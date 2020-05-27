Плівки Деркача: Україну зробили "знаряддям розбрату" в США

Копирайт изображения УНІАН Image caption Колишні посли США в Україні вважають, що Україну просто хочуть зробити "знаряддям" в політичному протистоянні у США

У колонці "Національна безпека" американська The Washington Post публікує звернення колишніх послів США в Україні щодо "плівок Деркача".

Сім колишніх послів США підписали відозву, яка засуджує використання України як "знаряддя розбрату" під час президентських виборів у США цього року.

Текст, який опублікували на сайті Атлантичної Ради, напряму не вказує, що спричинило занепокоєння колишніх американських дипломатів.

Однак Джон Гербст, який був послом США у Києві з 2003 по 2006 роки, а зараз очолює Євразійський центр Атлантичної Ради, зазначив, що причиною відозви стали нещодавно оприлюднені записи багаторічної давнини, на яких фігурують на той момент віцепрезидент США Джо Байден та президент України Петро Порошенко.

Сильно відредаговані уривки цього місяця оприлюднив український депутат, який зустрічався із Рудольфом Джуліані, особистим адвокатом Дональда Трампа.

Записи не розкривають нічого нового про політику Байдена в Україні чи про зв'язок між наданням кредитних гарантій США та звільненням генерального прокурора у 2015 році. Зрештою, сам Байден ніколи цього не заперечував.

Однак публікація цих записів дозволила прихильникам Трампа реанімувати звинувачення проти потенційного кандидата від Демократичної партії на майбутніх виборах.

"Ми роками працювали для розбудови та зміцнення американсько-українського стратегічного партнерства, започаткованого у 1996 році", - йдеться у відозві, підписаній дипломатами, які працювали як за демократів, так і за республіканців.

"Ми дуже розчаровані намаганнями вплутати Україну до американської внутрішньої політики перед наближенням президентських виборів 2020 року. Частиною цих намагань є проштовхування токсичного наративу, який не має нічого спільного із реаліями американсько-українських стосунків, лише послаблює ці стосунки та сіє розбрат у наших країнах", - наголошують ексдипломати.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Депутат Деркач бачить в розмові Порошенка та Байдена ознаки державної зради, а ексвіцепрезидента США він назвав реальним керівником України за часів Порошенка

Як зазначив Гербст, публікація записів, скоріше за все, грає на руку проросійським силам і може зашкодити намаганням США викорінити повальну корупцію в Україні та ініціювати масштабні реформи державного управління.

"За цим усім стоять різні групи впливу, - говорить Гербст. - Серед цих груп є Кремль, проросійські політики в Україні та корупціонери, які роздмухують сенсацію довкола записів. Усі ці сили не хочуть, щоб реформи в Україні тривали".

Серед підписантів є Марі Йованович, яку минулого року змусили залишити посаду після того, як Джуліані зі спільниками звинуватили її у нелояльності до Трампа. Підписав відозву і Вільям Тейлор, який був тимчасовим повіреним США після відкликання Йованович.

Копирайт изображения УНІАН Image caption "За цим усім стоять різні групи впливу. Серед цих груп є Кремль, проросійські політики в Україні та корупціонери, які роздмухують сенсацію довкола записів", - каже експосол США в Україні Джон Гербст

Після здобуття незалежності у 1991 році в Україні працювали 9 послів США.

Лише один із них не підписав відозви. Це ветеран дипломатичної служби Джефрі Пайєтт. Він був послом в Україні перед Йованович, а зараз є чинним послом у Греції.

Іще один посол - Вільям Ґленн Міллер, який працював у Києві за часів президента Біла Клінтона, - помер минулого року.

Після раптового усунення Йованович рік тому місію у Києві тимчасово очолювати чотири дипломати, включно з Тейлором.

Йованович і Тейлор минулого року давали свідчення у Конгресі під час розслідування, що призвело до імпічменту Трампа. Пізніше його виправдав і залишив на посаді Сенат.

Конгрес намагався встановити, чи були з боку Трампа намагання узалежнити надання військової допомоги із розслідуванням в Україні справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена, який обіймав посаду в українській газовій компанії, а також, чи правда, що Україна втручалася у вибори президента США у 2016 році.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Деркач (праворуч) оприлюднив аудіозаписи розмов Байдена і Порошенка, які дозволили прихильникам Трампа реанімувати звинувачення проти Байдена та його сина

У Конгресі Йованович заявила, що Джуліані поширював плітки про те, що вона начебто критикувала президента та не давала змоги розслідувати спростовану на той момент інформацію про втручання України у вибори на боці Хілларі Клінтон.

Після звільнення Йованович прихильники Трампа продовжили наполягати на втручанні України в американські вибори.

Тейлор у своїх свідчення у Конгресі зазначив, що, на його думку, Трамп чітко дав зрозуміти Зеленському, як можна буде отримати американську військову допомогу.

З того часу Україна зникла з передвиборчого порядку денного у США, оскільки увага громадськості прикута до пандемії коронавірусу. Про Україну знову заговорили минулого тижня після публікації телефонних розмов Байдена і Порошенка.

Відредаговані уривки оприлюднив народний депутат Андрій Деркач, який діяв у згоді із проросійською фракцією українського парламенту.

Записи стали сенсацією в Україні, і Зеленський закликав розслідувати цю справу. На це і сподівалися її автори, говорить Гербст.

"Метою корумпованих кіл є сповільнити динаміку американсько-українських стосунків за останніх шість років, коли ми активно наполягали на проведенні необхідних реформ. Бо цим людям реформи не потрібні", - стверджує Гербст.

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