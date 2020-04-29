Що робити з волоссям на карантині - Guardian розпитав стилістів

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З'ясувати одну з найбільш поширених побутових проблем карантину - догляд за волоссям під час режиму самоізоляції допомагає своїм читачам Guardian.

Видання звернулося до фахівців з догляду за порадами, які розповіли як часто слід мити голову на карантині і чи варто намагатися стригти волосся власноруч.

Стилісти-перукарі радять стригтися регулярно, щоб зачіска виглядала акуратно, але на карантині це неможливо.

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Якщо ж ви вже наважилися стригтися в домашніх умовах самостійно, вам знадобиться два дзеркала - спереду та позаду, каже стиліст Джеймі Стівенс.

А власниця перукарні у Лестері Кері Деніел дає ще одну пораду: "Якщо вам дійсно дуже потрібно, тоді слід вкластися у добрі інструменти. Навіть професіоналу буде складно досягти гарного результату з кухонними ножицями".

Щодо тих, кому час фарбувати волосся, Стівенс ділиться лайфхаком - замість прямого проділу робіть його у вигляді зигзагу - це допоможе приховати лінію волосся, що відросло. Для того, щоб приховати сивину, чудово підійде туш для вій.

Відповідаючи на запитання, як часто слід мити голову, Деніел каже, що одного разу на тиждень достатньо, якщо людина не займається регулярно спортом або не працює на кухні.

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"На третій день можете поприскати волосся водою та висушити феном, щоб додати об'єму. На четвертий можете збирати в пучок чи хвіст. Сухий шампунь та спреї для текстури також можуть надати волоссю здоровішого вигляду", - радить стилістка та додає, що карантин - найкращий час, щоб дати волоссю відпочити.

"Просто розслабтеся. Прийміть те, як ваше волосся виглядає тепер, якщо ж це дійсно так непокоїть вас, одягайте капелюх чи шарф", - радить Стівенс.

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На початку квітня Daily Mail писала про флешмоб, який влаштували зірки у мережі, почавши фарбувати своє волосся у рожевий. Серед них Дженніфер Лав Гьюіт, Ель Фаннінг та Рікі Мартін.

У такий спосіб вони намагалися подолати нудьгу самоізоляції, йшлося у статті.

"Поки по всьому світу лунають заклики залишатися вдома, люди цілком природно шукають способи позбутися нудьги на самоізоляції вдома", - писала Daily Mail.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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