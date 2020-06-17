Коронавірусний тунель Путіна, або як пройти до президента Росії - Guardian

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У середу, 17 червня, іноземні ЗМІ пишуть про тунель, що захищає Володимира Путіна від коронавірусу, і другу хвилі пандемії, яку вже спостерігають в деяких країнах.

"Безпека першої особи"

Відтепер спеціальний "дезінфекційний тунель" захищатиме Володимира Путіна від коронавірусу, пише британська Guardian.

Він був розроблений компанією з Пензи та встановлений в резиденції російського лідера в Ново-Огарьово.

Тепер відвідувачі заходять до тунелю, де на них розпиляється дезінфекційний розчин згори та з боків, і лише потім зустрічаються з російським лідером.

За повідомленням російського видання "Коммерсант", пензенське підприємство отримало запит на встановлення обладнання "в стислі терміни", і зробила це "швидше та якісніше", ніж могли б зробити іноземні компанії.

Сам пензенський завод похвалився тим, що "забезпечив безпеку першої особи держави та всіх, хто його відвідує".

Коментуючи новину про спецтунель для Путіна, американське видання New York Post зауважило, що ще в травні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попереджала, що розпилення засобів дезінфекції на людей, наприклад, у тунелях чи спеціальних камерах, "не рекомендується за жодних обставин".

"Ця практика може бути шкідливою фізично та психологічно, а також не знизить можливості інфікованої особи поширювати вірус повітряно-крапельним шляхом чи через контакт", - цитує ВООЗ New York Post.

Тривожна тенденція

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Independent пише про країни, де спостерігається чи очікується друга хвиля коронавірусу.

"Деякі країни, що зареєстрували значне зниження нових випадків Covid-19 у квітні та травні, вже зараз починають відчувати зростання у щоденній кількості захворювань", - пише видання.

Проаналізувавши офіційну статистику, Independent встановив, що ця тривожна тенденція спостерігається в кількох країнах Близького Сходу, зокрема, в Ірані, де на початку травня повідомлялось про приблизно 1000 випадків на добу, а зараз цей показник збільшився у понад два рази.

Втім, на думку видання, країна вже досягла піку другої хвилі хвороби і невдовзі кількість нових випадків інфікування має піти на спад.

Також другі хвилі тривають в Ізраїлі, Саудівській Аравії та Туреччині.

В решті світу, видання бачить "натяки" на початок другої хвилі в США. Ну а в Китаї влада знову посилює обмеження після того, як новий спалах "захопив" Пекін, де зареєстрували понад 170 випадків за минулий тиждень.

А от найбільше занепокоєння в Independent викликають країни, де кількість випадків продовжує зростати ледь не щодня.

Зокрема, в Індії ця тенденція спостерігається з початку березня і зараз там реєструються понад 10000 нових випадків щоденно.

"Схожа ситуація й у Мексиці, де, здається, пік першої хвилі ще не був досягнутий", - зауважує Independent.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС