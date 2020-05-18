Копирайт изображения Getty Images Image caption Американець Дейв Сайм допомагав ЦРУ шукати на Олімпіаді спортсменів-українців, які хотіли втекти з ‎Радянського Союзу

З кінця 1950-х років ЦРУ проводило операцію "Аеродинаміка", аби підігріти антирадянські ‎настрої в Україні.‎

У рамках операції агентство шукало на Олімпіаді спортсменів-українців, які хотіли втекти з ‎Радянського Союзу, пише Guardian.‎

У цьому їм допомагав американець Дейв Сайм, один із найкращих легкоатлетів свого часу.

Про його зв'язки з ЦРУ дещо було відомо давно. Він розповідав це письменнику Девіду ‎Маранісу, про це згадувалося у його некролозі в New York Times, коли він помер у 2016 році. ‎

Та більше інформації спливло, коли ЦРУ почало поступово розсекречувати свої файли. ‎

Тоді дослідник Остін Дакворт розкрив одну із найдивніших спортивних історій 20-го століття, ‎пише видання.‎

Українські націоналісти та ЦРУ

Сайм був одним з тих, хто реалізовував план ЦРУ під час Олімпіади 1960-го року в Римі під назвою "Операція ‎Аеродинаміка".‎

‎"Аеродинаміка" була ширшою програмою, покликаною сприяти антирадянським настроям в ‎Україні, пише Guardian. ‎

У програми було дві мети: заохувати нові та вже існуючі "антирадянські, антикомуністичні, ‎українські націоналістичні настрої" та збирати розвіддані про "радянську Україну та СРСР ‎в цілому для задоволення потреб США".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Урочиста церемонія відкриття 17-х літніх Олімпійських ігор у Мельбурні у 1956 році

Керувала цим група українських емігрантів під кодовою назвою AECASSOWARY.‎

Під номером AECASSOWARY/2 був "український націоналіст" Микола Лебедь, пише видання.‎

Після війни ЦРУ допомогло йому емігрувати до США, де його призначили головою ‎неурядового науково-дослідного центру "Пролог", що виготовляв, друкував та поширював ‎антирадянську літературу в Україні.‎

Олімпіада як частина плану

Агенти операції "Аеродинаміка" були присутні на Олімпіаді в Мельбурні в 1956 році, де вони ‎розповсюджували свою літературу серед спортсменів та вболівальників з Радянського Союзу.‎

У Римі у 1960-му в них був більш амбітний план, пише Guardian. ЦРУ хотіло переконати ‎українських спортсменів з радянської команди втекти на захід.‎

Планування почалося у 1959 році. Лебедь попросив свого знайомого єпископа у Ватикані Івана ‎Бучка організувати все на місцях. ‎

Бучко пообіцяв влаштувати конгрес "поневолених націй". За його вказівкою, "двоє ‎українських католицьких священників, вдягнутих у цивільне" мали бути присутніми серед ‎публіки, з метою налагодження контактів з жителями Радянського Союзу. ‎

ЦРУ вже обрало кількох можливих втікачів під час міжнародних легкоатлетичних змагань у ‎Філадельфії в липні 1959 року. СРСР надіслав туди 59 спортсменів, і люди Лебедя контактували ‎з ними, звітуючи про зустрічі з українцями з радянської команди. ‎

Серед тих, з ким вони зустрічалися, були Тамара Пресс, спортсменка зі штовхання ядра, Ігор ‎Петренко, який змагався у стрибках з жердиною, та Ігор Тер-Ованесян, який стрибав у ‎довжину.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ігор Тер-Ованесян, який стрибав у ‎довжину, був один з тих спортсменів, з якими зустрічалося ЦРУ

З усіх них найперспективнішим для планів ЦРУ видавався Тер-Ованесян.‎

Сайму доручили налагодити з ним контакт. Та після того, як у справу втрутився інший агент, ‎який діяв занадто прямо, Тер-Ованесян злякався, що за ним стежить КДБ, і перервав ‎спілкування.‎

Кішки-мишки з КДБ

Зусиллям команди Лебедя знайти підхід до радянської команди теж заважав КДБ. ‎

У Римі розгорталися складні ігри у стилі "кішки-мишки", пише видання.‎

ЦРУ боялося, що КДБ підсилав "наживки" агентам Лебедя, за якими стежили оператори з ‎камерами. ‎

Проте за два з половиною тижні Олімпіади, команді Лебедя вдалося провести 155 ‎розмов з радянськими спортсменами, журналістами та туристами.‎

Деякі з них були дуже короткими. Як от коли гімнастку Ларису Латиніну спитали, чому в ‎українців немає власної олімпійської команди. Вона відповіла: "Це не до мене".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гімнастка Лариса Латиніна коротко відповіла представникам ЦРУ: "Це не до мене"

Трохи більше пощастило з журналістами, наприклад зі спортивним редактором газети ‎‎"Радянська Україна". ‎

Як розповіла дружина редактора агенту, це було нудне пропагандистське видання, яке ‎‎"створювало враження, що українці здебільшого цікавляться свинями та коровами". ‎

Редактора вмовили взяти брошуру під назвою "Дружба, мир, свобода". Він пообіцяв передати ‎її іншим, але коли побачив агента наступного разу, поскаржився, що її зміст був "геть ‎контрреволюційним" і спитав: "Ви знаєте, що зі мною буде, якщо хтось візьме її в мене і ‎прочитає?"‎

Схоже, що все, що ЦРУ вдалося зібрати під час цієї операції, була низка домашніх адрес в ‎Україні. Незабаром туди зі США надіслали статті та книжки, зокрема "Колгосп тварин" ‎Джорджа Орвелла. ‎

Ігор Тер-Ованесян так ніколи й не втік на захід. Він став тренером, а Дейв Сайм - успішним ‎офтальмологом. ‎

Програму "Аеродинаміка" згорнули в 1980-х роках, підсумовує Guardian. ‎

Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба BBC Моніторингу

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