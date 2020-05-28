Як шахи допомогли американці родом з Одеси подолати коронавірус

Копирайт изображения Andreas Kontokanis from Piraeus, Greece Image caption Ірина Круш грала у шахи попри страшний біль

Зіркова американська шахістка українського походження Ірина Круш розповіла, як шахи допомогли їй перемогти коронавірус.

Як пише New York Times, 36-річна Круш, яка емігрувала разом з батьками з Одеси до Нью-Йорка у віці п'яти років, відчула перші симптоми хвороби 12 березня.

Через кілька днів її стан погіршився - почалися проблеми з диханням і піднялася температура.

Лікарі підтвердили, що у Круш коронавірус, але швидко відправили додому - не тому, що жінці стало краще, а тому, що доводилося звільняти місця для пацієнтів у більш важкому стані, пише газета.

"Але 22 березня в неї почалися серйозніші проблеми з диханням, які перетворили життя на справжню агонію. Вона майже не могла спати, і заснути виходило тільки сидячи - так менше боліло в грудях", - зазначає видання.

Круш довелося знову звертатися до лікарів, адже вона "не хотіла померти сама дома", як розповідає сама спортсменка.

"Круш почала міркувати про те, як це випробування повторювало траєкторію важкої шахової гри, і як їй допомагає все, чого вона навчилася завдяки шахам - зокрема, зберігати спокій і швидко рухатися у важкій ситуації, щоб збільшити свої шанси на перемогу та запобігти подальшій шкоді", - пояснює New York Times.

Навіть під час хвороби Круш продовжували грати - брала участь в онлайн-турнірах, зокрема командних змаганнях разом з іншими американськими шахістами.

Підтримка шахової спільноти стала для жінки великою допомогою. Круш - дуже популярна спортсменка, відома не тільки своїм агресивним стилем гри, але й доброзичливим характером, пише газета.

"Ми були дуже стуробовані та засмучені", - каже Дженніфер Шахаді, ще одна відома американська шахістка, яка називає свою подругу Круш "справжньою героїнею американських шахів".

За словами New York Times, Круш і справді унікальна шахістка.

Вона народилася в Одесі і опинилася в США разом з батьками в рамках чергової хвилі єврейської еміграції з СРСР.

Родина оселилася в Нью-Йорку, де дівчина вивчила англійську та зробила свої перші кроки у шахах, граючи проти дорослих чоловіків у бруклінському парку.

"Ті, хто їй програвав, також не були простими людьми. Багатьох з них закарбувало життя у колишньому Радянському Союзі. Вони тепло вітали маленьку дівчину з хвостиком, навіть попри те, що вона нищила їх на шаховій дошці", - розповідає газета.

У віці 14 років Круш стала наймолодшою чемпіонкою США, а потім повторила досягнення ще шість разів.

У віці 29 років вона отримала статус гросмейстера від ФІДЕ, міжнародної організації шахістів, додає New York Times.

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Підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC