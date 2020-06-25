Чим викликані повені на Заході Україні? Думки іноземної преси
Повені на Заході України опинилися у фокусі американських та британських видань, які пишуть про вирубку лісів у Карпатах як можливий фактор стихії.
Згадують при цьому і компанію IKEA - одну з найвідоміших фірм, що торгує меблями та іншими товарами для побуту.
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Скористалися "політичним хаосом"
The New York Times наводить думки екологів та активістів зі збереження довкілля, які винуватять в усьому незаконну вирубку лісів.
Вони наполягають: ті, хто займається незаконною лісозаготівлею, скористалися "політичним хаосом" у країні, масово вирубуючи ліси, що і спровокувало повені.
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Видання цитує еколога Наталю Гозак, яка каже, що вода не затримується на схилах через дефостеризацію - вирубку лісу.
Але офіційні джерела в України кажуть, що жоден масив лісу не стримав би ту кількість опадів, що випала у регіоні за тиждень.
До чого тут ІKEA
Серед провідних покупців української деревини - меблевий гігант IKEA, зазначає The New York Times.
Цього тижня організація Earthsight оприлюднила результати свого розслідування, заявивши, що Україна експортує до ЄС незаконну деревину, з якої згодом виробляють меблі IKEA. Зокрема, у звіті йдеться про моделі стільців Terje та Ingolf.
У коментарі Guardian компанія спростувала звинувачення та запевнила, що не співпрацює з постачальниками, які вдаються до такої практики.
"IKEA не приймає незаконно зрубану деревину для виробництва своїх товарів", - йдеться у заяві меблевого гіганта.
"Якщо ми отримуємо будь-яку інформацію про те, що деревина, яка не відповідає нашим стандартам, потрапила до нашого ланцюга поставок або існує такий ризик, ми відразу ж вживаємо заходів", - каже IKEA.
Guardian додає, що за словами компанії, за результатами кількох аудитів в Україні та Румунії торік, жодних ознак надходження незаконної деревини виявлено не було.
Видання звернулося по коментар до Лісової наглядової ради (FSC), яка сертифікує походження деревини.
Earthsight звинуватила цю раду в тому, що вона надала сертифікат українській деревині попри те, що цю деревину отримали незаконним шляхом.
У FSC відповили на це так: українські закони, що мають захищати ліс, написані таким чином, щоб їх можна було обійти.
"Це законодавство нечітке, отже й інтерпретація не чітка. Імовірно, якась лісозаготівля (відбувалася) незаконно" , - цитує видання директора FSC Кіма Карстенсена.
"Імовірно, неточності в законодавстві допомагають певними компаніям використовувати деревину, яку б вони не мали використовувати", - додав пан Карстенсен.
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