Чому в Білорусі за два місяці до виборів змінили прем'єра

Копирайт изображения Reuters Image caption Роман Головченко раніше очолював Державний військово-промисловий комітет Білорусі ‎

За два місяці до президентських виборів, призначених на 9 серпня, лідер Білорусі Олександр ‎Лукашенко призначив країні нового очільника уряду і значно оновив його склад. ‎

Оглядачі вважають, що такий крок зумовлений намаганнями керівника сусідньої країни ‎відвернути увагу виборців від несподівано активних передвиборчих перегонів, зокрема, ‎кампанії опозиційних кандидатів.

А з огляду на ситуацію в економіці, спричинену ‎коронавірусом, поставити на чолі уряду абсолютно лояльну і не надто популярну особу. ‎

Саме нею і став колишній очільник Державного військово-промислового комітету Білорусі ‎Роман Головченко. ‎

Чому звільнили Румаса? ‎

На цій посаді пан Головченко замінив Сергія Румаса, який керував Кабінетом Міністрів ‎Білорусі неповні два роки.

На думку Ганни Канопацької, яка сама хоче стати президентом, Румас принципово нічим не відрізнявся від своїх попередників.

Запам'ятався він ‎лише тим, що "начисто програв переговори з Росією з усіх важливих для Білорусі питань ‎‎(очікувано), не підписав дорожньої карти щодо поглибленої інтеграції з Росією (і добре), ‎вчасно не звільнив Караніка (Міністра охорони здоров'я - Ред.) (погано), і тепер несе разом з ним тягар відповідальності", ‎цитує її вебсайт Народна Воля. ‎

А от сайт Белорусский Партизан, заснований Павлом Шереметом, вважає, що Лукашенку не ‎сподобалася прихильність електорату до Румаса.

"Щойно оголосили про проведення ‎президентських виборів, в інтернеті почався збір підписів під зверненням до Румаса, щоб він ‎балотувався на посаду президента. Для Олександра Лукашенка, як відомо, це команда "фас", - ‎зазначає портал. ‎

"По-друге, чинний керівник хоче переконати хоч когось, що він здатний на зміни, чує ‎невдоволення і відчай народу, і готовий якось на це реагувати", - додає Белорусский ‎Партизан.

Копирайт изображения Reuters Image caption Аналітики твердять, що Олександр Лукашенко намагається ‎привернути до себе увагу

На переконання аналітика Олександра Класковського, Лукашенко "намагається ‎переформатувати інформаційний порядок виборчої кампанії, привернути до себе увагу, бо ‎всі аж гудуть про його суперників, насамперед, Віктора Бабарику та Сергія Тихановського". ‎

Крім того, каже він, "не виключено, що Румас опинився під підозрою. Раніше Румас входив ‎до ради директорів Белгазпромбанка, що ним колись керував Бабарика, який нині виглядає ‎серйозним конкурентом… Поставити на чолі уряду 100% надійну, лояльну, віддану ‎людину - можливо, головний мотив Лукашенка", - зазначає аналітик. ‎‎

‎"Нове вино в старі міхи"‎

Пан Класковський вважає, що навряд чи варто очікувати якихось кардинальних змін за ‎нового голови Кабміну.

"Хто б не очолив новий уряд, його стратегію все одно визначатиме ‎він, Лукашенко. Тож ніяких революційних змін в економічній політиці не чекайте. Ніби ‎нове вино увіллють в старі міхи", - підсумовує він. ‎

Втім, підтвердив це й сам Лукашенко. Офіційна газета "Беларусь сегодня" цитує його ‎власні пояснення щодо рішення змінити уряд. ‎

По-перше, переконує лідер Білорусі, "голосуючи за чи проти, люди повинні розуміти, хто ‎буде вирішувати нагальні питання, пов'язані з їхнім життям, соціально ‎економічним розвитком нашої держави".‎

По-друге, Лукашенко вважає, що масштабні зміни наразі небажані з огляду на кризові явища ‎у світовій економіці в умовах пандемії:

"Я вже сказав: світова криза відбивається і на ‎Білорусі. Добре, що ми так вивернулися, викрутилися в цій ситуації з пандемією, не ‎зупинили виробництво. А якби зупинилися, ми б ніколи не перезапустили його. Таке лише ‎в казці могло б трапитися".

Копирайт изображения Reuters Image caption У Білорусі пройшли масові протести на підтримку опозиційних кандидатів у президенти

‎"Очікувати, що тут революція відбудеться під час зміни уряду, не слід", - наголосив він. А ‎відтак, погоджується й "Беларусь сегодня", "різкого зламу не буде". ‎

Who is Mr Головченко? ‎

Новий голова уряду Роман Головченко народився у Білорусі 1973 року. Вищу освіту він здобув у Московському державному інституті міжнародних відносин (МГІМО). Відтоді ‎він встиг попрацювати у Раді безпеки Білорусі, Генеральній прокуратурі і адміністрації ‎президента країни. ‎

У 2009 Головченка призначили послом у Польщі, а згодом продовжив дипломатичну кар'єру ‎в ОАЄ і за сумісництвом в Катарі, Кувейті і Саудівській Аравії. ‎

З серпня 2018 року і до призначення прем'єром Головченко був головою Державного ‎військово-промислового комітету Білорусі. ‎

Новий голова уряду - поліглот. Він розмовляє англійською, арабською, німецькою і ‎польською мовами. Він одружений і має трьох дітей — сина та двох доньок.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба Моніторингу ВВС

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