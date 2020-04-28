Чому заробітчани так потрібні Європі і як їм там працюється - Politico

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Посеред пандемії, яка призупинила пасажирські авіаперевезення та закрила кордони країн ЄС, сезонні робітники з Румунії та інших країн Східної Європи - одні з небагатьох, кому ще дозволено летіти на роботу за кордон.

"Сезонні робітники - критично важливі для сільськогосподарського сектору, який потребує збирання врожаю, саджання культур, догляду за ними, особливо в цей сезон", - заявили наприкінці березня в Європейській комісії, закликаючи країни ЄС забезпечити трудовим мігрантам безперешкодну подорож після "належного скринінгу здоров'я".

Однак коли тисячі з них поїхали до аеропортів у переповнених автобусах і були змушені жити разом у кімнатах на фермах у Німеччині, де вони збирають спаржу, пролунали скарги, що здоров'я мешканців Східної Європи, мовляв, менш важливе за продовольчі запаси жителів західної Європи.

"Коли сезонні заробітчани почнуть помирати, хто буде винним?", - запитує Рамона Думінічоу з асоціації Eco Ruralis, яка представляє інтереси румунських селян.

"Я не знаю, чи зможе Європейський Союз відійти від моделі розвитку, заснованої на роботі бідних", - сказала вона.

"Чому німці не можуть самі збирати свою спаржу?", - поцікавилась Думінічоу. Деякі, в кого звільнилися руки під час пандемії, таки спробували.

Німеччина, Велика Британія та Франція закликали людей, які працюють у ресторанах та інших секторах, що постраждали від пандемії, піти працювати на фермах. Однак мала кількість бажаючих та брак досвіду таких працівників змусили німецьких та англійських фермерів повернутися до послуг східноєвропейських заробітчан.

Удвічі більше грошей і робота без вихідних

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Румуни, які прибувають сюди з року в рік, найчастіше є селянами, тому звикли до сільськогосподарської роботи й прагнуть заробити більше, ніж можуть у себе на батьківщині.

Середня заробітна плата в Румунії в січні складала 650 євро на місяць, а за місяць роботи за кордоном румунські селяни можуть заробити щонайменше вдвічі більше.

"Східноєвропейські заробітчани важливі для забезпечення доступної їжі", - сказав Том Бредшоу, віцепрезидент британської Національної Спілки фермерів. Адже вони розуміють свою роботу і завдяки цьому досвіду є продуктивними, додав він.

Німецькі фермери повторили той самий аргумент.

"Загалом німецькі фермери шукають кваліфікованих робітників, бажано з багаторічним досвідом, - сказав речник Німецької асоціації фермерів DBV. - Значна частина сезонних робітників - саме такі".

Втім, не всі фермери готові визнати, що ще одна причина, через яку вони віддають перевагу робітникам зі Східної Європи, - це той факт, що ті готові на важкі умови праці - наприклад, довгий робочий день і майже повну відсутність вихідних.

21-річна жінка з Румунії, яка попросила не розкривати її ім'я, дуже добре з цим знайома. Вона з 18 років їздила до Німеччини збирати спаржу. Минулої п'ятниці вона сіла на чартерний рейс з Бухаресту до Німеччини - щоб працювати на фермі в місті Райн.

Жінка розраховує отримувати 9,35 євро за годину роботи - це мінімальна зарплата в Німеччині. Однак отримає вона таку суму лише за умови, що збере не менш як 23 кілограми спаржі. Якщо ні, то їй заплатять менше.

Її друзі, які раніше працювали на тій самій фермі розповіли, що працювали там довше за дозволені законом 12 годин. Робота починається о 5 ранку і передбачає 15-хвилинні перерви о 9, 12 та 16 годині. Друзі розповіли жінці, що закінчували працювати лише близько 23 години.

"Якщо будеш плакати й казати, що більше не можеш, вони (роботодавці - Ред.) не будуть цьому вірити, - розповідає жінка. - Вони кажуть, що нам треба працювати, адже для цього вони нас сюди й привезли".

Норми безпеки, які не виконують

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Потужні німецькі фермери лобіювали зняття обмежень на в'їзд для заробітчан - попри карантинні обмеження.

Минулого місяця Берлін анонсував, що впустить до країни 40 тисяч сезонних робітників у квітні, ще стільки ж - у травні. Румунія, зі свого боку, дозволила літати чартерним рейсам, щоб сезонні робітники могли виїхати з країни.

Вже через кілька днів тисячі з них скупчилися навпроти аеропорту в західному місті Клюж, готові сісти на 13 літаків, що прямували до Німеччини. Кадри натовпу людей, які стояли без масок і не дотримувалися соціальної дистанції спричинили велике обурення в країні.

Ці заробітчани приїхали автобусами з різних частин Румунії, у тому числі з повіту Сучава, що перебував на повному карантині через велику кількість виявлених випадків коронавірусу.

Прем'єр-міністр Румунії Людовик Орбан одразу ж сказав, що ця ситуація неприпустима, і вимагав провести розслідування. Та вже наступного дня він заявив, що уряд не має законних важелів не пускати громадян на роботу за кордон.

Наразі такі країни, як Німеччина та Велика Британія, наполягають на тому, щоб під час перевезень мігрантів дотримуватися усі правила безпеки.

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"З обох кінців - серйозна перевірка стану здоров'я", - каже Глен Філіпс з чартерного сервісу, який привіз робітників до Британії. Окрім того, за його словами, пасажири не сиділи поруч одне з одним - між ними залишали принаймні одне місце.

Німецький уряд, своєю чергою, попросив фермерів зустрічати заробітчан в аеропорту й відвозити їх на ферми. Працівники не можуть залишити ферму, поки там проживають, а власникам господарств заборонено завантажувати її більш як на 50% робітників.

Правила також змушують заробітчан триматися на дистанції один від одного або надягти маску, рукавиці та захисні пластикові халати, якщо витримувати дистанцію неможливо.

Якщо в заробітчанина підозра на коронавірус, його мають ізолювати та протестувати. Команда, в якій він працює, також має бути ізольована та протестована.

Однак деякі спілки кажуть, що правилами безпеки нехтують.

Жабольч Сепсі, керівник команди проєкту Справедливої Мобільності, який проводить Конфедерація німецьких профспілок, сказав, що хоч сезонні робітники перебувають на карантині подалі від німців, вони не дотримуються дистанції один від одного.

"На цьому так званому карантині, здається, неважливо, що тисячі людей подорожували без дотримання соціальної дистанції та що сотні з них будуть працювати, їсти, спати та митися один поряд з одним", - сказав він Deutsche Welle.

Умови, на яких наполягає німецький уряд, щоб не допустити поширення коронавірусу, можуть залишити заробітчан без захисту. У них немає способу повернутися додому самостійно, адже польоти організовують їхні роботодавці, зазначає Енріко Сомаглія, заступник генерального секретаря Європейської профспілки продовольства, сільського господарства та туризму (EFFAT).

Його організація написала Єврокомісії з проханням забезпечити гідні умови проживання та належну охорону здоров'я робітникам. Інші організації останніми тижнями робили подібні заклики.

У цей час румунські ЗМІ повідомили, що деякі збиральники спаржі скаржаться, що мусять працювати дуже близько один до одного та носити ту саму маску п'ять днів поспіль. Жінка з Сучави розповіла, що її роботодавець зачинив ворота ферми та наказав розповісти поліції, якщо та раптом приїде, що все гаразд. Вона працює на фермі, де 11 квітня через коронавірус помер 57-річний чоловік.

Статтю переклала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу BBC

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