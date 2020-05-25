Telegraph дослідила, про що говорять жести Зеленського
Іноземна преса продовжує писати про нещодавню пресконференцію українського президента та плівки Деркача.
The Telegraph аналізує дуже жваву жестикуляцію Володимира Зеленського через призму результатів нового дослідження, яке провели учені з університету Коннектикуту.
Вони дійшли висновку, що активні жести допомагають спікерам підсилити свій голос.
Деякі жести візуально змінюють форму та розмір грудної клітки, що, своєю чергою, змінює тон і гучність голосу, стверджують учені.
Учасники їхнього експерименту попросили волонтерів якомога довше протримати звук "а", при цьому рухаючи домінантну руку так, ніби вони рубали дрова.
Інші люди, почувши лише запис цього звуку, змогли також "почути" і відтворити конкретні жести волонтерів, яких вони не бачили.
"Людина чує рух, навіть якщо хтось намагається його сховати", - пише Telegraph.
Людське тіло побудоване так, що рухи рук впливають на торс і м'язи горла, а жести тісно пов'язані з амплітудою звуку, додає видання. Тому жести посилюють акустичний наголос.
Така теорія може не сподобатись лінгвістам, які хочуть, щоб спілкування стосувалося лише мислення, а не тіла, каже один з авторів дослідження, Джеймс Діксон.
"Але ми думаємо, що жести додають до акустичного сигналу інформацію про напругу та рух тіла. Це інший вид інформації", - додає він.
Плівки Деркача
Газета Washington Post застерігає Зеленського від кампанії проти колишнього віцепрезидента США Джо Байдена.
"Зеленському не варто сприяти безпідставній, односторонній кампанії проти Байдена, яка може поставити під загрозу довгострокові відносини між Україною та Сполученими Штатами", - радить Washington Post у редакційній статті.
Плівки Деркача про начебто розмову між Петром Порошенком і Джо Байденом "мають всі ознаки кремлівської схеми для заплямування кандидата від демократів, Джо Байдена", додає видання.
У цих записах "не було абсолютно нічого інкримінуючого", а "злість" Зеленського у відповідь на ці плівки була направлена не на Байдена, а на "свого політичного опонента", Петра Порошенка, пише газета.
За словами Деркача, плівки показують, що Байден тиснув на Порошенка, щоб той допоміг компанії Burisma, де працював його син, Хантер.
Однак ніде у плівках немає згадки про Burisma, пише Washington Post. Радше, вони демонструють, що Байден прив'язав американську позику до звільнення "корумпованого генпрокурора Віктора Шокіна".
Тож плівки показують, що Джо Байден "допомагав боротися з корупцією в Україні", підсумовує газета.
Теорія про те, що пан Байден хотів позбутися Віктора Шокіна, щоб допомогти сину Хантеру, "приваблива", однак має недоліки, пише французька газета Le Point.
"По-перше, генпрокурор Шокін має жахливу репутацію, — пише видання. - Байден — не єдиний, хто хотів його звільнити. Європейський Союз, фінансові інститути та представники громадськості вважають його головною перешкодою в боротьбі з корупцією в країні."
До того ж, додає газета, ніщо не свідчить про те, що пан Шокін займався справою Burisma.
По-третє, сам Андрій Деркач як випускник школи КДБ - "слабка ланка" в цій теорії.
Закликавши відкрити справу проти Порошенка через плівки Деркача, Зеленський показав, що у нього "коротка пам'ять", пише газета. Адже він забув власну розмову з Трампом у липні 2019-го, через яку щодо останнього розпочали імпічмент.
Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC