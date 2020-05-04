Чи справді російський режисер хоче зробити з Бабиного Яру "Голокост-Діснейленд" - ЗМІ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Режисер Ілля Хржановський каже, що зробив "Дау" максимально натуралістичним

Історики протестують проти участі російського режисера Іллі Хржановського в проєкті меморіального центру "Бабин Яр", пишуть ізраїльські ЗМІ.

Хржановський, який не є євреєм, хоче перенести свій гіперреалістичний кінематографічний стиль на музей і зробити його, за словами колишнього керівника проєкту Карела Беркгофа, "Голокост-Діснейлендом", пише ізраїльське інформагентство JTA, матеріал якого опублікували кілька ізраїльських видань.

Згідно з чернеткою концепції меморіалу "Бабин Яр", яка з'явилася в українських ЗМІ, елементи музею справлятимуть на відвідувачів "сильний емоційний вплив", в центрі якого будуть "можливості етичного вибору".

Хржановського розкритикували за відверті сцени насильства та суперечливі кінематографічні методи його мистецького проєкту "Дау" про радянського фізика Лева Ландау, знятого в Харкові.

Після цього постало питання, чи підходить режисер на роль автора концепції для меморіалу Голокосту.

Скандал із "Дау"

Копирайт изображения AFP Image caption Автор "Дау" каже, що його мета - максимальна увага до деталей

Скандал розгорівся після того, як у квітні у відкритому доступі з'явилися фільми Хржановського з циклу "Дау", який західні ЗМІ охрестили "сталінським Шоу Трумена".

Суспільний резонанс викликала одна зі сцен фільму "Дау. Дегенерація", в якій зображували наукові експерименти над дітьми з харківського притулку. В кадрах до голови немовлят були приєднані електроди.

Прокуратура Харківської області порушила два кримінальні провадження за фактами катування, а також виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства.

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Сам Хржановський відкидає звинувачення і заперечує, що над дітьми справді проводили експерименти.

В інтерв'ю російському виданню Бюро 24/7 він сказав, що ситуація з обвинуваченнями "дика і смішна" і що це "або замовлення, або якийсь морок серед неуків".

Яка концепція музею?

Згідно з чернеткою концепції меморіалу, який оприлюднила "Історична правда", елементи музею змусять відвідувачів взяти участь у психологічних експериментах морального або етичного характеру.

"Ми запропонуємо рольові маршрути у віртуальній реальності, що ставитимуть відвідувачів у роль жертв, колаборантів, нацистів та в'язнів війни, що мусили, серед іншого, спалювати трупи", - йдеться в тексті оприлюдненого документа.

Сам Хржановський в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив, що робота над проєктом триває і остаточної версії ще немає. "Це історія про досвід. Людина повинна приходити туди і здобувати досвід, який насамперед буде пов'язаний із нею самою", - сказав режисер.

Виданню Jerusalem Post режисер заявив, що хоче "знайти мову, якою треба говорити" до покоління, яке виросло в Україні, не маючи достатньо знань про Голокост. "Люди в Україні мало знають про єврейську культуру", - сказав він.

Керівник проєкту Макс Яковер розповів виданню "Бабель", що завданням Хржановського було перетворити напрацювання попередньої команди на "цікавий контент". Яковер запевнив, що режисер не має намірів переписувати історію.

Копирайт изображения babynyar.org Image caption Карта Бабиного Яру

Як пише "Бабель", через незгоду з ідеями Хржановського, якого призначили на посаду художнього керівника наприкінці 2019 року, з проєкту пішла майже вся команда.

Як в інших музеях?

Чимало видатних музеїв, присвячених Голокосту, забороняють рольові ігри на своїй території, пише JTA. Наприклад, у музеї Аушвіц-Біркенау заборонено залазити на моделі фургонів, які нагадують ті, якими нацисти перевозили євреїв.

У 2015 році музей Аушвіц розкритикували за те, що туристів, які стояли в черзі у спекотну погоду, поливали водою. Євреї у всьому світі обурювалися, що це було схоже на душ, який євреїв змушували прийняти перед тим, як їх відправляли у газові камери.

Минулого тижня голландський історик Карел Беркгоф, колишній головний історик проєкту "Бабин Яр", закликав відомих меценатів та політиків, серед яких колишній американський сенатор Джозеф Ліберман, ексміністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер та експрезидент Польщі Александр Кваснєвський, припинити міжнародну підтримку майбутнього меморіалу "Бабин Яр".

"Мій найбільший страх, що це буде певною мірою комплекс розваг. Я цього не хочу, це меморіал", - сказав Беркгоф в інтерв'ю Укрінформ.

Яка реакція в Україні?

Українські митці та дослідники 29 квітня у відкритому листі главі уряду та членам Наглядової ради закликали звільнити Хржановського з посади художнього керівника Меморіального центру.

Автори листа висловили побоювання, що режисер може перенести методи, випробувані під час роботи над проєктом "Дау", в його роботу над меморіалом. Митці також заявили, що скандал навколо Центру призводить до репутаційних втрат.

"На наше переконання, меморіали Голокосту мають запобігати появі в майбутньому моральних виборів, перед якими ставали його жертви, - йдеться в листі. - Симулювати ситуації такого вибору - неприпустимо".

Генеральний директор Національного центру Довженка Іван Козленко висловив занепокоєння про небезпеку "створення Хржановським на місці Бабиного Яру "Дау" планетарного масштабу, імерсивного атракціону тоталітарної об'єктивації та дегуманізації".

У відповідь на критику благодійний фонд "Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" заявив, що Хржановський "відомий своїми кінематографічними проєктами, присвяченими дослідженню природи та впливу тоталітарної радянської системи на суспільство", і може "запропонувати нове, унікальне бачення художньої складової проєкту".

"Ми не можемо давати професійну оцінку цим фільмам та методам і прийомам, за якими вони створені, і так само, як й інші зацікавлені, чекаємо на висновки розслідування", - заявили у фонді, зазначивши, що Меморіальний центр "Бабин Яр" і "Дау" - "це абсолютно різні проєкти".

Що каже режисер?

У відповідь на заклики відсторонити Хржановського сам він заявив, що не планує залишати проєкт. Він каже, що звільнити його може лише наглядова рада, яка і запросила на цю посаду.

"Я звідти йти не збираюсь, я маю намір цим проєктом займатися, тому що вважаю його особисто для себе важливим. Я гадаю, що можу зробити справді унікальну і важливу історію і для України, і для світу", - сказав Хржановський в інтерв'ю НВ.

За словами художнього керівника, проєкт презентують для відкритого обговорення після 15 червня.

Відкриття музею заплановано на 2021 рік, але воно, ймовірно, затримається, розповів Хржановський виданню Jerusalem Post.

Огляд підготувала Ганна Чорноус та Тетяна Кирилюк, Служба BBC Моніторингу.

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