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У дружини президента Володимира Зеленського Олени лабораторно підтвердили коронавірус. Про це повідомив Офіс президента у Facebook.

При цьому перша леді почувається добре та не має жодних симптомів хвороби. Зараз Олена Зеленська перебуває на амбулаторному лікуванні, ізольовано від інших членів сім'ї.

Президент Володимир Зеленський та їхні діти також пройшли тестування, результати негативні.

"Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил - маски, рукавички, мінімум контактів", - написала Олена Зеленська на своїй сторінці у Facebook.

Вона додала, що почувається добре, але перебуває на амбулаторному лікуванні, щоб ізолюватися від інших членів родини та не наражати їх на небезпеку.

Де та коли саме могло відбутися зараження - поки що невідомо, повідомили в Офісі президента.

Адже, за повідомленням пресслужби, під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також регулярно проходила тестування на COVID-19.

Результати попереднього тесту на початку червня були негативні.

Дружина президента нагадала, що послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. "Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися", - додала Олена Зеленська.

Раніше президент Зеленський розповів, що хотів заразитись коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно".

"Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально". Щоб люди розуміли - це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано", - сказав Зеленський в інтерв'ю "Українській правді".

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