще тоді.

У 2019 році уряд Президента США Дональда Трампа спроектував серію симуляцій, в яких респіраторний вірус з Китаю поширюється по всьому світу, інфікуючи 110 мільйонів американців. Незважаючи на це, Трамп не сприйняв загрозу серйозно, на відміну від дуже невеликої кількості тих, хто передбачував щось подібне, підсумовує New York Times.

Переклад підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС.

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