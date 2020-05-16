Чи писала ЦРУ пісню для Scorpions - культогляд

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Хто написав пісню-легенду для Scorpions, як у Польщі знімають фільм Олега Сенцова, а фанати "Євробачення" вгамовують біль від скасування конкурсу - в нашому культогляді.

Хто написав Wind of Change - Scorpions чи ЦРУ?

Чи була знаменита пісня Wind of Change гурту Scorpions роботою ЦРУ? Це питання ставив американський журналіст Патрік Редден Кіф, який присвятив вісім епізодів однойменного подкасту історії композиції, пише New York Times.

Все почалося з чуток, про які Кіф дізнався ще 10 років тому - що американські розвідники нібито написали відому баладу, сподіваючись, що вона допоможе завершити Холодну війну.

New York Times нагадує, що пісня була "гімном" періоду, під час якого впала Берлінська стіна та розвалився Радянський союз. "Чи думав ти колись, що ми можемо бути близькими наче брати?" - співає фронтмен Scorpions Клаус Майне в одному з куплетів.

"З одного боку, це розслідування про шпигунство під час Холодної війни. З іншого боку, це про хлопців-металістів з 1980-років, які завжди були дещо абсурдними", - розповідає про свій проєкт журналіст.

"Подкаст переносить слухачів зі штаб-квартири ЦРУ в Вірджинії на концерт Scorpions в Києві минулої осені, з зупинками в Берліні, Санкт-Петербурзі та Лос-Анджелесі",- зазначає газета.

Сам Кіф відомий як журналіст видання New Yorker та автор книги про конфлікт в Північній Ірландії.

І хоча підтвердження теорії про роль ЦРУ у створенні Wind of Change знайти важко, він мав розмову з колишнім секретним агентом, яка сказала, що втручання розвідників в написання пісень є цілком вірогідним.

"Вона сказала, що була б здивована, якщо вони не роблять цього і сьогодні. Самі думайте, про яких виконавців йдеться", - наводить New York Times слова Кіфа.

Завершення "кінокарантину" в Польщі

У Польщі з 18 травня поновлюється кіновиробництво. Саме в цей день набирають чинності послаблення в обмежувальних заходах для боротьби з розповсюдженням коронавірусу, пише Variety.

Серед стрічок, зйомки яких розпочнуться вже зовсім скоро - "Носоріг" українського режисера Олега Сенцова.

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що проєкт виграв конкурс на фінансову підтримку від Польського кіноінституту.

"Носоріг" - це фільм про 90-ті роки в Україні, за сюжетом якого колишній бандит згадує історію власного життя.

Копирайт изображения Уніан Image caption Після повернення з російської в'язниці Олег Сенцов заявив, що хоче робити двічі речі - жити і знімати кіно

Окрім картини Сенцова у Польщі також планують приступити до зйомок фільму про Голокост під назвою "Зона інтересу".

Як розповідає Variety, від початку минулого року польська влада намагається створити привабливі умови для кінозйомок в країні, і ця ініціатива виявилася успішною.

"Згідно з правилами зйомок у період епідемії коронавірусу, члени знімальної групи муситимуть носити маски, а актори - зберігати дистанцію. Також ввели правила щодо кількості людей на знімальному майданчику в залежності від проєкту", - резюмує Variety.

Травень без "Євробачення"

Цими вихідними мав відбутися фінал "Євробачення", і хоча його скасування через епідемію коронавірусу стало справжньою трагедією для найвідданіших фанатів конкурсу, вони все одно знаходять способи зануритися в атмосферу дійства.

Як розповідає Guardian, поціновувачі "Євробачення" організують Zoom-вечірки з іншими фанатами, влаштовують марафони переглядів минулорічних конкурсів на YouTube та створюють на стримінг-сервісах плейлисти з композиціями, які мали б пролунати на цьогорічній події.

Копирайт изображения SOPA Images Image caption "Євробачення" у 2020 році проходить онлайн

Втім, навіть це не допомагає фанатам вгамувати біль від скасування конкурсу. Багато хто турбується через фінансовий аспект проблеми - за квитки довелося заплатити майже 800 євро, і повернення грошей за авіаквитки та готелі залишається під питанням.

"Але найсумніше - що це єдиний раз на рік, коли ми можемо побачити свою сім'ю з інших країн Європи та навіть інших частин світу", - каже Саймон Беннет, президент одного з найбільших фан-клубів Євробачення, про інших прихильників конкурсу.

Особливо болісним скасування конкурсу виявилося для представників ЛГБТ-спільноти, яких чимало серед поціновувачів "Євробачення". Експерти пояснюють цю популярність інклюзивністю конкурсу, де приймають всіх, незалежно від мови виконання пісні, стилю музики та танців.

"Я пам'ятаю роки, коли дивився Євробачення ще дитиною та був у захваті від того, що навіть попри присутність суддів, в цьому шоу нікого не засуджують", - каже газеті Райан Кларк-Ніл, який коментує конкурс в Британії.

Паттінсон проти накачаних колег

Роберт Паттінсон відмовився від виснажливих тренувань для зйомок у новому фільмі про Бетмена - а все через те, що не хоче створювати нереалістичних очікувань від зовнішності акторів, пише Independent.

Виконавець головної ролі в трилогії "Сутінки", який проводить карантин у Лондоні, поділився думками щодо сприйняття чоловічого тіла в шоу-бізнесі.

"Якщо ви цілий день тренуєтеся, то ви вже є частиною проблеми", - каже актор про колег по кіноекрану, які, на його думку, створюють небезпечний прецедент.

Копирайт изображения Stephane Cardinale - Corbis Image caption Вихід фільму "Бетмен" з Паттінсоном запланований на 2021 рік

"В 1970-х ніхто таким не займався. Подивіться навіть на Джеймса Діна - він взагалі не був накачаним", - наголошує Паттінсон.

Як розповідає актор, особистий тренер благав його тренуватися під час карантину, але сам він "майже нічого не робить", хоча і намагається слідкувати за харчуванням.

А відносини з власним тілом на екрані в нього і раніше були складні, навіть під час зйомок "Сутінків", додає Паттінсон.

"Одного разу мене попросили зняти сорочку, і потім одразу ж наказали надягти її назад", - цитує його Independent.

Вихід фільму "Бетмен" з Паттінсоном у головній ролі запланований на 2021 рік. А вже цього літа на екранах має з'явитися ще одна картина за участі актора - "Тенет" Крістофера Нолана.

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Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC