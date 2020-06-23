Мрія про вічну владу. Чому Путін проводить парад 24 червня
Перед референдумом за внесення поправок до Конституції Володимир Путін хоче зміцнити патріотичні настрої росіян - за допомогою військового параду до Дня Перемоги у Другій світовій війні, пише Financial Times.
Подію, що традиційно відбувається на Червоній площі у Москві 9 травня, скасували через пандемію коронавірусу. Незабаром російський президент призначив нову дату проведення параду - 24 червня.
Він відбудеться за тиждень до референдуму за конституційні зміни, які можуть дозволити чинному президенту Росії залишитися при владі до 2036 року, пише видання.
"Путінську еру характеризує тенденція інтеграції перемоги у Великій Вітчизняній Війні у легенди та міфи про Росію, що стає їхньою частиною. Але не тільки це. Також присутній і акцент на покращення життя звичайних людей та величний культ стабільності", - цитує Financial Times британського фахівця з російської політики та історії Марка Галеотті.
"Той факт, що вони проводять голосування (зараз) показує, що Кремль не розраховує на те, що до кінця року ситуація покращиться", - додає він, коментуючи зниження економічних показників країни.
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Видання також цитує слова засновниці Центру політичних консультацій R.Politik Тетяни Станової, яка каже, що для Путіна військовий парад - це "щось священне".
Пандемія стала найбільшою перепоною для Путіна на шляху до об'єднання нації і пролила світло на неефективність його правління, пише видання.
Понад десять регіонів Росії відмовилися від проведення запланованих заходів 24 червня через ризик поширення коронавірусу.
За інформацією російського Міністерства оборони, святкування дня Перемоги відбудеться у 28 містах.
Коронавірус вразив Росію більше за решту країн, за винятком США та Бразилії. Загальна кількість інфікованих серед росіян сягає майже 600 тисяч.
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