Чорнобильські собаки стали хітом онлайн-туризму - Times

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Компанія Airbnb пропонує подивитися на собак у Чорнобильській зоні за допомогою відеоконференції Zoom.

Ця послуга стала справжнім хітом: нею щодня користуються десятки "туристів" з усього світу - від Японії до Америки. В онлайн-екскурсії до Чорнобиля "ходить" у 20-30 разів більше людей, ніж у справжні тури до карантину, пише The Times.

За 42 фунти стерлінгів на годину можна поспостерігати, як американський учений-еколог Лукас Гіксон грається з собаками.

Гіксон народився у штаті Мічиган та п'ять років тому поїхав до України, щоб вивчати радіаційне забруднення.

У зоні відчуження його шокувала велика популяція диких собак - нащадків домашніх улюбленців, яких залишили за собою колишні жителі. Вони вижили після того, як радянська влада відправила бригади, щоб застрелити бездомних тварин, побоюючись, що вони заражені радіацією.

Гіксон бачить у великій кількості безпритульних собак "надію" на те, що природа здатна відновлюватися. Учений проводить більшу частину часу, доглядаючи за тваринами: годує їх, вакцинує проти сказу. Саме його близькість із собаками захоплює глядачів.

Багато туристів святкують у зоні відчуження свої дні народження-онлайн, розповідає Гіксон. Закохані на цих турах проводять побачення. Користувалися послугою і кілька професорів із Гарварду.

Один із віртуальних відвідувачів, Сем зі Сполучених Штатів, залишив такий відгук на сайті Airbnb: "Я завжди захоплювався Чорнобилем, але ніколи не мріяв, що зможу відвідати. Якщо щось позитивне вийшло з кризи COVID-19 та карантину, то це те, що цей досвід зробили доступним онлайн".

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Серед інших популярних послуг Airbnb багато таких, що пов'язані з тваринами. Це, зокрема, бджолярство в Португалії, виготовлення сиру каліфорнійської кози, сафарі з леопардами на Шрі-Ланці та медитація з вівцями в Шотландії.

А ще навесні британські фермери через вебкамеру показували всім охочим овець, кіз та курей, пише Guardian.

Тим часом у Європі поступово відкриваються кордони і починається сезон справжнього туризму.

Як пише The Guardian, майже 11 тисяч німецьких туристів мають у наступні кілька днів прибути до Балеарських островів. Більшість - на Майорку, дехто - на Ібіцу та Менорку.

Вони не зобов'язані проходити тест на коронавірус та сидіти 14 днів на карантині, однак в аеропорті їм мірятимуть температуру.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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