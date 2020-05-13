Книга про Гаррі та Меган: які секрети виказало подружжя

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Цього літа виходить у друк біографічна книга про принца Гаррі та Меган Маркл, яка може "представити Королівську родину у новому світлі", повідомляє Huffington Post Canada.

Робота авторства журналістів Оміда Скобі та Керолін Дюранд під назвою "У пошуках свободи: Гаррі та Меган та створення сучасної Королівської родини" обіцяє "розвіяти поширені хибні думки про пару", пише видання.

"Вперше, "У пошуках свободи" виходить за межі заголовків, щоб відкрити невідомі подробиці спільного життя Гаррі та Меган, розвіяти багато чуток та хибних думок, що оточили пару з усіх боків", - йдеться в анотації до книги.

Вона, можливо, не буде офіційною біографією подружжя, зазначає Huffington Post Canada та додає, що автори тісно співпрацювали з подружжям під час її написання.

Онлайн-реліз книги запланований на 11 серпня, але як пише Daily Mail з посиланням на близького друга подружжя, Меган Маркл воліла б, щоб це сталося раніше.

"За її словами, книга відразу поб'є рекорд та покаже світу, чому у них не було іншого вибору, окрім як залишити королівську родину", - цитує видання джерело.

"Меган хоче, щоб читачі зрозуміли, що її життя не було казкою, і побачили "її справжню", а також "розвіяти образ вимогливої діви", - додає джерело.

Копирайт изображения PA Media Image caption Меган вважає, що книга стане бестселером, розповіло джерело з оточення подружжя

У січні подружжя оголосило про складання обов'язків старших членів Королівської родини, пояснивши це бажанням стати фінансово незалежними.

Офіційний вихід пари з монаршої родини відбувся 31 березня.

Після цього Гаррі та Меган разом зі своїм сином Арчі оселилися у Канаді. Зараз, за інформацією таблоїдів, подружжя живе у Лос-Анджелесі.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС.