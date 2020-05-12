Чи вб'є коронавірус астрологію?
У січні в ефірі телеканалу CBS New York американська астрологиня Сьюзен Міллер передрікла, що 2020 рік буде прекрасним і багатим, пише New York Times.
Тельцям, наприклад, вона пообіцяла повний календар закордонних подорожей, а терезам - купівлю нерухомості.
Минуло зовсім небагато часу, і настала пандемія. Люди обурилися через нездійснені пророцтва.
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Дів'я Баббар, яка підписалася на мобільний додаток пані Міллер, припустила, що всі мали б уже звільнити своїх астрологів.
Несподівана статистика
Однак гороскопи під час пандемії стали більш популярними. Перед людьми постало багато питань. Як довго все це триватиме? Чи можна довіряти владі?
Згідно з аналітикою видання, більше людей почали читати астрологічні прогнози на популярних лайфстайл-сайтах Dazed та Refinery29.
Одна з найпопулярніших статей на Refinery29 вийшла під заголовком: "Рожевий супермісяць у Терезах - хороша новина для ваших стосунків".
У таких великих астрологічних сайтів, як Astro, CafeAstrology, та сайту пані Міллер - AstrologyZone - збільшилася кількість відвідувачів.
За словами журналістки Еми Розенблум, астрологія замінила для деяких людей традиційні релігії.
Усьому виною - Плутон
У середині березня пані Міллер випустила астрологічний прогноз про коронавірус, де звинуватила в епідемії... Плутон. Саме ця планета, за її словами, "пов'язана з великими фінансовими справами, великими скупченнями людей та вірусами".
Цього вистачило, щоб підписники астрологині знов у неї повірили.
Одна послідовниця зізналася, що хоче вибачитися за іронічні дописи на Instagram-сторінці пані Міллер.
У прогнозі вона також передбачила, що епідемія у Сполучених Штатах вируватиме до кінця травня, потім піде на спад, а восени знову повернеться і протримається до середини грудня.
Це збігається з тим, що вже прогнозували медичні експерти, тож, можливо, пані Міллер керується у своїх пророцтвах не тільки зірками, пише NYT.
Та не всі астрологи дають однакові прогнози. Арік Зандер, зокрема, налаштований набагато оптимістичніше: він пророкує, що COVID-19 "зникне дуже швидко", пише Daily Express.
Кількарічна тенденція
Los Angeles Times зазначає, що інтерес до астрології, карт Таро та зцілення кристалами у Сполучених Штатах останніми роками зростає.
"Навіть до COVID-19 ми жили у непередбачувані часи, а астрологія дає систему інтерпретації хаосу буття", - резюмує газета.
Ще у 18 столітті Даніель Дефо у книзі про Велику Чуму 1665 року написав, що до епідемії "люди як ніколи цікавилися пророцтвами та астрологічними заклинаннями, снами та прикметами".
Багато ж сучасних книг із астрології не намагаються передбачити майбутнє, а радше спонукають до самопізнання, додає Los Angeles Times.
Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC.
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