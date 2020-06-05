Чому в Білорусі за два місяці до виборів змінили прем'єра
За два місяці до президентських виборів, призначених на 9 серпня, лідер Білорусі Олександр Лукашенко призначив країні нового очільника уряду і значно оновив його склад.
Оглядачі вважають, що такий крок зумовлений намаганнями керівника сусідньої країни відвернути увагу виборців від несподівано активних передвиборчих перегонів, зокрема, кампанії опозиційних кандидатів.
А з огляду на ситуацію в економіці, спричинену коронавірусом, поставити на чолі уряду абсолютно лояльну і не надто популярну особу.
Саме нею і став колишній очільник Державного військово-промислового комітету Білорусі Роман Головченко.
Чому звільнили Румаса?
На цій посаді пан Головченко замінив Сергія Румаса, який керував Кабінетом Міністрів Білорусі неповні два роки.
- У Білорусі затримали популярного критика Лукашенка. Що про нього відомо?
- "Їх розстріляли дуже швидко". Як у Білорусі страчують засуджених і що відбувається з їхніми родинами
На думку Ганни Канопацької, яка сама хоче стати президентом, Румас принципово нічим не відрізнявся від своїх попередників.
Запам'ятався він лише тим, що "начисто програв переговори з Росією з усіх важливих для Білорусі питань (очікувано), не підписав дорожньої карти щодо поглибленої інтеграції з Росією (і добре), вчасно не звільнив Караніка (Міністра охорони здоров'я - Ред.) (погано), і тепер несе разом з ним тягар відповідальності", цитує її вебсайт Народна Воля.
А от сайт Белорусский Партизан, заснований Павлом Шереметом, вважає, що Лукашенку не сподобалася прихильність електорату до Румаса.
"Щойно оголосили про проведення президентських виборів, в інтернеті почався збір підписів під зверненням до Румаса, щоб він балотувався на посаду президента. Для Олександра Лукашенка, як відомо, це команда "фас", - зазначає портал.
"По-друге, чинний керівник хоче переконати хоч когось, що він здатний на зміни, чує невдоволення і відчай народу, і готовий якось на це реагувати", - додає Белорусский Партизан.
На переконання аналітика Олександра Класковського, Лукашенко "намагається переформатувати інформаційний порядок виборчої кампанії, привернути до себе увагу, бо всі аж гудуть про його суперників, насамперед, Віктора Бабарику та Сергія Тихановського".
Крім того, каже він, "не виключено, що Румас опинився під підозрою. Раніше Румас входив до ради директорів Белгазпромбанка, що ним колись керував Бабарика, який нині виглядає серйозним конкурентом… Поставити на чолі уряду 100% надійну, лояльну, віддану людину - можливо, головний мотив Лукашенка", - зазначає аналітик.
"Нове вино в старі міхи"
Пан Класковський вважає, що навряд чи варто очікувати якихось кардинальних змін за нового голови Кабміну.
"Хто б не очолив новий уряд, його стратегію все одно визначатиме він, Лукашенко. Тож ніяких революційних змін в економічній політиці не чекайте. Ніби нове вино увіллють в старі міхи", - підсумовує він.
Втім, підтвердив це й сам Лукашенко. Офіційна газета "Беларусь сегодня" цитує його власні пояснення щодо рішення змінити уряд.
По-перше, переконує лідер Білорусі, "голосуючи за чи проти, люди повинні розуміти, хто буде вирішувати нагальні питання, пов'язані з їхнім життям, соціально економічним розвитком нашої держави".
По-друге, Лукашенко вважає, що масштабні зміни наразі небажані з огляду на кризові явища у світовій економіці в умовах пандемії:
"Я вже сказав: світова криза відбивається і на Білорусі. Добре, що ми так вивернулися, викрутилися в цій ситуації з пандемією, не зупинили виробництво. А якби зупинилися, ми б ніколи не перезапустили його. Таке лише в казці могло б трапитися".
"Очікувати, що тут революція відбудеться під час зміни уряду, не слід", - наголосив він. А відтак, погоджується й "Беларусь сегодня", "різкого зламу не буде".
Who is Mr Головченко?
Новий голова уряду Роман Головченко народився у Білорусі 1973 року. Вищу освіту він здобув у Московському державному інституті міжнародних відносин (МГІМО). Відтоді він встиг попрацювати у Раді безпеки Білорусі, Генеральній прокуратурі і адміністрації президента країни.
У 2009 Головченка призначили послом у Польщі, а згодом продовжив дипломатичну кар'єру в ОАЄ і за сумісництвом в Катарі, Кувейті і Саудівській Аравії.
З серпня 2018 року і до призначення прем'єром Головченко був головою Державного військово-промислового комітету Білорусі.
Новий голова уряду - поліглот. Він розмовляє англійською, арабською, німецькою і польською мовами. Він одружений і має трьох дітей — сина та двох доньок.
Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!