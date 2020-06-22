Тяжкі вибори Лукашенка. Білорусь "прокидається", влада нервує

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Щось починає ворушитися навіть в головах раніше твердого електорату Лукашенка. Багато ж молодих розцінюють дедалі кволіший режим як явний анахронізм", - вважає політолог Олександр Класковський

Білоруссю прокотилися мирні акції протесту проти політичних переслідувань. Причиною став арешт одного з основних альтернативних кандидатів у президенти, колишнього голови Белгазпромбанку Віктора Бабарику.

Мітинги відбувалися, як в столиці, так і в інших містах країни. Вони виникли не на пустому місці, адже їм передували пікети, на яких збирали голоси для висунення кандидатів у президенти, та мовчазні ланцюги солідарності.

Вранці того дня чинний президент Олександр Лукашенко звинуватив "закордонні сили" у розхитуванні ситуації і спробах довести країну до "Майдану". А ввечері почалися затримання як протестувальників, так і людей, які випадково потрапили під руки ОМОНу.

Новий масштаб

На думку білоруських коментаторів, "затягування гайок" є досить типовою реакцією влади на суспільне незадоволення, але напередодні цьогорічних серпневих президентських виборів воно набирає особливого масштабу.

Втім, змінилося і сприйняття влади суспільством, додають вони.

"Президентська кампанія кожного дня все більше нагадує гру у шахи дошкою по голові. Вибори з політичного заходу переростають у кримінальні розбірки одного претендента зі своїми суперниками", - цитує колишнього кандидата у президенти Володимира Гончарика тижневик "БелГазета".

"Еклектика анахронізму"

Відомий політичний експерт Олександр Класковський звертає увагу на "жахливо еклектичний, вінегретний пропагандистський наратив" білоруської влади на цих виборах, яка "то зображує політичних суперників ставлениками російських олігархів, то намагається приклеїти опонентам ярлик фашистів".

На його думку, попри те, що влада роздмухує теорію змови, останні події свідчать про те, що Білорусь "прокидається".

Втім, його, як і багатьох інших коментаторів, турбують шляхи розв'язання ситуації, в якій люди стомилися від багаторічного безальтернативного правління Лукашенка і прагнуть змін.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олександр Лукашенко не лізе за словом в кишеню, коли характеризує своїх опонентів

"Щось починає ворушитися навіть в головах раніше твердого електорату Лукашенка. Багато ж молодих розцінюють дедалі більш кволий режим як явний анахронізм", - пише він у статті для вебсайту "Белорусские новости".

Класковський волів би, аби відбувалася "поступова системна трансформація країни", але підозрює, що у чиновників, які всередині погоджуються із запитом на зміни, "душа в п'ятах", а тому передрікає "драматичні події" для країни.

Нова якість

Політичний оглядач Валерій Карбалевич зауважує "нову якість" громадянської активності, яку показали протести 19 червня.

"Вихід на вулиці, вишиковування у ланцюги, організоване гуляння під акомпанемент оголошень міліціянтів, що акція незаконна - це вже виходить за межі того правового поля, яке окреслила влада. Це крок до відкритого протистояння з владою", - пише він у статті для вебсайту "Радіо Свобода".

Силова загроза

Проблемою силових сценаріїв переймається популярний новинний вебсайт Tut.by.

"В сьогоднішній хвилі репресій новою виявилася не тільки й не стільки її жорстокість. Її корені якраз зрозумілі: влада нервується через кризу в економіці і народну активність, яка прокинулася під вибори. Набагато небезпечніше те, що не видно сили, яка здатна зупинити сповзання країни у вирву насилля", - пише політичний огляд Артем Шрайбман в статті для Tut.by.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Противники Олександра Лукашенка порівнюють його з тарганом і виходять на акції протесту з капцями

Прості речі

А поки білоруси знаходять прості способи висловити своє незадоволення владою.

Нещодавно білоруські блогери запропонували всім приєднатися до флешмобу під гештегом #2минуты, пише опозиційний вебсайт Хартыя-97 із посиланням на одну з опозиційних спільнот у соціальних мережах під назвою STOP LUKA.

Кожного дня о 7 годині вечора, починаючи з 23 червня, білорусів запрошують відкрити вікна, вийти на балкони й "стукати капцями, плескати в долоні, бити каструлями, вмикати відомі пісні типу "Стены рухнут", "Перемен"".

Огляд підготувала Марія Кондрачук, Служба моніторингу ВВС

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