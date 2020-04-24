Через карантин батьки не можуть потрапити до своїх дітей в Україні - Le Monde

Копирайт изображения Getty Images Image caption Безплідні гетеросексуальні пари з інших країн можуть скористатися послугами сурогатних матерів в Україні, але через закриття кордонів зараз вони не можуть потрапити до своїх дітей

Кілька французьких пар, які звернулися в Україну за послугами сурогатного материнства, не можуть потрапити до своїх дітей через пандемію, пише Le Monde.

Газета розповідає історію паризького подружжя, у якого кілька днів тому в Україні народилася донька від сурогатної матері.

Україна закрила кордони для іноземців з 16 березня, тож потрапити до своєї дитини пара не може.

Французьке МЗС відмовляється втручатися в ситуацію, пише видання.

"Наша донька не лише позбавлена батьків, але також не має громадянства. Порушено її основні права, і ми боїмося, що наслідки цієї ситуації вплинуть на її розвиток", - цитує газета француженку Карін.

Вона та її чоловік Тьєрі вирішили звернутися до послуг сурогатного материнства в Україні минулого року.

Епідемія руйнує плани

Карін розповідає, що не могла завагітніти після лікування лейкемії.

Сурогатне материнство заборонено у Франції, але дозволено в Україні для гетеросексуальних одружених пар, які визнали безплідними, пише видання.

За дев'ять місяців пара планувала поїхати до України, щоб побачити народження дитини.

Але епідемія коронавірусу перекреслила всі плани.

З 16 березня Україна заборонила в'їзд для іноземців лише з деякими винятками.

З такою самою проблемою стикнулося і подружжя з Австралії. Для Софі та її чоловіка сурогатне материнство було єдиною можливістю мати дитину.

Україну вони обрали "оскільки там така практика врегульована, законна і захищає всіх - батьків, дитину і сурогатну матір", цитує видання австралійців.

Їхній син має з'явитися на світ наприкінці квітня, і за умовами контракту Софі мала бути присутньою при його народженні.

Коли оголосили про перші обмеження, жінка полетіла до своєї родини у Францію, щоб бути ближче до України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україна закрила кордони для іноземців у березні

Що каже МЗС Франції?

Щоб потрапити в Україну зараз, потрібний дипломатичний документ, без якого прохання на в'їзд не розглядається.

Софі каже, що звернулася до французького МЗС та посольства Франції в Україні, спочатку сама, а потім через адвоката.

Тим часом знайшлися ще кілька французьких пар, які теж найближчим часом очікують на народження дітей від сурогатних матерів в Україні. Вони почали обмінюватися інформацією і шукати вихід із ситуації.

Група батьків почала звертатися до преси та запустила онлайн-петицію, яку за кілька днів підписали понад 1 200 людей.

За кілька тижнів прийшла офіційна відповідь. В електронному листі МЗС Франції нагадало, що кордони України закрито для тих, хто не проживає в Україні постійно, а в'їзд та виїзд постійних мешканців без нагальної потреби заборонено.

У міністерстві додали, що не можуть вплинути на заходи, встановлені українською владою.

Така відповідь "нажахала" Софі, пише видання. Тепер батьки планують позиватися до суду в Парижі через "бездіяльність влади, що порушує основні права французьких дітей".

Тим часом доньку Карін і Т'єррі незабаром мають виписати з лікарні в Києві.

Її переведуть до ясел, влаштованих в готелі агентством із послуг сурогатного материнства, де за дитиною доглядатимуть медсестри та лікарі, пише Le Monde.

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