Мрія про вічну владу. Чому Путін проводить парад 24 червня

Копирайт изображения Getty Images Image caption 24 червня військові паради мають пройти у 28 містах Росії, а 1 липня відбудеться референдум, що може дозволити Путіну дишитися при владі до 2036 року

Перед референдумом за внесення поправок до Конституції Володимир Путін хоче зміцнити патріотичні настрої росіян - за допомогою військового параду до Дня Перемоги у Другій світовій війні, пише Financial Times.

Подію, що традиційно відбувається на Червоній площі у Москві 9 травня, скасували через пандемію коронавірусу. Незабаром російський президент призначив нову дату проведення параду - 24 червня.

Він відбудеться за тиждень до референдуму за конституційні зміни, які можуть дозволити чинному президенту Росії залишитися при владі до 2036 року, пише видання.

"Путінську еру характеризує тенденція інтеграції перемоги у Великій Вітчизняній Війні у легенди та міфи про Росію, що стає їхньою частиною. Але не тільки це. Також присутній і акцент на покращення життя звичайних людей та величний культ стабільності", - цитує Financial Times британського фахівця з російської політики та історії Марка Галеотті.

"Той факт, що вони проводять голосування (зараз) показує, що Кремль не розраховує на те, що до кінця року ситуація покращиться", - додає він, коментуючи зниження економічних показників країни.

Видання також цитує слова засновниці Центру політичних консультацій R.Politik Тетяни Станової, яка каже, що для Путіна військовий парад - це "щось священне".

Пандемія стала найбільшою перепоною для Путіна на шляху до об'єднання нації і пролила світло на неефективність його правління, пише видання.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Репетиція параду у Санкт-Петербурзі

Понад десять регіонів Росії відмовилися від проведення запланованих заходів 24 червня через ризик поширення коронавірусу.

За інформацією російського Міністерства оборони, святкування дня Перемоги відбудеться у 28 містах.

Коронавірус вразив Росію більше за решту країн, за винятком США та Бразилії. Загальна кількість інфікованих серед росіян сягає майже 600 тисяч.

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