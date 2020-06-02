"Так помирає демократія": Трампа звинувачують у диктатурі та расизмі

Копирайт изображения Getty Images

Масові протести та заворушення, що шостий день поспіль тривають у США через вбивство Джорджа Флойда, стали головною темою американських ЗМІ.

Більшість засуджує реакцію президента США Дональда Трампа та його погрози застосувати проти протестувальників армію. Хтось називає це "війною проти Америки", а хтось попереджає про загрозу диктатури в країні.

На межі громадянської війни

Замість того, щоб заспокоїти країну, Дональд Трамп підливає масла у вогонь і "дуже близький до того, щоб розпалити громадянську війну", пише у колонці The New York Times публіцист та лауреат Нобелівської премії з економіки Пол Кругман.

"Не думаю, що буде перебільшенням сказати, що та Америка, яку ми знаємо, на межі", - пише він.

За словами пана Кругмана, країна опинилася в такій ситуації через те, що протягом останніх чотирьох десятиліть заможні еліти застосовували расизм для того, щоб отримати владу, яку використовували для просування політик, що збагачували заможних коштом найманих працівників.

Та якщо до приходу до влади Дональда Трампа ще було бодай якось можливо дивитися на це крізь пальці, зараз заперечувати ситуацію, що склалася просто неможливо, пише автор.

Копирайт изображения Getty Images

Навряд чи Трампу вдасться розгорнути справжню расову війну найближчим часом, вважає публіцист. Одна з причин - президентські вибори у листопаді.

Проте, попереджає він, попри це, наступні кілька місяців, ймовірно, будуть "дуже і дуже бридкими".

На шляху до диктатури

"Трамп хоче розв'язати війну проти Америки", - пише оглядачка The Washington Post Дженніфер Рубін, коментуючи заяви президента США про можливість застосування армії.

"Якщо у когось в Америці були бодай якісь сумніви щодо його намірів - розпалити насильство, посилити расову ворожнечу та прославити себе за рахунок національних здобутків - події вівторка мають їх розвіяти", - пише вона та закликає конгресменів до початку розслідування щодо надмірного "застосування сили та позбавлення протестувальників їхнього права на зібрання та свободу слова".

Оглядачка додає, що Трамп "намагається збільшити масштаби насильства по всій країні" з метою застосування військової сили.

Схожу думку висловлює і редактор Los Angeles Times Сьюел Чан. Він пише, що Трамп хоче збройного конфлікту і не можна дозволити йому досягти цього.

Його дії можна було б порівняти з "поведінкою агресивного підлітка", якби не величезна сила його військових наказів та "абсолютна відсутність характеру та здатності дотримуватися своєї присяги зберегти та захистити Конституцію", додає журналіст.

Копирайт изображения Getty Images

"Наш президент став найбільшою з наявних загроз цьому документу і він ризикує спровокувати кризу, якої наша країна ще не бачила з часів набуття Основним законом сили у 1787 році. Застосування військової сили для підтримки правоохоронців має розглядатися тільки як останній з можливих заходів і лише в тому випадку, якщо про це попросить влада на місцях", - пише редактор Los Angeles Times.

"Відомо, як закінчиться ця історія, якщо ми піддамося насильству - консолідація державної влади, подальший рух у напрямку до автократії та цензури, та в результаті до диктатури. Так помирає демократія", - додає автор.

"Не залучайте війська"

Не залучати війська до придушення акцій протесту просить владу The Wall Street Journal.

Видання пише, що погрози Трампа щодо застосування сили "як завжди різкі та позбавлені співчуття", але він має рацію стосовно того, що забезпечення громадського порядку - головний обов'язок місцевої влади.

"Губернатори та мери повинні захистити невинних, якщо не хочуть, щоб федеральна влада залучила військових до патрулювання їхніх вулиць", - пише видання.

Такий крок буде "помилкою", наголошує The Wall Street Journal, бо військові на вулицях міст тільки посилять напругу замість того, щоб послабити її.

Копирайт изображения Getty Images

Видання додає, що у влади є і інші інструменти для відстеження організаторів заворушень, пограбувань магазинів та притягнення їх до відповідальності. Та наразі виглядає так, ніби місцеві посадовці вагаються і не можуть вирішити на чию сторону пристати.

"Соціальної справедливості не досягти у котлі насильства та заворушень. Якщо місцеві чиновники відмовляються рішуче діяти, щоб припинити це, масові протести і надалі продовжуватимуться до більш дієвої відповіді на національному рівні", - підсумовує видання.

"Поворотний момент"

Протести у США можуть стати "поворотним моментом" в американській расовій політиці, пише Guardian.

Спроби применшити значення демонстрацій вживанням до протестувальників слів на кшталт "анархісти" та "бунтівники", викривляють ті події, що стали "масовим вираженням відрази та люті".

Видання пише, що Covid-19пролив світло на існування проблеми расизму в американському суспільстві задовго до смерті Джорджа Флойда.

З початку пандемії у США від хвороби померли понад 100 тисяч людей. Згідно з даними офіційної статистики, афроамериканців серед них майже втричі більше ніж білих американців. Через економічну кризу, спричинену пандемією, рівень безробіття у країні зріс до 20% - і знову більше від цього постраждали афроамериканці.

"США дуже не пощастило, що в такі часи країною керує президент, який культивує розбрат як політичну стратегію", - пише Guardian.

Загроза другої хвилі коронавірусу

Раніше The New York Times писала про те, що протести викликають занепокоєння в американських чиновників та медиків, оскільки великі скупчення людей, навіть якщо всі з учасників у масках, можуть спричинити другу хвилю зараження коронавірусом.

Масові акції протесту почалися на тлі поступового послаблення карантину у деяких штатах. Мер Лос-Анджелеса Ерік Гарцетті заявив, що такі заходи можуть стати "суперпоширювачами" вірусу. Через демонстрації у місті в суботу закрили центр тестування на вірус.

Видання цитує професора та директора Гарвардського глобального інституту здоров'я Ашиша Чжа, який каже, що більше ніж у половині випадків, зараження коронавірусом відбувається від людей, що хворіють без симптомів або ще не знають, що захворіли. Арешти та транспортування затриманих до відділків поліції підвищує ризик розповсюдження вірусу.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!