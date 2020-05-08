Лукашенко придумав, як "помститись" Путіну на День перемоги

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Лукашенко парадом передає "привіт" Путіну, який сидить в бункері й не виходить на люди

У Білорусі завершується підготовка до військового параду на 75-ту річницю Дня перемоги. Про це активно пише місцева преса.

Експерти вбачають у параді вияв суперництва Олександра Лукашенка з президентом Росії.

Захід дозволили попри стрімке поширення коронавірусної хвороби, на яку вже захворіли 20 168 людей країни станом на 7 травня.

У Білорусі з самого початку епідемії не вводили карантин. Однак уряд запевнив, що вживатиме заходів для запобігання заражень під час параду.

Деякі білоруські журналісти висловили думку, що так президент країни Олександр Лукашенко намагається "помститись" чи "втерти носа Путіну", якому довелося скасувати святкові заходи з нагоди Дня перемоги в Росії.

"Глибоко ідеологічна річ"

3 травня Лукашенко оголосив, що "просто не може скасувати" парад, адже це "емоційна та глибоко ідеологічна річ".

Копирайт изображения PUL PERVOGO Image caption Під час пандемії Лукашенко вивів людей на суботник

"Треба пам'ятати, що ті люди вмирали, можливо, й від вірусів, інших хвороб. Але вони це не відчували і про це не думали, вони вмирали заради нас, наскільки пафосно це б не звучало", - сказав він про учасників війни.

"Мене хвилює, що людям не сподобається, якщо ми, злякавшись, розбредемося по норах. Взагалі, Білорусь - це живий пам'ятник тієї війни", - додав президент.

Лукашенко запевнив, що розуміє хвилювання про пандемію, і додав, що ветеранам порадили залишитися вдома - "нікого не тягтимуть" силою на захід.

Однак, як повідомляє "Комсомольська правда в Білорусі", студентів у Мінську заохочували відвідати парад різними пільгами, зокрема, кращими оцінками та надбавками до стипендій.

За словами уряду, підготовка до свята йде "з усією серйозністю та обережністю".

Міністерство оборони Білорусі повідомляло, що медична служба армії вживає "всеосяжних протиепідемічних заходів" під час репетицій, і що у військових закладах, зокрема, казармах, де живуть учасники параду, проводили дезінфекцію.

Критика і похвала

Не всі білоруси поділяють оптимізм влади.

Останні два тижні кількість заражень на коронавірус у країні стрімко зростає. Білоруський телеканал "Белсат", що базується в Польщі, назвав ситуацію "катастрофічною".

За словами представника ВООЗ Батира Бердикличева, швидкість поширення хвороби в Білорусі - одна з найвищих у Європі.

Це, на його думку, пояснюється недостатніми заходами з соціального дистанціювання. Він наполягає, що всі масові заходи треба відтермінувати, доки ситуація не зміниться на краще.

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Ще в середині квітня, коли випадків заражень було набагато менше, лідер опозиційного Руху за Свободу Юрій Губаревич створив петицію із закликом скасувати парад і придбати медобладнання на зекономлені кошти.

За кілька днів її підписали 7 000 людей. Міноборони швидко відреагувало й сказало, що "епідеміологічна ситуація дозволяє" провести парад.

Це рішення критикували колишні спікери парламенту. Станіслав Шушкевич, який був головою держави на початку 90-х, сказав, що "обурений", а Мечислав Гриб сказав, що це "нісенітниця, що межує з хворобою".

Однак у державних ЗМІ багато хто хвалить рішення Лукашенко. "У мене мурашки по всьому тілу, коли їде техніка, коли йдуть воїни. Це саме відчуття Перемоги. Парад має бути!" - сказав син ветерана війни, якого цитує видання "Білорусь Сьогодні" ("Радянська Білорусь").

Помста Путіну?

Деякі аналітики припустили, що в рішенні з парадом Лукашенко керувався суперництвом із президентом Росії.

Відомий опозиційний журналіст Олександр Класковський вважає, що білоруський лідер тепер може "помститися" і "втерти носа" Путіну за те, що той, на думку Лукашенко, "приватизує" перемогу СРСР у війні.

Останніми роками влада Білорусі призупинила використання георгіївських стрічок, замінила їх на бутоньєрки в кольорах державного прапора. Також влада критикувала акцію "Безсмертний полк", вбачаючи в ній, на думку Класковського, "прояв російської м'якої сили".

А Лукашенко нагадував, що в Білорусі є національна альтернатива цій акції - формат "Білорусь пам'ятає".

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Аналітик Валерій Карбалевич також наголошує, що Лукашенко хоче "продемонструвати перевагу над Путіним, який ховається в бункері, боячись вірусу".

Відома журналістка Ірина Халіп бачить у параді "виставу… для глядача на ім'я Володимир Путін". За її словами, Лукашенко також хоче "зловити хайп" світових ЗМІ через нестандартну реакцію на пандемію.

Та, за словами Лукашенка, парад необхідний, адже Білорусь зазнала численних людських і матеріальних втрат під час війни. А критику на його адресу, особливо з боку Росії, він розцінює як "заздрість".

Огляд підготували Андрій Кондратьєв та Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC.