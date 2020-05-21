Більше не комік? Західні ЗМІ про рік Зеленського

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Західні ЗМІ відзначають, що через рік після вступу на посаду президента Володимир Зеленський відійшов від амплуа комедійного актора.

Іноземна преса звертає увагу на відмінності у порівнянні з першим пресмарафоном президента, а також зазначає, що в річницю свого президентства Зеленський знову опинився втягнутим в американські політичні розбірки.

"Він вже не грає роль коміка, який став президентом - як було у квітні 2019 року, коли він приймав свою потужну перемогу у виборчому штабі як рок-зірка", - пише Радіо Свобода.

На відміну від попередньої великої пресконференції, під час нинішньої "не було швидких зустрічей з групами репортерів за крафтовим пивом, піцою та тостами з авокадо".

"Натомість, 42-річний Зеленський зустрівся зі зменшеним пулом репортерів, дотримуючись безпечної соціальної дистанції, сидячи на самоті за невеликим столиком у парку офіційної президентської резиденції, біля нього стояла лише вода", - зазначає видання.

Складний рік

Газета Independent пише, що рік президента був нелегким: "Відтоді, як граната під назвою "Українагейт" приземлилася в Києві у вересні, Зеленський мав справу лише з кризою: розслідування про імпічмент у Вашингтоні, збиття українського комерційного літака в Тегерані, безперервні сутички з сепаратистами на Донбасі, яких підтримує Росія, публічні сварки з власною командою і пандемія, яку міг передбачити мало хто у світі".

"Не дивно, що усе це змінило людину, який раніше був відомий своїми комедійними масками", - пише видання.

Газета відзначає, що так само змінився "легкий стиль" попередньої зустрічі з пресою, 14-годинного марафону, коли президент говорив "м'яко, жартуючи і у светрі-водолазці".

"Цього разу український президент був у костюмі і грав роль політичного діяча. Під час тригодинної зустрічі манера поведінки президента була жорсткішою, він більше оборонявся і набагато більше дратувався", пише Independent.

Президент сердився на журналістів та свою команду. Але загалом у "добре контрольованому виступі" мало що тягнуло на новини. Однією з сенсацій став його натяк на другий термін, що суперечить його передвиборчим обіцянкам, зазначає видання.

"На недосвідченого Зеленського звалилося чимало подій, непідвладних йому, але він також провалив втілення своїх намірів допомогти новому поколінню реформаторів змінити українську політику та бізнес", - пише Irish Times.

Зі своїх досягнень на пресконференції Зеленський заявив, що його рік при владі приніс стабільність гривні, менші тарифи на комунальні послуги для більшості українців та повернення додому 135 людей в рамках обміну полоненими з Росією, зазначає газета.

"За рік після інавгурації жодна з великих обіцянок Зеленського і близько не виконана, і багато українців втрачають терпець", - пише Foreign Policy.

"Якщо він не зможе виконати обіцянки своєї кампанії, а також запропонувати чітку та цілеспрямовану програму реформ, орієнтовану на Захід, Зеленський може втратити міжнародних партнерів, яких Україна відчайдушно потребує, аби не впасти назад в обійми Росії", - зауважує видання.

"Плівки Байдена"

"Говорячи на пресконференції на честь річниці свого президентства, Зеленський знову опинився втягнутим в американську політику лише через вісім місяців після того, як телефонна розмова між ним та президентом Трампом стала предметом для розслідування щодо імпічменту у Вашингтоні", пише Washington Post.

Газета зазначає, що Зеленський закликав провести розслідування щодо аудіофрагментів приватних телефонних розмов, які нібито сталися між віцепрезидентом США Джо Байденом та президентом Петром Порошенком. На пресконференції Зеленський сказав, що "це може бути сприйнято і кваліфіковано як державна зрада".

За кілька годин до його зустрічі з пресою, у New York Times вийшла колонка Зеленського, в якій він зазначив, що історія з імпічментом була для нього "некомфортною".

"Це відвернуло американську та міжнародну увагу від питань, які мали найбільше значення для України і зробили нашу країну історією про президента Трампа", - написав він.

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Так звані записи Байдена-Порошенка, "швидше за все, матимуть такий самий ефект", пише Washington Post. Газета зазначає, що ймовірні плівки "пролили відносно мало нового" на роль Байдена у звільненні українського генпрокурора Віктора Шокіна чотири роки тому.

Газета відзначає протистояння між Зеленським та Порошенком з часів передвиборчої кампанії. "Порошенко звинувачував Зеленського в тому, що він є інструментом олігархів та російських інтересів, а Зеленський звинувачував Порошенка та його адміністрацію в корупції та неефективному управлінні", пише видання.

"Західні посадовці висловлювали занепокоєння, що колишній президент став мішенню через політичну розплату, але українська влада заперечує, що за справами стоїть політична мотивація", - додає Washington Post.

Слова Зеленського викликали гнівне спростування з боку Порошенка, який припустив, що до витоку записів могла бути причетною адміністрація Зеленського і розслідування треба проводити щодо неї, пише Guardian.

Порошенко назвав аудіофрагменти "сфабрикованими". Речник Байдена заявив Washington Post, що їх "сильно відредагували… і все одно це було гучне "ні про що". Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що в записах немає ніякого складу державної зради.

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