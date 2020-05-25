Telegraph дослідила, про що говорять жести Зеленського

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Іноземна преса продовжує писати про нещодавню пресконференцію українського президента та ‎плівки Деркача.‎

The ‎Telegraph аналізує дуже жваву жестикуляцію Володимира Зеленського через призму результатів нового дослідження, яке провели учені з університету Коннектикуту. ‎

Вони дійшли висновку, що активні жести допомагають спікерам підсилити свій голос.

Деякі жести візуально змінюють форму та розмір грудної клітки, що, своєю чергою, змінює тон і ‎гучність голосу, стверджують учені.

Учасники їхнього експерименту попросили волонтерів якомога довше протримати звук "а", при ‎цьому рухаючи домінантну руку так, ніби вони рубали дрова. ‎

Інші люди, почувши лише запис цього звуку, змогли також "почути" і відтворити ‎конкретні жести волонтерів, яких вони не бачили.‎

‎"Людина чує рух, навіть якщо хтось намагається його сховати", - пише Telegraph.‎

Людське тіло побудоване так, що рухи рук впливають на торс і м'язи горла, а жести ‎тісно пов'язані з амплітудою звуку, додає видання. Тому жести посилюють акустичний ‎наголос.‎

Така теорія може не сподобатись лінгвістам, які хочуть, щоб спілкування стосувалося ‎лише мислення, а не тіла, каже один з авторів дослідження, Джеймс Діксон.‎

‎"Але ми думаємо, що жести додають до акустичного сигналу інформацію про напругу ‎та рух тіла. Це інший вид інформації", - додає він.‎

Плівки Деркача

Газета Washington Post застерігає Зеленського від кампанії проти колишнього ‎віцепрезидента США Джо Байдена.

‎"Зеленському не варто сприяти безпідставній, односторонній кампанії проти Байдена, ‎яка може поставити під загрозу довгострокові відносини між Україною та ‎Сполученими Штатами", - радить Washington Post у редакційній статті.‎

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Плівки Деркача про начебто розмову між Петром Порошенком і Джо Байденом "мають ‎всі ознаки кремлівської схеми для заплямування кандидата від демократів, Джо ‎Байдена", додає видання. ‎

У цих записах "не було абсолютно нічого інкримінуючого", а "злість" Зеленського у ‎відповідь на ці плівки була направлена не на Байдена, а на "свого політичного ‎опонента", Петра Порошенка, пише газета.

За словами Деркача, плівки показують, що Байден тиснув на Порошенка, щоб той ‎допоміг компанії Burisma, де працював його син, Хантер.‎

Однак ніде у плівках немає згадки про Burisma, пише Washington Post. Радше, вони ‎демонструють, що Байден прив'язав американську позику до звільнення ‎‎"корумпованого генпрокурора Віктора Шокіна".‎

Тож плівки показують, що Джо Байден "допомагав боротися з корупцією в Україні", ‎підсумовує газета.‎

Теорія про те, що пан Байден хотів позбутися Віктора Шокіна, щоб допомогти сину Хантеру, ‎‎"приваблива", однак має недоліки, пише французька газета Le Point. ‎‎

‎"По-перше, генпрокурор Шокін має жахливу репутацію, — пише видання. - Байден — не ‎єдиний, хто хотів його звільнити. Європейський Союз, фінансові інститути та ‎представники громадськості вважають його головною перешкодою в боротьбі з ‎корупцією в країні." ‎

До того ж, додає газета, ніщо не свідчить про те, що пан Шокін займався справою Burisma.‎

По-третє, сам Андрій Деркач як випускник школи КДБ - "слабка ланка" в цій теорії.‎

Закликавши відкрити справу проти Порошенка через плівки Деркача, Зеленський ‎показав, що у нього "коротка пам'ять", пише газета. Адже він забув власну розмову з ‎Трампом у липні 2019-го, через яку щодо останнього розпочали імпічмент. ‎

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC