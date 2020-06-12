Як Франція виходить з карантину і чого їй коштувала пандемія

Копирайт изображения EPA Image caption Рукавички та дезінфектори стали звичними речами у Парижі

Після трьох місяців жорсткого карантину Франція поступово повертається до життя, яке більш-менш нагадує докарантинне.

Немає обмежень на прогулянки, працюють ресторани й бари, дитячі садки знову готові приймати малечу, а під час подорожі на понад 100 кілометрів від дому вже не потрібно боятися наразитись на штраф.

Але нове життя все ж суттєво відрізняється від звичного. І йдеться не лише про вже звичні маски і соціальну дистанцію. У щоденну рутину проникають речі, про які донині французи лише читали у Джорджа Оруелла.

Глибокий локдаун

Карантин у Франції запровадили 17 березня - на п'ять днів пізніше, ніж в Україні.

На той час у країні було зафіксовано 148 смертей від Covid-19. Попри жорсткі заходи, вже за місяць кількість померлих сягнула 18 тисяч.

В одному з телезвернень до нації президент Емманюель Макрон шість разів повторив, що його країна - "у стані війни" з вірусом.

Пік епідемії Франція досягла на початку квітня, коли одночасно у відділеннях інтенсивної терапії були близько 7 тисяч важкохворих пацієнтів. Це на дві тисячі більше, ніж поріг можливостей медичної системи країни до карантину.

Втім, прем'єр-міністр Едуар Філіпп на одній із пресконференцій розповів, що системі вдалося швидко мобілізуватись і кількість ліжок у реанімаціях більш ніж подвоїли ще до того, як епідемія сягнула піку.

Вже на початку травня міністр охорони здоров'я Олів'є Веран повідомив, що "епідеміологічний тиск пішов на спад" і в країні заговорили про відмову від карантинних обмежень. Але не для всіх і не одразу.

Уряд створив карту країни, на якій червоним були позначені території, де, враховуючи три ключових параметри, неможливо суттєво послабити карантин. Зеленим кольором розфарбували ту частину країни, де епідеміологічна ситуація перебувала під контролем. Париж спочатку опинився у червоній зоні.

Зрештою, з 11 травня французам дозволили покидати домівки без дозволу, а згодом відкрили парки, кафе і решту місць, які до цього були під забороною.

За словами прем'єр-міністра, з початку червня свободи громадян знову стали "правилом", а заборони - "винятком", а не навпаки.

Нині кількість смертей від коронавірусу у Франції впритул наблизилась до 30 тисяч, але епідемія все ж відступає, оскільки кількість пацієнтів у лікарнях і важкохворих у реанімаціях суттєво знизилась.

Економіка: "вальс мільярдів"

Намагання уряду врятувати економіку від шоку обійшлися - і обходиться - Франції дуже дорогою ціною.

До кінця року на підтримку підприємців і тих, хто залишився без роботи, витратять близько 110 мільярдів євро. Це, однак, не завадить економіці опинитись у крутому піке: голова центрального банку Франсуа Вільруа де Гало припускає, що до кінця року ВВП скоротиться на 10%.

А от державний борг сягне небаченого з післявоєнних років рівня.

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Три перегляди держбюджету за три місяці не могли не викликати гострих коментарів у пресі. Наприклад, впливова газета Figaro назвала те, що відбувається з державними фінансами, "вальсом мільярдів".

Не до вальсу, втім, багатьом французам, які через карантин втратити роботу. Очікується, що до кінця року армія безробітних зросте на мільйон людей, а пік безробіття буде досягнутий лише влітку наступного року.

Самозайнятим французам і малим підприємствам, де працює до 10 людей, влада допомагає щомісячними виплатами в розмірі 1500 євро.

За даними журналу Capital, цей механізм став справжнім успіхом, про що свідчить кількість заявок: вже до середини квітня про цю допомогу попросили понад мільйон підприємців.

На тлі похмурих економічних прогнозів французів могла здивувати ще одна звістка. За даними організації Airparif, яка вимірює якість повітря у Парижі та його околицях, рівень забрудненості майже сягнув докарантинної позначки.

І хоч це свідчить про те, що економіка столиці прокинулась, ті, хто переймається довкіллям, навряд чи зітхнули з полегшенням.

Як змінюється повсякденне життя

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Буденне життя французів, яке карантин перевернув догори дриґом, поступово повертається до більш-менш звичного. Але є ціла низка "але".

По-перше, маски стали обов'язковим атрибутом у громадському транспорті й школах. По-друге, поліція залучена до перевірок ресторанів, яким нагадують про правила соціальної дистанції між гостями.

Подорожі за межі країни вже доступні, але влада закликає французів провести літню відпустку саме у Франції, аби підставити плече місцевому бізнесу і не наражати себе на зайву небезпеку.

Аби знизити ризик нових заражень, уряд на початку червня представив мобільний додаток StopCovid, який використовує технологію Bluetooth, щоб заздалегідь повідомити власника смартфона про небезпеку підхопити вірус від інших людей у громадських місцях.

Хоча цей мобільний додаток не є обов'язковим, за перші п'ять днів його завантажили понад 1 мільйон разів, повідомив міністр з питань цифровізації Седрик О.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мобільний додаток StopCovid за перші п'ять днів завантажили понад 1 мільйон разів

Ще одним нововведенням є використання спеціальних камер для відстежування тих, хто не вдягає маски у транспорті чи людних місцях і не дотримується соціальної дистанції. Їх уже протестували у курортному місті Канни, встановивши в автобусах і на ринках.

У відповідь на критику щодо порушення базових прав людей, компанії StereoLabs і Datakalab заявили, що їхні камери не використовують технологію розпізнавання обличчя, яка у Франції заборонена у громадських місцях.

Чи не найгучнішу полеміку спровокувало застосування дронів, обладнаних гучномовцями й камерами. Починаючи з середини березня, поліція запускала їх на висоті до сотні метрів над великими містами на кшталт Парижа, Марселя і Ніцци, щоб стежити за дотриманням правил карантину.

Але вже за два місяці судовий орган Conseil d'Etat ухвалив рішення, що використання дронів мають негайно призупинити.

Незвичні вибори

Наприкінці червня у Франції відбудеться другий тур місцевих виборів. Його відклали майже три місяці тому через пандемію.

Голосування відбудеться за дещо незвичних умов: і виборці, і члени дільничних комісій будуть зобов'язані носити маски, а кандидатів у місцеві депутати і мери закликали не проводити агітацію "від дверей до дверей". Натомість кампанія має стати максимально цифровою.

Після того, як перший тур виборів, проведений на тлі шквалу критики 15 березня, встановив антирекорд явки, влада кинула всі сили на те, щоб залучити якомога більше виборців, не порушивши карантинні норми.

Якщо уряду таки вдасться переконати французів прийти на дільниці, це означатиме, що країна поступово повертається до "нормального", хоч і нового, життя.

Матеріал підготував Юрій Мартиненко, Служба моніторингу BBC

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