Як коронавірус вплине на "Оскар". Культогляд

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"Оскар" 2021 можуть перенести через коронавірус, повідомляє видання Variety.

До 93-ї церемонії вручення нагород ще майже дев'ять місяців, але Американська академія кіномистецтва вже розглядає можливість зміни дати заходу, повідомили виданню кілька джерел.

Поки що подію запланували на 28 лютого.

"Імовірно, його ("Оскар" - Ред.) перенесуть", - цитує Variety анонімне джерело.

Подробиць та нової можливої дати джерело не повідомляє.

У квітні організатори оголосили про тимчасову зміну правил вручення нагород у зв'язку з пандемією, дозволивши участь у відборі стрічок, що не вийшли у прокат. Тоді президент Академії Девід Рубін сказав у коментарі виданню, що говорити про більш глобальні зміни зарано.

"Неможливо сказати, якою буде ситуація. Ми знаємо, що хочемо відзначити кіноіндустрію, але точно не розуміємо, в якій формі це відбудеться", - цитує Variety Девіда Рубіна.

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За старими правилами, для того, щоб змагатися за "Оскар", стрічка мала б бути у прокаті в кінотеатрах Лос-Анджелеса щонайменше протягом тижня. Зараз організатори, скоріше за все, розглядатимуть і ті фільми, що планувалися до виходу у прокат, але через карантин вийшли тільки онлайн.

"Я думаю, що всі співчувають виробникам кінопродукції, які опинилися у скруті, і ми хочемо підтримати членів товариства кіноіндустрії", - додав президент Американської академії кіномистецтва.

Через пандемію коронавірусу скасували низку масштабних заходів.

Наприклад, Каннський кінофестиваль, який мав відкритися минулого тижня. Спершу організатори планували відтермінувати подію до червня, але після того, як Франція оголосила продовження карантину до кінця липня, захід скасували.

Не буде і однієї з головних фешн-подій року - балу Мет Гала, який мав відбутися у Нью-Йорку в березні.

Музичний фестиваль Коачела, який щороку збирає тисячі фанатів у Каліфорнії, перенесли з квітня на жовтень.

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