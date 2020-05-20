Як українська "Мрія" стала "прикриттям" для польсько-китайських оборудок

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Маски та респіратори, які з помпою доставив до Польщі з Китаю український літак "Мрія", були неналежної якості та необґрунтовано дорогі. Як найбільший у світі літак став прикриттям для сумнівних оборудок польської влади, розповідає польське видання Gazeta Wyborcza.

Для країни, яка серйозно поставилася до загрози коронавірусу, запровадила жорсткий карантин і фактично зупинила економічну активність, прибуття найбільшого у світі літака із медичним вантажем було неабиякою подією.

14 квітня Ан-225 "Мрія" привіз із Китаю до Польщі велику партію засобів особистого захисту, включаючи респіратори стандарту FFP2 та FFP3, які мали би захищати медичний персонал від коронавірусу.

Оскільки у Польщі на той час тривала президентська кампанія перед виборами призначеними на 10 травня (які так і не відбулися), зустрічати найбільший у світі літак та його китайський вантаж поїхав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Під час пресконференції на тлі літака із жовто-блакитними символами на борту Моравецький подякував президентові Анджею Дуді за особистий внесок у боротьбу з вірусом. Саме розмова Дуди із лідером Китаю Сі Дзіньпінем відкрила можливість для польських фірм закупити дефіцитний товар у Китаї, заявив Моравецький.

Однак вже через місяць у Польщі вибухнув скандал через неналежну якість китайських респіраторів, який польська преса охрестила "Операція Антонов".

З'ясувалося, що респіратори FFP2 та FFP3, привезені "Мрією", не були сертифіковані для використання в Євросоюзі.

З'ясувалося також, що сертифікат якості, який надала для вантажу неназвана італійська компанія, не стосувався медичного обладнання.

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Сумніви у придатності "товару" виникли навіть у польської фірми-постачальника. Через тиждень після прибуття респіраторів фірма Quantron SA звернулася до Центрального інституту охорони праці у Варшаві для тестування респіраторів. Заступник керівника фірми пояснив Gazeta Wyborcza, що фірма хотіла продавати засоби особистого захисту на європейському ринку і вже вступила у відповідні переговори "з іншими контрагентами".

Результати тестування китайських респіраторів дуже довго не оприлюднювали, однак ЗМІ зрозуміли, що з ними не все гаразд. Особливо після того, як міністр охорони здоров'я Польщі досить розпливчасто заявив, що "респіратори, які прибули з Китаю, тобто велика партія, яку закупила одна велика компанія, не відповідають стандартам."

Врешті-решт "одна велика компанія" вирішила припинити мовчанку і сказати правду.

"Компанія отримала результати випробувань, які свідчать про неналежну якість партії респіраторів. Ми одразу поінформували сторону, що отримала цю партію. Також ми звернулися до постачальника і очікуємо від нього пояснень", - написала у Твітері директорка відділу комунікації державного концерну KGHM, який організовував закупівлю.

Тим часом Gazeta Wyborcza з'ясувала чимало цікавих фактів, що обурили поляків, і без того роздратованих жорстким карантином і фінансовими втратами бізнесу.

Виявилося, що 1,3 млн медичних масок, які прибули на борту "Мрії", купили у Китаї по 2 долари за штуку, тоді як теперішня їхня ціна разом зі знижками заледве сягає 0,5 долара.

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Весь вантаж, включно із несертифікованими, а відтак взагалі нікому не потрібними FFP респіраторами, був замовлений та профінансований польським урядом.

Зелене світло для закупівлі ще 2 квітня дав прем'єр-міністр Польщі Моравецький. Він надав письмові гарантії відшкодування вартості партії із державного бюджету.

І поки польські ЗМІ та соціальні мережі дошукуються причин такого поспіху за державні гроші, Gazeta Wyborcza нагадує, що бізнес зв'язки між країнами тривають.

"Тепер усе відбувається по-тихому і без помпи, що супроводжувала приліт "Мрії" 14 квітня. Чергова партія товару прибула до Вроцлава тиждень тому. Цього разу партію замовило Міністерство оборони, а доставив її Ан-124 "Руслан". Але зараз вже ніхто не спішить брати за неї відповідальність", - пише газета.

За відсутності офіційних пояснень, користувачі соціальних мереж роблять найрізноманітніші припущення та всюди вбачають хабарництво. Доволі оригінальну паралель провів один із коментаторів сайту Gazeta Wyborcza.

"Але чому армія, яка сама має літаки Геркулес, не перевозить ними ці вантажі? Чи ці Геркулеси також неналежної якості? Нам що, знову продали брухт?" - запитав коментатор.

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