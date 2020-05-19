"У серіалі Зеленський досяг більших успіхів у боротьбі з корупцією, ніж на посаді"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Американські журналісти відзначають, що Зеленському не вдалося впоратися з корупцією поза знімальним майданчиком

Боротися з корупцією в реальному житті для українського президента Володимира Зеленського виявилося складніше, ніж на телеекрані, пише The Wall Street Journal.

За рік президентства актору та гумористу Зеленському, який прийшов до влади з обіцянками здолати корупцію, вдалося досягти певних результатів, зазначає видання.

Серед них The Wall Street Journal виділяє скасування депутатської недоторканості, закон про імпічмент, про заборону повернення націоналізованих банків колишнім власникам. Останній інтерпретують як спробу завадити бізнесмену Ігорю Коломойському повернути націоналізований "Приватбанк".

Проте антикорупційні ініціативи загальмували.

Видання пише про звільнення прокурора Руслана Рябошапки та голів податкової та митниці Сергія Верланова та Максима Нефьодова. Ці кроки викликали критику з боку європейських посадовців та активістів.

"Прихід (Зеленського) до влади був багатообіцяючим, але відтоді імпульс загальмував, ми навіть спостерігаємо деякі кроки назад", - цитує видання виконавчу директорку Центру протидії корупції Дар'ю Каленюк.

Багато українців скептично налаштовані щодо того, чи дотримається Зеленський своєї обіцянки здолати корупцію в країні.

The Wall Street Journal цитує опитування Київського міжнародного інституту соціології, що проводили у лютому, згідно з результатами якого 83% опитаних вважають, що президент не поборов корупцію у вищих ешелонах влади. У листопаді цей показник був на рівні 69%.

Віцепрезидентка комітету Європарламенту зі зв'язків між ЄС та Україною Віола фон Крамен-Тубадел у розмові з європейськими посадовцями зазначила, що "українці заслуговують на більш енергійну боротьбу з корупцією", додає видання.

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