Як ЦРУ шукало українців з антирадянськими настроями – Guardian
З кінця 1950-х років ЦРУ проводило операцію "Аеродинаміка", аби підігріти антирадянські настрої в Україні.
У рамках операції агентство шукало на Олімпіаді спортсменів-українців, які хотіли втекти з Радянського Союзу, пише Guardian.
У цьому їм допомагав американець Дейв Сайм, один із найкращих легкоатлетів свого часу.
Про його зв'язки з ЦРУ дещо було відомо давно. Він розповідав це письменнику Девіду Маранісу, про це згадувалося у його некролозі в New York Times, коли він помер у 2016 році.
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Та більше інформації спливло, коли ЦРУ почало поступово розсекречувати свої файли.
Тоді дослідник Остін Дакворт розкрив одну із найдивніших спортивних історій 20-го століття, пише видання.
Українські націоналісти та ЦРУ
Сайм був одним з тих, хто реалізовував план ЦРУ під час Олімпіади 1960-го року в Римі під назвою "Операція Аеродинаміка".
"Аеродинаміка" була ширшою програмою, покликаною сприяти антирадянським настроям в Україні, пише Guardian.
У програми було дві мети: заохувати нові та вже існуючі "антирадянські, антикомуністичні, українські націоналістичні настрої" та збирати розвіддані про "радянську Україну та СРСР в цілому для задоволення потреб США".
Керувала цим група українських емігрантів під кодовою назвою AECASSOWARY.
Під номером AECASSOWARY/2 був "український націоналіст" Микола Лебедь, пише видання.
Після війни ЦРУ допомогло йому емігрувати до США, де його призначили головою неурядового науково-дослідного центру "Пролог", що виготовляв, друкував та поширював антирадянську літературу в Україні.
Олімпіада як частина плану
Агенти операції "Аеродинаміка" були присутні на Олімпіаді в Мельбурні в 1956 році, де вони розповсюджували свою літературу серед спортсменів та вболівальників з Радянського Союзу.
У Римі у 1960-му в них був більш амбітний план, пише Guardian. ЦРУ хотіло переконати українських спортсменів з радянської команди втекти на захід.
Планування почалося у 1959 році. Лебедь попросив свого знайомого єпископа у Ватикані Івана Бучка організувати все на місцях.
Бучко пообіцяв влаштувати конгрес "поневолених націй". За його вказівкою, "двоє українських католицьких священників, вдягнутих у цивільне" мали бути присутніми серед публіки, з метою налагодження контактів з жителями Радянського Союзу.
ЦРУ вже обрало кількох можливих втікачів під час міжнародних легкоатлетичних змагань у Філадельфії в липні 1959 року. СРСР надіслав туди 59 спортсменів, і люди Лебедя контактували з ними, звітуючи про зустрічі з українцями з радянської команди.
Серед тих, з ким вони зустрічалися, були Тамара Пресс, спортсменка зі штовхання ядра, Ігор Петренко, який змагався у стрибках з жердиною, та Ігор Тер-Ованесян, який стрибав у довжину.
З усіх них найперспективнішим для планів ЦРУ видавався Тер-Ованесян.
Сайму доручили налагодити з ним контакт. Та після того, як у справу втрутився інший агент, який діяв занадто прямо, Тер-Ованесян злякався, що за ним стежить КДБ, і перервав спілкування.
Кішки-мишки з КДБ
Зусиллям команди Лебедя знайти підхід до радянської команди теж заважав КДБ.
У Римі розгорталися складні ігри у стилі "кішки-мишки", пише видання.
ЦРУ боялося, що КДБ підсилав "наживки" агентам Лебедя, за якими стежили оператори з камерами.
Проте за два з половиною тижні Олімпіади, команді Лебедя вдалося провести 155 розмов з радянськими спортсменами, журналістами та туристами.
Деякі з них були дуже короткими. Як от коли гімнастку Ларису Латиніну спитали, чому в українців немає власної олімпійської команди. Вона відповіла: "Це не до мене".
Трохи більше пощастило з журналістами, наприклад зі спортивним редактором газети "Радянська Україна".
Як розповіла дружина редактора агенту, це було нудне пропагандистське видання, яке "створювало враження, що українці здебільшого цікавляться свинями та коровами".
Редактора вмовили взяти брошуру під назвою "Дружба, мир, свобода". Він пообіцяв передати її іншим, але коли побачив агента наступного разу, поскаржився, що її зміст був "геть контрреволюційним" і спитав: "Ви знаєте, що зі мною буде, якщо хтось візьме її в мене і прочитає?"
Схоже, що все, що ЦРУ вдалося зібрати під час цієї операції, була низка домашніх адрес в Україні. Незабаром туди зі США надіслали статті та книжки, зокрема "Колгосп тварин" Джорджа Орвелла.
Ігор Тер-Ованесян так ніколи й не втік на захід. Він став тренером, а Дейв Сайм - успішним офтальмологом.
Програму "Аеродинаміка" згорнули в 1980-х роках, підсумовує Guardian.
Огляд підготувала Ганна Чорноус, Служба BBC Моніторингу
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