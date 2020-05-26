Як незаймане Полісся ось-ось "знищать" уряди трьох країн
Полісся називають європейською Амазонією не лише через його велику площу, а і через розмаїття біологічних видів. Але зовсім скоро ця унікальна місцина може зазнати непоправних втрат.
"Це найбільша заболочена місцевість на континенті з її незайманими лісами, великими болотами і сотнями тисяч різноманітних біологічних видів," - каже для BBC Mundo білоруська екологиня Ольга Каськевич..
Каськевич додає, що завдяки так званій залізній завісі, що відділяла зону радянського впливу від решти світу, Поліссю вдалося залишитися у первісному вигляді і стати головним прихистком для тутешніх тварин.
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Екологиня каже, що регіон все більше приваблює туристів. "Багато хто приїздить і починає відкривати для себе це місце, а раніше багато людей навіть не здогадувалися, де воно знаходиться", - додає вона.
Та зараз, за словами борців за збереження довкілля, Полісся під загрозою.
І з туризмом це не пов'язано.
Проєкт Е-40
Йдеться про проєкт Е-40, над яким кілька років працюють Білорусь, Україна та Польща. Він передбачає відновлення міжнародного водного шляху Дніпро-Прип'ять та має з'єднати Чорне море з Балтійським. Це має стати одним з наймасштабніших інженерних проєктів у Східній Європі.
Він передбачає будівництво інфраструктурних об'єктів, що забезпечать прохід суден 80 метрів у довжину. Згідно з дослідженням Морського інституту Гданська, водний шлях перетинатиме п'ять річок - Віслу, Буг, Піну, Прип'ять та Дніпро, глибину яких потрібно буде збільшити на два з половиною метри. Таким чином планують з'єднати порти Гданська у Польщі та Херсона в Україні.
Вартість проєкту оцінюють у 20 млн доларів.
Згідно з інформацією українського уряду, морський шлях надасть можливість перевезення від п'яти до семи тон товарів щороку у швидший спосіб за той, що доступний зараз.
У лютому міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що проєкт вийшов на стадію практичної реалізації.
Проте активісти б'ють на сполох. І не тільки через те, що будівництво позначиться на сотні біологічних видів, що населяють місцевість, та може порушити природній баланс Полісся, а і через привиди минулого.
Е-40 проходитиме біля Чорнобиля і перетинатиме річку неподалік. Під час будівництва можуть використати ґрунт з її дна, що викликає страхи, пов'язані з радіаційним фоном місцевості.
Що непокоїть екологів?
Каськевич каже, що роботи над будівництвом інфраструктури водного шляху означатимуть кінець для Полісся як останнього незайманого природного резервуара Європи.
"Будівництво змінить гідроморфологію річок, й це позначиться не тільки на рибі, що в них водиться, а і на мільйонах птахів та інших видів", - каже екологиня.
"Під загрозою щонайменше 12 резервуарів дикої природи міжнародного значення. І це на додачу до ризиків, які несе транспортування добрив та нафти цим шляхом", - додає вона.
За словами координаторки проєкту "Врятуй Полісся" Гелен Байрон, Е-40 матиме "серйозні наслідки" не тільки для природної та культурної спадщини Полісся, але і більш широкий вплив на глобальний баланс викидів діоксиду вуглецю та економіку.
"Масштаб такого мегапроєкту настільки великий, що загрожує регіону екологічною катастрофою - річки, що висохли, пошкоджені ландшафти, вимирання дикої природи, знищені засоби до існування місцевого населення", - каже вона.
Обидві експертки з пересторогою згадують і про Чорнобиль.
Привид Чорнобиля
Байрон каже, що вибух на ЧАЕС призвів до того, що велику частину території Полісся занедбали. Зараз - це одне з найбільш диких місць у Європі, додає вона.
Та в деяких місцях неподалік рівень радіації і досі небезпечний для життя.
Згідно з проєктом Е-40, водний шлях перетинатиме річку Прип'ять у місці, що у 2,5 км від четвертого реактора, де сталася пожежа у 1986 році.
"Різні дослідження показали, що у руслі річки в цьому місці і досі залишився радіоактивний матеріал. Саме тому цей осад можуть підняти нагору під час робіт з поглиблення, і його віднесе водою вниз за течією з усіма наслідками, що звідси випливають", - попереджає Каськевич.
"Це не лише призведе до жахливої екологічної катастрофи у місці, яке і досі відновлюється від усього, що сталося у Чорнобилі, а і поставить під загрозу життя і здоров'я майже 20 млн людей, які тут живуть", - підсумовує екологиня.
Переклад підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС
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