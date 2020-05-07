Чому Британії бракує яєць - Times

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З початком карантину через пандемію коронавірусу у Великій Британії збільшився попит на яйця та чорний чай, повідомляє Times. А в деяких супермаркетах розкупили навіть усі підставки для яєць.

У зайнятих британців сніданок давно відійшов на другий план, але карантин змусив мільйони переглянути свої погляди й знову відкрити для себе задоволення від традиційної ранкової трапези у колі сім'ї, пише видання.

Times цитує менеджерку мережі британських універмагів Джон Льюїс Ніколу Хаттерслі, яка каже, що можливість розділити традиційний британський сніданок з родиною як результат сповільнення ритму життя на карантині - одна з його переваг.

"Одна з переваг перебування вдома - це те, що ритм життя уповільнився, з'явилося більше часу, щоб повноцінно харчуватися та є можливість перетворювати трапезу на подію", - каже вона.

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Результати опитування, які провела мережа універмагів, показали, що майже половина покупців змінили свої звички у їжі з початком карантину.

Це викликало проблеми із забезпеченням деяких супермаркетів. Підвищений попит на яйця спричинив їхній дефіцит та підвищення ціни. У британських супермаркетах Tesco, наприклад, чверть торгівельних марок яєць розпродані, пише Times.

Мережа супермаркетів Lidl була змушена імпортувати продукт з Нідерландів, додає видання.

У США схожа проблема призвела до судових позовів проти постачальників яєць. Так, у Каліфорнії та Техасі були зареєстровані справи, в яких постачальники товару або супермаркети звинувачуються в необґрунтованому підвищенні ціни на тлі пандемії коронавірусу, повідомляє New York Times.

"Під час будь-яких економічних негараздів завжди знайдуться ті, хто хоче нажитися на стражданнях мільйонів", - цитує видання позов зареєстрований у Каліфорнії.

New York Times зазначає, що в деяких штатах ціни на яйця зросли втричі.

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