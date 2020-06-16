Як донбаські сепаратисти продають крадене вугілля - Washington Post

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За останні три роки понад 3,5 млн тонн вугілля з Донбасу вивезли до Росії. Про це пише з посиланням на дослідження аналітичного центру C4ADS видання The Washington Post.

Українські посадовці кажуть, що ця цифра насправді ще більша.

Ми перезуємо матеріал під назвою "Брудне паливо: українські сепаратисти продають крадене вугілля, щоб підтримувати економіку війни".

"Вугілля транспортується групою російських компаній, які згідно з даними Міністерства фінансів (США - Ред.), часто-густо просто повторно продають його іноземним замовникам, які й гадки не мають, що отримують незаконне вугілля", - пише видання.

Європа не купуватиме вугілля з непідконтрольних українському уряду територій Донбасу. Але укладати угоди з Росією може.

Завдяки залізничному сполученню та певним хитрощам донбаський антрацит перетворюється на російський, кажуть американські посадовці та експерти.

"Вони називають це експортом, але насправді - це відмивання", - цитує The Washington Post фахівця з економіки самопроголошених республік Браяна Мілаковські.

Москва не афішує торгівлю з самопроголошеними республіками Донбасу, але й не приховує цього, йдеться у статті.

Інформація про імпорт вугілля та сталі звідти міститься у даних російської митниці.

Фото та відео, на яких видно наповнені вугіллям вагони, що рухаються у напрямку російського кордону, неодноразово викладали у соцмережах українські активісти.

Аналіз зображень Google Earth показує, що більшість з них перетинає кордон через пункт Успенка і звідти продовжує рух російською територією до Ростова-на-Дону.

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За даними митниці, біля третини цих партій пов'язані з компаніями, що контролює бізнесмен Сергій Курченко.

Наприкінці 2018 року російські ЗМІ повідомляли, що одна з компаній Курченка "Газ-Альянс" отримала ексклюзивний контроль над експортом вугілля з України.

Але останнім часом, на тлі падіння цін на енергоносії через пандемію, кількість бажаючих придбати навіть таке високоякісне вугілля суттєво зменшилася. І для самопроголошених республік Донбасу це дуже погані новини - так само, як і для росіян, які їх підтримують, пише видання.

Протягом останніх місяців обсяги транспортування вугілля через українсько-російський кордон зменшилися, що тягне за собою затримки зарплат шахтарям, зниження доходів ватажків сепаратистів і, як наслідок, посилення нестабільності у регіоні.

"Тепер гроші, що мали б опинитися в кишенях жителів республік, туди не потрапляють, і це провокує соціальну напругу. А Covid-19 лише загострює цю ситуацію", - каже Браян Мілаковські.

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