Вибори президента Польщі: хто переможе у "надзвичайному" другому турі

Копирайт изображения Andrzej Duda/Rafał Trzaskowski Image caption Анджей Дуда та Рафал Тшасковський

Як передбачали опитування, перший тур президентських перегонів у Польщі, що відбувся 28 червня, вивів на двобій нинішнього очільника країни Анджея Дуду і опозиційного мера Варшави Рафала Тшасковського.

Польська преса вже зараз пише, що 12 липня громадяни країни робитимуть "цивілізаційний вибір". Вони розглядають можливі стратегії обох кандидатів, а також звертають увагу на роль ЗМІ у передвиборчій кампанії.

Результат першого туру

За результатами підрахунку 99.78% голосів, перше місце посів Анджей Дуда, якого підтримує правляча консервативна партія "Право і справедливість". За нього віддали голоси 43,67% громадян.

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Його суперником у другому турі став чинний мер Варшави, висуванець опозиційної "Громадянської платформи" Рафал Тшасковський, якого підтримали 30,34% виборців.

Президентські вибори в Польщі стали першими в Європі від часу спалаху пандемії коронавірусу. Саме вбивчий Covid-19 призвів до перенесення дати голосування з 10 травня на червень, що дало змогу опозиції поміняти кандидата "на марші": мер польської столиці долучився до кампанії лише за п'ять тижнів до голосування.

Перемогла демократія

Хоча Польщі ще належить з'ясувати прізвище свого наступного президента, вона вже отримала "головного переможця". На переконання незалежного новинного телеканалу TVN24, нею стала демократія, і найкращим доказом цього є надзвичайно висока для Польщі явка - 64.4%.

Як зазначив канал, це був, "можливо, найвищий показник від часу падіння комунізму" 30 років тому. Для порівняння, під час виборів 2015 року явка становила 49%.

А той факт, що люди вишикувалися у довжелезні багатогодинні черги, зумовлені правилами захисту від коронавірусу на виборчих дільницях, зробило їхнє бажання висловитися під час цих "вирішальних" виборів ще більш вагомим, наголосив TVN24.

Втім, провідна щоденна газета Gazeta Wyborcza звертає увагу, що 12 липня полякам доведеться робити "цивілізаційний вибір".

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"Це вибір між демократичною та авторитарною Польщею, толерантною та ксено- і гомофобною ... Між верховенством права та державою беззаконня. Кожен, хто дбає про майбутнє Європи та Євросоюзу, сьогодні звертає погляд на Польщу: чи підемо ми слідами Угорщини, або Польща стане першою країною колишнього комуністичного блоку, яка відкине націоналістичний популізм і розпочне повернення на Захід", - пише видання.

Секрет успіху Дуди

Коментуючи результат першого туру, тижневик Polityka зазначає, що Дуда вирвався уперед "із солідною перевагою". "Ще ніколи не було так, що кандидат, який виграв з такою перевагою в першому турі, програвати вибори у другому", - зауважує часопис.

Polityka відзначає роль преси в його кампанії, особливо суспільного мовника TVP, якого часто критикують за упередженість на користь Дуди та його партії "Право і справедливість". Тижневик пише про широке висвітлення кампанії Дуди "державними та правими націоналістичними ЗМІ, які фінансуються державними компаніями".

Однак, на думку видання Gazeta Wyborczа, "пропагандистська машина TVP зазнала вражаючої поразки. Вона не лише не знизила рейтингів Тшасковського, попри кампанію ненависті проти нього, та лише сформувала його образ як найнебезпечнішого кандидата Дуди в першому турі".

Що далі?

Більшість коментаторів погоджуються, що в обох кандидатів попереду два тижні надзвичайно напруженої агітації.

За словами провідної консервативної газети Rzeczpospolita, "проблема президента полягає в тому, що традиційний електорат "Права і справедливості" вже мобілізований майже до межі".

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"Йому може бути важко отримати голоси виборців, що підтримували кандидатів, які програли, тому що партія, з якою він політично пов'язаний, схожа на царську Росію. Вона мала двох союзників: армію і флот. Президент зіткнеться зі складним вибором: продовжувати бити у барабани війни, щоб мобілізувати його армію, або, можливо, спробувати побудувати мости. Однак питання в тому, чи можна це зробити протягом наступних двох тижнів, оскільки майже всі мости вже спалені".

"Одне можна сказати точно: 12 липня на нас буде надзвичайна ніч виборів", - підсумовує видання.

Що ж до Тшасковського, йому доведеться докласти багато зусиль, аби перетягнути голоси тих кандидатів, які позиціювали себе як критики влади, насамперед, колишнього журналіста Шимона Головні, який посів третє місце з майже 14%, євродепутата Роберта Бедроня та Владислава Косіняка-Камиша.

Політолог Вальдемар Парух розповів виданню Dziennik Gazeta Prawna, що "голоси електорату Шимона Головні стануть ключовими у другому турі", оскільки й Дуда буде працювати над тим, аби переконати їх приєднатися до табору його прихильників.

"Я думаю, що на нас чекає дуже цікавіший другий тур, мабуть, найцікавіший з моменту протистояння Леха Валенси і Олександра Кваснєвського в 1995 році", - підсумував експерт.

Підготувала Наталка Матюхіна, Служба моніторингу ВВС.

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