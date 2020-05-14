Зеленський "так повністю і не порвав" з Коломойським - NYT

Копирайт изображения УНІАН, ОФІС ПРЕЗИДЕНТА

Закон про регулювання банківської діяльності, який напередодні ухвалив український парламент, потрапив в об'єктив західної преси.

Ухвалення закону стало критичним моментом для адміністрації президента Володимира Зеленського, пише Financial Times.

Закон виступає проти інтересів впливового олігарха Ігоря Коломойського, який підтримав кандидатуру Зеленського на виборах, зазначає видання.

Закон унеможливлює повернення колишнім власникам майже сотні банків, які було ліквідовано або націоналізовано під час очищення банківської сфери, та обмежує можливості компенсацій через українські суди, "які мають репутацію корумпованих", пише газета.

Це було ключовою вимогою Міжнародного валютного фонду для надання нової кредитної програми Україні.

Угода з МВФ відкриє мільярди доларів додаткових коштів від ЄС, Світового банку та інших міжнародних фінансових установ.

Перед ухваленням кредитної програми МВФ має визначити, чи відповідає прийнятий закон його вимогам.

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Минулого тижня у фонді заявили, що ведуть перемовини про програму Stand-by на 5 млрд доларів, розраховану на 18 місяців, замість трирічної розширеної програми кредитування EFF на 8 млрд доларів.

Київ прагне від МВФ збільшити розмір фінансування, яке мають надати цього року. Такий заклик підтримує бізнес-спільнота України та установи, що займаються іноземними інвестиціями, зазначає видання.

"Збільшення витрат на сферу охорони здоров'я та соціальну підтримку разом із погашенням боргу означає, що цього року потреби фіскального фінансування становлять 17 млрд доларів або 13 відсотків ВВП", - цитує газета Олену Білан, головну економістку інвестиційного банку Dragon Capital.

"Важливий антикорупційний закон"

Ухвалення закону про банківську сферу відкриває двері до кредитування МВФ, якого відчайдушно потребує українська економіка, що падає, і стало рідкісним успіхом для президента Зеленського, пише New York Times.

Видання пише, що Україна ухвалила важливий антикорупційний закон.

Обрання Зеленського спричинило великі сподівання завдяки його обіцянкам побороти корупцію. Втім, ці сподівання були затьмарені навесні цього року, коли колишні посадовці публічно звинуватили у поверненні назад та внутрішніх домовленостях, пише видання.

Великою перепоною на шляху до прийняття законопроєкту було протистояння з боку Ігоря Коломойського, з яким президент "так ніколи повністю і не порвав", пише газета.

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У 2016 році український уряд вклав 5,5 млрд доларів, щоб втримати ПриватБанк "на плаву" - це більше, ніж вся сума яка надійшла в державний бюджет країни від МВФ з часу Революції гідності.

Замість того, щоб довірити українським судам те, що кошти МВФ знову не зникнуть у бізнес-імперії Коломойського, фонд просив парламент прийняти закон, який забороняє будь-яку зворотну націоналізацію банків через суд.

Але закон не перекриває доступ олігархів до державних коштів повністю, зауважує видання.

Навіть у час, коли Україна просить додаткового фінансування від МВФ, українські суди присуджують багатомільйонні виплати офшорним компаніям та бізнес-партнерам Коломойського, і ухвалений закон ці процеси не зупинить.

"Для бідної країни, яка має нагальну потребу в медичному обладнанні для боротьби з пандемією коронавірусу, втрати величезні", - зазначає New York Times.

Зокрема, 15 квітня Київський апеляційний суд наказав "ПриватБанку" сплатити 259 мільйонів доларів кільком офшорним компаніям, визнавши власників особами непов'язаними з власниками банку, нагадує видання.

Кінець Коломойського?

Washington Post пише, що закон зрештою ухвалили "після тижнів суперечок".

Дехто побоювався, що обговорення понад 16 000 поправок забере так багато часу, що Україна ризикувала стикнутися з проблемами ліквідності, поки його ухвалять. Але парламентський комітет з питань фінансів зміг впоратися з поправками за чотири дні.

Ухвалення закону і пакет МВФ, який завдяки цьому стає можливим, вважають важливим тестом для президента Зеленського, пише видання.

"Його минулі зв'язки з Коломойським викликали питання, чи зможе Зеленський провести законопроєкт через парламент, де багато членів його партії, названої "Слуга народу" на честь телесеріалу, виступали проти закону", зазначає Washington Post.

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Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишинський каже, що без коштів МВФ Україні загрожувала фінансова криза та дефолт через глобальні економічні труднощі, викликані епідемією COVID-19.

Тетяна Шевчук, експертка Центру протидії корупції, сказала виданню, що Коломойський має намір зберегти вплив у парламенті та за допомогою високопосадовців.

"Фінансово він втратив щонайменше 5 млрд доларів, які він прагнув отримати як компенсацію за "ПриватБанк". Але політично в очах громадськості та політичних еліт це означатиме, що він втратив контроль над Зеленським, що є справжнім ударом", - цитує Washington Post пані Шевчук.

"Це навряд чи можна назвати кінцем Коломойського, тому що в нього так багато інших активів, але це має стати кінцем для його союзу з Зеленським, який натомість повертається до Заходу та порядності", - сказав газеті експерт з економіки Андерс Ослунд.

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба BBC Моніторингу.

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